Ce que nous aidons avec le low-code/no-code, c'est la démocratisation de la programmation. La programmation n'est plus réservée aux programmeurs expérimentés qui ont passé des années à l'école de codage : les outils low-code/no-code permettent aujourd'hui à presque tout le monde de mettre la main sur la création d'applications, la programmation d'applications Web, etc.

Certains sceptiques low-code/no-code sont convaincus que les outils low-code/no-code limitent les possibilités du programmeur et le processus de programmation en général ; c'est cependant une idée fausse. Comme nous sommes sur le point de le découvrir, lorsque vous choisissez la bonne application sans code, il n'y a aucune limite à votre programmation et à la création d'applications. Découvrons ensemble ce que vous pouvez construire avec des outils sans code.

Low-code/no-code nécessite une application sans code

Avant de parler de ce que vous pouvez faire avec le low-code/no-code, il est important de préciser que quiconque souhaite créer des applications avec l'approche sans code doit s'appuyer sur un outil sans code. Par conséquent, le choix de l'outil sans code est d'une grande importance : seules d'excellentes applications sans code vous offrent la flexibilité et la liberté de créer des applications et des programmes comme vous le souhaitez, sans avoir à respecter les limitations de l'outil.

AppMaster : le meilleur outil sans code qui existe

En plus de recommander AppMaster comme le meilleur outil sans code, nous voulons le prendre ici comme exemple pour vous permettre de comprendre le type de fonctionnalités que votre application sans code de choix devrait avoir.

100 % sans code

AppMaster fournit uniquement des outils d'édition visuelle . Cela signifie que si vous ne le souhaitez pas, vous n'avez pas besoin d'écrire de code à aucun moment du processus de création de votre application. Comme vous le savez peut-être, c'est la différence la plus importante entre les outils low-code et no-code : avec le premier, vous devez toujours connaître et vous familiariser avec au moins les langages de programmation les plus populaires ; avec le second, connaître les langages de programmation vous permet d'interagir avec le code, mais si vous n'y connaissez rien, vous pouvez toujours créer des applications et des applications Web avec cette plate-forme.

Code backend à votre disposition

Le fait que vous n'ayez pas besoin d'écrire de code ne signifie pas que vous n'y avez pas accès. Le code est automatiquement généré lorsque vous créez des applications avec un outil low-code/no-code. Il est très important que vous y ayez accès : ce n'est qu'en accédant au code backend que vous avez le contrôle total des outils numériques que vous construisez et une totale liberté de création sur le processus de création d'applications.

Pourquoi l'accès au code backend est-il si important ?

Un outil sans code peut devenir low-code lorsqu'il donne accès au code backend. Comme vous le savez, les outils low-code fournissent des interfaces visuelles, mais vous devez toujours programmer quelque chose manuellement. Une application sans code avec accès au code backend comme AppMaster est une application sans code qui peut être utilisée comme une application low-code. Pourquoi devriez-vous opter pour des outils sans code comme celui-ci ?

Accéder au code backend et pouvoir le modifier vous permet d'étendre vos applications de construction de plusieurs manières :

Personnalisation complète : en éditant le code backend, les programmeurs expérimentés peuvent étendre leur application et ajouter des fonctionnalités. De cette façon, ils peuvent obtenir l'application exacte à laquelle ils pensaient. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que les applications sans code comme AppMaster offrent un contrôle total et une liberté de construction.

: en éditant le code backend, les programmeurs expérimentés peuvent étendre leur application et ajouter des fonctionnalités. De cette façon, ils peuvent obtenir l'application exacte à laquelle ils pensaient. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que les applications sans code comme AppMaster offrent un contrôle total et une liberté de construction. Automatisation de la base de données : sans accéder au code backend, l'automatisation de la base de données avec des applications sans code est possible. Cependant, vous accédez et modifiez le code et modifiez la syntaxe avec des langages de programmation pour obtenir une personnalisation plus approfondie.

: sans accéder au code backend, l'automatisation de la base de données avec des applications sans code est possible. Cependant, vous accédez et modifiez le code et modifiez la syntaxe avec des langages de programmation pour obtenir une personnalisation plus approfondie. Conception personnalisée : la programmation backend permet également une personnalisation esthétique plus poussée.

: la programmation backend permet également une personnalisation esthétique plus poussée. Intégrations : comme nous allons le voir, d'excellentes applications no-code peuvent fournir une intégration avec des plateformes tierces (c'est idéal car la collaboration des deux ou plusieurs outils est, dans ce cas, optimisée), mais si l'intégration ne l'est pas intégré, ou si vous souhaitez utiliser une plate-forme tierce différente, avec l'accès au code backend, vous pouvez déplacer des données et des fonctionnalités entre les applications.

