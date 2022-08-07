С помощью low-code/no-code, программирование становится более доступным. Оно больше не является привилегией опытных разработчиков, которые потратили годы на обучение программированию: сегодня инструменты low-code/no-code позволяют практически любому приложить руку к созданию приложений, разработке веб-приложений и многому другому.

Некоторые сомневающиеся в low-code/no-code убеждены, что low-code/no-code инструменты ограничивают возможности программиста и процесс разработки в целом; однако это заблуждение. Как мы скоро узнаем, если вы выберете правильную no-code платформу, у вас не будет никаких ограничений для программирования и создания приложений. Давайте вместе выясним, что вы можете создать с помощью инструментов no-code.

Для low-code/no-code нужна no-code платформа

Прежде чем говорить о том, что вы можете сделать с low-code/no-code, важно уточнить, что любой, кто хочет создавать приложения с подходом no-code, должен полагаться на no-code платформу. Поэтому выбор инструмента no-code имеет большое значение: только отличные no-code платформы предоставляют вам гибкость и свободу создания приложений и программ так, как вы хотите, без необходимости соблюдать ограничения инструмента.

AppMaster: лучший инструмент no-code

Помимо рекомендации AppMaster как лучшего инструмента no-code, мы хотим рассмотреть его в качестве примера, чтобы вы поняли, какими функциями должна обладать выбранная вами no-code платформа.

100% no-code

AppMaster предоставляет только средства визуального редактирования . Это означает, что если вы этого не хотите, вам не нужно писать код на любом этапе процесса создания приложения. Как вы, возможно, знаете, это самое важное различие между low-code и no-code инструментами: с первым вам надо быть знакомым хотя бы с самыми популярными языками программирования; тогда, как со вторым, знание языков программирования позволяет вам взаимодействовать с кодом, но если вы их не знаете, все равно можете создавать приложения и веб-приложения на этой платформе.

Бэкенд код в вашем распоряжении

Тот факт, что вам не нужно писать код, не означает, что у вас нет к нему доступа. Код генерируется автоматически, когда вы создаете приложения с помощью инструмента low-code/no-code. Крайне важно, чтобы у вас был к нему доступ: только получив доступ к бэкенд коду, вы получаете полный контроль над цифровыми инструментами, которые создаете, и полную свободу творчества над процессом создания приложений.

Почему так важен доступ к бэкенд коду?

Инструмент no-code может стать low-code, если он предоставляет доступ к бэкенд коду. Как вы знаете, low-code инструменты предоставляют визуальные интерфейсы, но вам все равно нужно что-то программировать вручную. Приложение no-code с доступом к бэкенд коду, такое как AppMaster, — это приложение no-code, которое можно использовать как приложение low-code. Почему вы должны выбирать такие инструменты no-code?

Доступ к бэкенд коду и возможность его редактирования позволяют расширить ваши возможности разработки приложений во всех направлениях:

Полная настройка : редактируя внутренний код, опытные программисты могут расширять свое приложение и добавлять функциональные возможности. Таким образом, они могут получить конкретно то приложение, о котором думали. Именно это мы имеем в виду, когда утверждаем, что платформы no-code, такие как AppMaster, обеспечивают полный контроль и свободу построения.

: редактируя внутренний код, опытные программисты могут расширять свое приложение и добавлять функциональные возможности. Таким образом, они могут получить конкретно то приложение, о котором думали. Именно это мы имеем в виду, когда утверждаем, что платформы no-code, такие как AppMaster, обеспечивают полный контроль и свободу построения. Автоматизация базы данных : без доступа к бэкенд коду возможна автоматизация базы данных с помощью приложений no-code. Однако, чтобы осуществить более глубокую настройку, вы получаете доступ и редактируете код, а также изменяете синтаксис с помощью языков программирования.

: без доступа к бэкенд коду возможна автоматизация базы данных с помощью приложений no-code. Однако, чтобы осуществить более глубокую настройку, вы получаете доступ и редактируете код, а также изменяете синтаксис с помощью языков программирования. Индивидуальный дизайн : доступ к бэкенд коду позволяет делать более глубокую эстетическую настройку.

: доступ к бэкенд коду позволяет делать более глубокую эстетическую настройку. Интеграция: как мы видим, отличные инструменты no-code могут обеспечить интеграцию со сторонними платформами (это идеально, потому что в этом случае оптимизировано сотрудничество двух или более инструментов), но если интеграция не встроенная, или если вы хотите использовать другую стороннюю платформу, благодаря доступу к бэкенд коду вы можете перемещать данные и функции между приложениями.

