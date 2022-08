Lo que estamos ayudando con low-code/no-code es la democratización de la programación. La programación ya no está reservada para programadores experimentados que han pasado años en la escuela de codificación: las herramientas de código bajo/sin código, hoy en día, permiten que casi cualquier persona ponga sus manos en la creación de aplicaciones, la programación de aplicaciones web y más.

Algunos escépticos low-code/no-code están convencidos de que las herramientas low-code/no-code limitan las posibilidades del programador y del proceso de programación en general; esto es, sin embargo, un concepto erróneo. Como estamos a punto de descubrir, cuando elige la aplicación sin código correcta, no hay limitaciones para su programación y creación de aplicaciones. Averigüemos juntos qué puede crear con herramientas sin código.

Low-code/no-code necesita una aplicación sin código

Antes de hablar sobre lo que puede hacer con código bajo/sin código, es importante aclarar que quien quiera crear aplicaciones con el enfoque sin código debe confiar en una herramienta sin código. Por lo tanto, la elección de la herramienta sin código es de gran importancia: solo las excelentes aplicaciones sin código le brindan la flexibilidad y la libertad para crear aplicaciones y programas tal como lo desea, sin tener que cumplir con las limitaciones de la herramienta.

AppMaster: la mejor herramienta sin código que existe

Además de recomendar AppMaster como la mejor herramienta sin código que existe, queremos tomarla aquí como un ejemplo para que comprenda qué tipo de características debería tener su aplicación sin código.

100% sin código

AppMaster solo proporciona herramientas de edición visual . Esto significa que, si no lo desea, no necesita escribir ningún código en ningún momento durante el proceso de creación de la aplicación. Como sabrá, esta es la diferencia más importante entre las herramientas de código bajo y las herramientas sin código: con la primera, aún necesita conocer y estar familiarizado con al menos los lenguajes de programación más populares; con el segundo, conocer lenguajes de programación te permite interactuar con el código, pero si no sabes nada sobre ellos, aún puedes construir apps y aplicaciones web con esta plataforma.

Código backend a tu disposición

El hecho de que no necesite escribir código no significa que no tenga acceso a él. El código se genera automáticamente cuando crea aplicaciones con una herramienta de código bajo/sin código. Es muy importante que tenga acceso a él: solo al acceder al código de back-end tiene control total de las herramientas digitales que está creando y total libertad de creación sobre el proceso de creación de aplicaciones.

¿Por qué es tan importante el acceso al código backend?

Una herramienta sin código puede convertirse en código bajo cuando proporciona acceso al código de back-end. Como sabe, las herramientas de código bajo proporcionan interfaces visuales, pero aún necesita programar algo manualmente. Una aplicación sin código con acceso al código de back-end como AppMaster es una aplicación sin código que se puede usar como una aplicación de código bajo. ¿Por qué debería optar por herramientas sin código como esta?

Acceder al código de back-end y poder editarlo le permite ampliar sus aplicaciones de construcción de muchas maneras:

Personalización completa : al editar el código de back-end, los programadores experimentados pueden ampliar su aplicación y agregar funcionalidades. De esta manera, pueden obtener la aplicación exacta en la que estaban pensando. A esto nos referimos cuando afirmamos que las aplicaciones sin código como AppMaster brindan control total y libertad de construcción.

: al editar el código de back-end, los programadores experimentados pueden ampliar su aplicación y agregar funcionalidades. De esta manera, pueden obtener la aplicación exacta en la que estaban pensando. A esto nos referimos cuando afirmamos que las aplicaciones sin código como AppMaster brindan control total y libertad de construcción. Automatización de la base de datos : sin acceder al código de fondo, es posible la automatización de la base de datos con aplicaciones sin código. Sin embargo, accede y edita el código y modifica la sintaxis con lenguajes de programación para obtener una personalización más profunda.

: sin acceder al código de fondo, es posible la automatización de la base de datos con aplicaciones sin código. Sin embargo, accede y edita el código y modifica la sintaxis con lenguajes de programación para obtener una personalización más profunda. Diseño personalizado : la programación de backend también permite una personalización estética más profunda.

: la programación de backend también permite una personalización estética más profunda. Integraciones : como estamos a punto de ver, excelentes aplicaciones sin código pueden proporcionar integración con plataformas de terceros (esto es ideal porque la colaboración de las dos o más herramientas está, en este caso, optimizada), pero si la integración no lo está incorporado, o si desea utilizar una plataforma de terceros diferente, con el acceso al código de back-end puede mover datos y características entre aplicaciones.

Integración

Las integraciones también son importantes. Le permiten usar diferentes herramientas para trabajar en el mismo proyecto y optimizar la forma en que puede cambiar de una herramienta a otra.