L'intégration

Les intégrations sont également importantes. Ils permettent d'utiliser différents outils pour travailler sur un même projet et d'optimiser le passage d'un outil à l'autre.

Que peuvent faire les programmeurs sans code ?

Quelle meilleure façon de prouver que la programmation low-code/no-code n'a pas de limites que de vous fournir une explication de tout ce que les programmeurs low-code/no-code peuvent faire ?

Renforcez votre équipe

Des outils sans code peuvent être utilisés pour créer des applications et des applications Web que l'équipe de votre entreprise peut utiliser pour optimiser son flux de travail. S'il y a une action que certains membres doivent répéter encore et encore au cours de la semaine, programmer une application qui le fait pour eux peut améliorer leur productivité de 100 % !

Les outils sans code peuvent éviter d'embaucher un programmeur professionnel pour automatiser ces processus ; toute l'équipe, l'entrepreneur ou les membres de l'équipe peuvent créer l'application et l'adapter aux besoins de l'entreprise.

Améliorez votre entreprise avec des applications Web et des applications mobiles

Comme vous le savez certainement déjà, si vous êtes entrepreneur, votre entreprise n'existe pas si elle n'est pas sur internet. Lorsque vous devez fournir une plate-forme pour que votre utilisateur puisse interagir avec elle, et lorsque vous devez la fournir sur des appareils mobiles, vous pouvez créer une application pour vos clients. Avec les applications sans code, vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez demander à votre équipe de les créer ou vous pouvez engager un programmeur sans code pour un prix inférieur à ce que vous auriez besoin de dépenser si vous embauchiez quelqu'un pour coder votre application. ligne par ligne.

Devenir programmeur indépendant

Avec les applications sans code, vous pouvez apprendre à créer des applications plus rapidement. Vous pourriez commencer à fournir des services de programmation et commencer votre carrière en tant que programmeur. Avec les outils low-code/no-code, une carrière dans le secteur de la programmation n'est plus limitée à ceux qui ont suivi des écoles ou des cours de codage coûteux. Vous pouvez tout apprendre sur la création d'applications sans apprendre les langages de programmation. Comme alternative, vous pouvez apprendre les langages de programmation, mais avec des outils low-code/no-code, vous pouvez commencer à vendre vos services de programmation bien plus tôt. En d'autres termes, les outils low-code/no-code offrent des opportunités d'améliorer votre carrière de programmeur.

Devenir entrepreneur

L'époque où les entrepreneurs avaient un magasin, une usine ou du moins un bureau est révolue. Aujourd'hui, vous pouvez devenir entrepreneur et démarrer une entreprise prospère depuis votre canapé. Lancer une application est, par exemple, le moyen idéal pour démarrer une entreprise depuis chez vous avec très peu d'investissement. Parce que les outils low-code/no-code rendent la programmation plus accessible à un plus grand nombre de personnes, ils permettent à de plus en plus de personnes de démarrer leur entreprise numérique et de devenir entrepreneurs. Il s'agit d'une opportunité de carrière de plus offerte par les applications sans code.

Le no-code est-il une compétence ?

Grâce aux applications sans code, le no-code devient une compétence. Lorsque nous disons que n'importe qui peut commencer à créer des applications avec des applications sans code, cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'apprendre à le faire. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucune connaissance de base pour commencer (par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître les langages de programmation ou les mathématiques).

Cependant, il serait préférable que vous passiez par une courbe d'apprentissage qui vous rende de mieux en mieux en programmation avec des applications sans code. Le no-code est donc une compétence qui signifie que vous devez l'apprendre et qui signifie qu'un programmeur expert en no-code peut créer des applications plus rapidement et mieux que quelqu'un qui ouvre une application sans code pour la première fois.

D'un autre côté, si nous parlons de plates-formes telles que AppMaster sur lesquelles vous pouvez créer non seulement des applications simples et des MVP, mais également des systèmes complexes hautement chargés au niveau de l'entreprise, une sorte de formation technique vous sera utile. Étant donné que tout dans AppMaster est construit sur la base de normes acceptées dans l'industrie du développement de logiciels. Par exemple, l'éditeur de base de données est un outil classique pour créer des modèles de champs et de relations. Si vous êtes déjà familiarisé avec les bases de données réelles, vous n'aurez certainement aucun problème. De même avec l' éditeur de processus métier . Il est construit sur la base des schémas BPMS classiques.

Le no-code est-il une compétence qui vaut la peine d'être apprise ?

Bien sûr, ça l'est ! Pour les raisons que nous avons énumérées ci-dessus. Le no-code est la nouvelle frontière de la programmation :

Si vous êtes déjà programmeur, les applications sans code rendent votre processus de programmation beaucoup plus rapide et plus efficace ; les applications sans code améliorent également le contrôle que vous pouvez avoir sur les différents éléments et la vue globale du projet.