Интеграция

Интеграции также важны. Они позволяют использовать разные инструменты для работы над одним и тем же проектом и оптимизировать способ переключения с одного инструмента на другой.

Что могут разработчики no-code?

Что может быть лучшим доказательством того, что разработка с low-code/no-code не имеет ограничений, чем знакомство с тем, что могут сделать разработчики low-code/no-code ?

Расширить возможности своей команды

Инструменты no-code можно использовать для создания приложений и веб-приложений, которые команда вашей компании может использовать для оптимизации своего рабочего процесса. Если есть какое-то действие, которое некоторые участники должны повторять снова и снова в течение недели, то разработка приложения, делающего это за них, может повысить продуктивность на 100%!

Инструменты no-code позволяют избежать найма профессионального программиста для автоматизации таких процессов: вся команда, предприниматель или члены команды могут создать приложение и адаптировать его к потребностям компании.

Расширить возможности своего бизнеса с помощью веб-приложений и мобильных приложений

Как вы, конечно, уже знаете, если вы предприниматель, ваша компания не существует, если ее нет в Интернете. Когда вам нужно предоставить платформу пользователю, чтобы он мог с ней взаимодействовать, и, когда вам нужно предоставить ее на мобильных устройствах, вы можете захотеть создать приложение для своих клиентов. С приложениями no-code вы можете создавать их самостоятельно, поручить их создание вашей команде или нанять no-code разработчика по более низкой цене по сравнению с той, которую пришлось бы платить, если бы вы наняли кого-то для разработки вашего приложения построчно.

Стать внештатным разработчиком

С no-code платформами вы можете научиться создавать приложения быстрее. У вас появится шанс оказывать услуги по программированию и начать свою карьеру разработчика. С инструментами low-code/no-code карьера в сфере ИТ больше не ограничивается теми, кто посещал дорогие школы или курсы программирования. Можно узнать всё о создании приложений, не изучая языки программирования. В качестве альтернативы у вас, конечно, есть возможность изучать языки программирования, но с инструментами low-code/no-code можно начать продавать свои услуги разработчика гораздо раньше. Другими словами, инструменты low-code/no-code предоставляют возможности для развития вашей карьеры программиста.

Стать предпринимателем

Времена, когда у предпринимателей был магазин, фабрика или хотя бы офис, прошли. Сегодня вы можете стать предпринимателем и начать успешный бизнес, не вставая с дивана. Например запуск приложений — это идеальный способ начать бизнес из дома с минимальными вложениями. Поскольку инструменты low-code/no-code делают программирование более доступным для большего числа людей, они позволяют все большему количеству людей начать свой цифровой бизнес и стать предпринимателями. Это еще одна карьерная возможность, предоставляемая приложениями no-code.

Является ли no-code навыком?

Благодаря no-code платформам, no-code становится навыком. Когда мы говорим, что любой может начать создавать приложения no-code, это не означает, что вам не нужно учиться это делать. Это означает, что для страта не нужны никакие базовые знания (например, вам не надо знать языки программирования или математику).

Тем не менее, было бы лучше, если бы вы все же прошли цикл обучения, который улучшит ваши навыки разработки на no-code. Таким образом, no-code — это навык, означающий, что вам необходимо его изучить, и, что опытный разработчик no-code может создавать приложения быстрее и качественнее, чем тот, кто открывает приложение no-code в первый раз.

С другой стороны, если речь идет о таких платформах, как AppMaster, на которых можно создавать не только простые приложения и MVP, но и сложные высоконагруженные системы уровня предприятия, вам пригодится некоторый технический бэкграунд. Так как в AppMaster все построено на основе стандартов, принятых в индустрии разработки программного обеспечения. Например, редактор базы данных — это классический инструмент для создания моделей полей и отношений. Если вы уже знакомы с реальными базами данных, то проблем у вас точно не возникнет. Аналогично с редактором бизнес-процессов. Он построен на основе классических схем BPMS.

Стоит ли учиться навыку no-code?

Конечно, да! По причинам, которые мы перечислили выше. No-code — это новый рубеж программирования:

Если вы уже являетесь программистом, инструменты no-code сделают процесс разработки намного быстрее и эффективнее. No-code приложения также расширяют возможности контроля над различными элементами и общим представлением проекта.