¿Qué pueden hacer los programadores sin código?

¿Qué mejor manera de demostrar que la programación low-code/no-code no tiene limitaciones que proporcionarle una explicación de todo lo que pueden hacer los programadores low-code/no-code ?

Empodera a tu equipo

Las herramientas sin código se pueden usar para crear aplicaciones y aplicaciones web que el equipo de su empresa puede usar para optimizar su flujo de trabajo. Si hay alguna acción que algunos miembros necesitan repetir una y otra vez durante la semana, ¡programar una aplicación que lo haga por ellos puede mejorar su productividad en un 100 %!

Las herramientas sin código pueden evitar contratar a un programador profesional para automatizar tales procesos; todo el equipo, el empresario o los miembros del equipo pueden crear la aplicación y adaptarla a las necesidades de la empresa.

Mejore su negocio con aplicaciones web y aplicaciones móviles

Como seguramente ya sabrás, si eres emprendedor, tu empresa no existe si no está en internet. Cuando necesite proporcionar una plataforma para que su usuario pueda interactuar con ella, y cuando necesite proporcionarla en dispositivos móviles, es posible que desee crear una aplicación para sus clientes. Con las aplicaciones sin código, puede crearlas usted mismo, puede hacer que su equipo las cree o puede contratar a un programador sin código por un precio más bajo en comparación con lo que necesitaría gastar si contrata a alguien para codificar su aplicación. linea por linea.

Conviértete en un programador independiente

Con aplicaciones sin código, puede aprender a crear aplicaciones de una manera más rápida. Podrías comenzar a brindar servicios de programación y comenzar tu carrera como programador. Con herramientas low-code/no-code, una carrera en el sector de la programación ya no se limita a aquellos que asistieron a costosas escuelas o cursos de codificación. Puede aprender cualquier cosa sobre la creación de aplicaciones sin aprender lenguajes de programación. Como alternativa, puede aprender lenguajes de programación, pero con herramientas de código bajo/sin código, puede comenzar a vender sus servicios de programación mucho antes. En otros términos, las herramientas low-code/no-code brindan oportunidades para mejorar su carrera como programador.

Conviértete en un empresario

Los tiempos en los que los empresarios tenían una tienda, una fábrica o al menos una oficina han quedado atrás. Hoy, puedes convertirte en empresario y comenzar un negocio exitoso desde tu sofá. Lanzar una app es, por ejemplo, la manera perfecta de iniciar un negocio desde tu casa con muy poca inversión. Debido a que las herramientas de código bajo/sin código hacen que la programación sea más accesible para más personas, permiten que cada vez más personas inicien sus negocios digitales y se conviertan en empresarios. Esta es una oportunidad profesional más que brindan las aplicaciones sin código.

¿Sin código es una habilidad?

Gracias a las aplicaciones sin código, el no código se está convirtiendo en una habilidad. Cuando decimos que cualquiera puede comenzar a crear aplicaciones sin código, no significa que no necesite aprender a hacerlo. Significa que no necesita ningún conocimiento previo para comenzar (por ejemplo, no necesita saber lenguajes de programación o matemáticas).

Sin embargo, sería mejor si aún pasara por una curva de aprendizaje que lo haga cada vez mejor en la programación con aplicaciones sin código. Sin código es, por lo tanto, una habilidad que necesita aprender y que un programador experto sin código puede crear aplicaciones más rápido y mejor que alguien que está abriendo una aplicación sin código por primera vez.

Por otro lado, si estamos hablando de plataformas como AppMaster en las que puede crear no solo aplicaciones simples y MVP, sino también sistemas complejos de nivel empresarial altamente cargados, algún tipo de experiencia técnica será útil para usted. Dado que todo en AppMaster está construido sobre la base de los estándares aceptados en la industria del desarrollo de software. Por ejemplo, el editor de bases de datos es una herramienta clásica para crear modelos de relaciones y campos. Si ya está familiarizado con las bases de datos reales, definitivamente no tendrá ningún problema. Del mismo modo con el editor de procesos de negocio . Está construido sobre la base de esquemas BPMS clásicos.

¿Es la no programación una habilidad que vale la pena aprender?

¡Por supuesto que es! Por las razones que enumeramos anteriormente. No-code es la nueva frontera de la programación:

Si ya eres programador, las aplicaciones sin código hacen que tu proceso de programación sea mucho más rápido y eficiente; Las aplicaciones sin código también mejoran el control que puede tener sobre los diferentes elementos y la vista general del proyecto.

Si no es programador, las aplicaciones sin código le permiten comenzar y completar un proceso de creación de aplicaciones sin contratar a un programador profesional. Estarías ahorrando mucho dinero mientras aprendes una nueva habilidad.