Si vous n'êtes pas programmeur, les applications sans code vous permettent de commencer et de terminer un processus de création d'application sans embaucher un programmeur professionnel. Vous économiseriez beaucoup d'argent tout en apprenant une nouvelle compétence.

Si vous n'êtes pas programmeur et que vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous pouvez utiliser des applications sans code pour acquérir une compétence que vous pourrez ensuite vendre ou devenir un entrepreneur numérique.

Les applications sans code sont-elles utiles pour les entrepreneurs ?

Pour tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, la réponse à la question - les applications sans code sont-elles utiles pour les entrepreneurs - est évidente : oui, elles le sont. Cependant, nous aimerions aller un peu plus loin et analyser l'utilité des applications sans code pour les entrepreneurs ; comment pouvez-vous les utiliser à votre avantage en tant qu'entrepreneur?

Réduit les risques

Les entrepreneurs, comme vous le savez peut-être, doivent apprendre à gérer le risque. Tout ce qu'ils font comporte une composante de risque plus ou moins importante : démarrer l'entreprise est un risque, ajouter un service à leur offre est un risque, ajouter ou supprimer une ligne de production est un risque, etc. Construire une application à usage interne ou pour la fournir à votre client est un risque. Mais, avec des outils sans code, vous pouvez réduire les dépenses, les délais et le stress liés à la création d'applications. Tous ces facteurs contribuent à réduire le risque lié au lancement d'une application au sein de votre entreprise.

Les entrepreneurs, comme vous le savez peut-être, doivent apprendre à gérer le risque. Tout ce qu'ils font comporte une composante de risque plus ou moins importante : démarrer l'entreprise est un risque, ajouter un service à leur offre est un risque, ajouter ou supprimer une ligne de production est un risque, etc. Construire une application à usage interne ou pour la fournir à votre client est un risque. Mais, avec des outils sans code, vous pouvez réduire les dépenses, les délais et le stress liés à la création d'applications. Tous ces facteurs contribuent à réduire le risque lié au lancement d'une application au sein de votre entreprise. Lancement plus facile

Lorsque vous créez une application à lancer sur le marché - pour vos clients ou pour démarrer une nouvelle entreprise numérique - le moment vient où vous devez vous lancer sur les principaux magasins d'applications. L'utilisation d'un outil sans code, lorsque l'outil sans code est excellent, comme AppMaster, rend le processus de lancement beaucoup plus facile et plus immédiat.

Lorsque vous créez une application à lancer sur le marché - pour vos clients ou pour démarrer une nouvelle entreprise numérique - le moment vient où vous devez vous lancer sur les principaux magasins d'applications. L'utilisation d'un outil sans code, lorsque l'outil sans code est excellent, comme AppMaster, rend le processus de lancement beaucoup plus facile et plus immédiat. Réduire les coûts

Que vous construisiez l'application vous-même, que votre équipe construise l'application ou que vous embauchiez un programmeur sans code. Quelles que soient les options que vous choisissez, si vous vous en tenez à l'approche low-code/no-code, vous aurez toujours des coûts de programmation et de lancement réduits.

Que vous construisiez l'application vous-même, que votre équipe construise l'application ou que vous embauchiez un programmeur sans code. Quelles que soient les options que vous choisissez, si vous vous en tenez à l'approche low-code/no-code, vous aurez toujours des coûts de programmation et de lancement réduits. Améliore la productivité

Lorsque le processus de création d'applications est dédié à la création d'applications pour automatiser les processus au sein du flux de travail de l'entreprise, l'absence de code améliore la productivité.

Lorsque vous ne pouvez pas compter sur des applications sans code, fournir une application à votre équipe n'améliore pas toujours le flux de travail : le processus de création d'application est long et le processus de programmation est plus compliqué que de continuer à faire les choses manuellement. Mais vous pouvez créer des applications avec des outils low-code/no-code, puis les solutions d'application arrivent rapidement et facilement, et la productivité est rendue plus efficace.

Conclusion

Dans cet article, nous avons vu comment le low-code/no-code peut être exploité pour obtenir de grands avantages que vous soyez un entrepreneur, un professionnel ou que vous souhaitiez le devenir. En analysant ce que les programmeurs peuvent faire avec des outils low-code/no-code, nous avons non seulement exploré les différentes applications qui peuvent être construites avec cette approche ; nous avons également passé en revue toutes les possibilités que no-code peut offrir à votre carrière d'entrepreneur ou de professionnel.

Nous avons également souligné l'importance de choisir la bonne application sans code. Cela fait toute la différence dans le monde : vous ne pouvez exploiter les avantages du no-code que si vous comptez sur une excellente application no-code comme AppMaster. Téléchargez Essayez-le et démarrez votre processus de création d'application unique ou votre entreprise !