Если вы не программист, приложения no-code позволят вам начать и завершить процесс создания приложения, не нанимая профессионального программиста. Вы сэкономите много денег и получите новый навык.

Если вы не программист и еще не предприниматель, вы можете использовать приложения no-code, чтобы освоить навык, который впоследствии можно продать или благодаря ему стать предпринимателем.

Полезны ли no-code приложения для предпринимателей?

Исходя из всего, что мы сказали выше, ответ на вопрос — полезны ли no-code приложения для предпринимателей — очевиден: да, они полезны. Однако мы хотели бы углубиться и проанализировать, чем именно приложения no-code полезны для предпринимателей, как вы можете использовать их в своих интересах как предприниматель?

Снижает риск

Предприниматели, как вы, возможно, знаете, должны научиться справляться с рисками. Все, что они делают, сопряжено с меньшим или большим количеством риска: открытие бизнеса — это риск, добавление услуги к их предложению — это риск, добавление или удаление производственной линии — это риск и так далее. Создание приложения для внутреннего использования или для предоставления его вашему клиенту — это риск. Но с помощью инструментов no-code вы можете сократить расходы, время и стресс, связанные с созданием приложений. Все эти факторы способствуют снижению риска, связанного с запуском приложения в вашей компании.

Предприниматели, как вы, возможно, знаете, должны научиться справляться с рисками. Все, что они делают, сопряжено с меньшим или большим количеством риска: открытие бизнеса — это риск, добавление услуги к их предложению — это риск, добавление или удаление производственной линии — это риск и так далее. Создание приложения для внутреннего использования или для предоставления его вашему клиенту — это риск. Но с помощью инструментов no-code вы можете сократить расходы, время и стресс, связанные с созданием приложений. Все эти факторы способствуют снижению риска, связанного с запуском приложения в вашей компании. Упрощает запуск

Когда вы создаете приложение для запуска на рынке — для ваших клиентов или для начала нового цифрового бизнеса — наступает момент, когда вам нужно запустить его в крупных магазинах приложений. Использование no-code платформы, когда платформа превосходна, например, как AppMaster, делает процесс запуска намного проще и быстрее.

Когда вы создаете приложение для запуска на рынке — для ваших клиентов или для начала нового цифрового бизнеса — наступает момент, когда вам нужно запустить его в крупных магазинах приложений. Использование no-code платформы, когда платформа превосходна, например, как AppMaster, делает процесс запуска намного проще и быстрее. Сокращает расходы

Независимо от того, создаете ли вы приложение самостоятельно, делает ли это ваша команда или вы нанимаете no-code разработчика. Какой бы вариант вы ни выбрали, если вы придерживаетесь подхода low-code/no-code, у вас всегда будут сниженные затраты на разработку и запуск.

Независимо от того, создаете ли вы приложение самостоятельно, делает ли это ваша команда или вы нанимаете no-code разработчика. Какой бы вариант вы ни выбрали, если вы придерживаетесь подхода low-code/no-code, у вас всегда будут сниженные затраты на разработку и запуск. Повышает производительность

Когда процесс создания приложений посвящен созданию приложений для автоматизации процессов в рамках рабочего процесса компании, no-code повышает производительность.

Когда вы не можете рассчитывать на приложения no-code, предоставление приложения вашей команде не всегда улучшает рабочий процесс: процесс создания приложения занимает много времени, а процесс автоматизирования сложнее, чем продолжать делать что-то вручную. Но вы можете создавать приложения с помощью инструментов low-code/no-code, тогда решения для приложений появляются быстро и легко, а производительность становится более эффективной.

Вывод

В этой статье мы увидели, как low-code/no-code можно использовать для получения больших преимуществ, независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, профессионалом или хотите им стать. Анализируя, что программисты могут делать с помощью инструментов low-code/no-code, мы не только изучили различные приложения, которые можно создать с помощью этого подхода; мы также рассмотрели все возможности, которые no-code может предоставить для вашей карьеры предпринимателя или разработчика.

Мы также подчеркнули важность выбора правильной no-code платформы. В этом вся разница: вы можете использовать преимущества no-code, только если вы полагаетесь на отличную no-code платформу, такую как AppMaster. Попробуйте и начните свой уникальный процесс создания приложений или бизнес!