Si no eres programador y aún no eres emprendedor, puedes usar aplicaciones sin código para aprender una habilidad que luego puedes vender o convertirte en un emprendedor digital.

¿Las aplicaciones sin código son útiles para los emprendedores?

Para todo lo que hemos dicho hasta ahora, la respuesta a la pregunta (¿son útiles las aplicaciones sin código para los emprendedores?) es obvia: sí, lo son. Sin embargo, nos gustaría profundizar un poco más y analizar cómo las aplicaciones sin código son útiles para los emprendedores; ¿Cómo puedes usarlos a tu favor como empresario?

Reduce el riesgo

Los emprendedores, como sabrán, necesitan aprender a manejar el riesgo. Cualquier cosa que hagan tiene un componente de riesgo más pequeño o más grande: comenzar el negocio es un riesgo, agregar un servicio a su oferta es un riesgo, agregar o eliminar una línea de producción es un riesgo, y así sucesivamente. Desarrollar una aplicación para uso interno o para proporcionarla a su cliente es un riesgo. Pero, con las herramientas sin código, puede reducir los gastos, el tiempo y el estrés relacionado con la creación de aplicaciones. Todos estos factores contribuyen a reducir el riesgo relacionado con el lanzamiento de una aplicación dentro de su empresa.

Los emprendedores, como sabrán, necesitan aprender a manejar el riesgo. Cualquier cosa que hagan tiene un componente de riesgo más pequeño o más grande: comenzar el negocio es un riesgo, agregar un servicio a su oferta es un riesgo, agregar o eliminar una línea de producción es un riesgo, y así sucesivamente. Desarrollar una aplicación para uso interno o para proporcionarla a su cliente es un riesgo. Pero, con las herramientas sin código, puede reducir los gastos, el tiempo y el estrés relacionado con la creación de aplicaciones. Todos estos factores contribuyen a reducir el riesgo relacionado con el lanzamiento de una aplicación dentro de su empresa. Lanzamiento más fácil

Cuando crea una aplicación para lanzarla al mercado, para sus clientes o para iniciar un nuevo negocio digital, llega el momento en que necesita lanzarla en las principales tiendas de aplicaciones. El uso de una herramienta sin código, cuando la herramienta sin código es excelente, como AppMaster, hace que el proceso de lanzamiento sea mucho más fácil e inmediato.

Cuando crea una aplicación para lanzarla al mercado, para sus clientes o para iniciar un nuevo negocio digital, llega el momento en que necesita lanzarla en las principales tiendas de aplicaciones. El uso de una herramienta sin código, cuando la herramienta sin código es excelente, como AppMaster, hace que el proceso de lanzamiento sea mucho más fácil e inmediato. Reducir los costos

Ya sea que cree la aplicación usted mismo, que haga que su equipo cree la aplicación o que contrate a un programador sin código. Independientemente de las opciones que elija, si se apega al enfoque de código bajo/sin código, siempre tendrá costos reducidos de programación y lanzamiento.

Ya sea que cree la aplicación usted mismo, que haga que su equipo cree la aplicación o que contrate a un programador sin código. Independientemente de las opciones que elija, si se apega al enfoque de código bajo/sin código, siempre tendrá costos reducidos de programación y lanzamiento. Mejora la productividad

Cuando el proceso de creación de aplicaciones se dedica a crear aplicaciones para automatizar procesos dentro del flujo de trabajo de la empresa, la ausencia de código mejora la productividad.

Cuando no puede contar con aplicaciones sin código, proporcionar una aplicación a su equipo no siempre mejora el flujo de trabajo: el proceso de creación de la aplicación es largo y el proceso de programación es más complicado que continuar haciendo las cosas manualmente. Pero puede crear aplicaciones con herramientas de código bajo/sin código, luego las soluciones de aplicaciones llegan rápida y fácilmente, y la productividad se vuelve más eficiente.

Conclusión

En este artículo hemos visto cómo se puede explotar low-code/no-code para obtener grandes ventajas tanto si eres emprendedor, profesional o quieres serlo. Al analizar lo que los programadores pueden hacer con herramientas de código bajo/sin código, no solo exploramos las diversas aplicaciones que se pueden crear con este enfoque; también hemos repasado todas las posibilidades que no-code puede brindarle a su carrera como empresario o como profesional.

También hemos resaltado la importancia de elegir la aplicación sin código correcta. Hace toda la diferencia en el mundo: puede aprovechar las ventajas sin código solo si confía en una excelente aplicación sin código como AppMaster. ¡Descargue Pruébelo y comience su proceso de creación de aplicaciones o negocio único!