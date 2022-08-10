Düşük kodlu/kodsuz konusunda yardımcı olduğumuz şey, programlamanın demokratikleştirilmesidir. Programlama artık yıllarını kodlama okulunda geçirmiş deneyimli programcılara mahsus değildir: düşük kodlu/kodsuz araçlar, bugün neredeyse herkesin uygulama geliştirme, web uygulaması programlama ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.

Bazı düşük kodlu/kodsuz şüpheciler, düşük kodlu/kodsuz araçların programcının olanaklarını ve genel olarak programlama sürecini sınırladığına inanmaktadır; ancak bu bir yanlış anlamadır. Keşfetmek üzere olduğumuz gibi, doğru kodsuz uygulamayı seçtiğinizde, programlama ve uygulama oluşturma konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Kod gerektirmeyen araçlarla neler oluşturabileceğinizi birlikte öğrenelim.

Düşük kodlu/kodsuz, kodsuz bir uygulamaya ihtiyaç duyar

Düşük kodlu/kodsuz neler yapabileceğinizden bahsetmeden önce, kodsuz yaklaşımla uygulamalar geliştirmek isteyenlerin kodsuz bir araca güvenmesi gerektiğini netleştirmek önemlidir. Bu nedenle, kodsuz aracın seçimi çok önemlidir: yalnızca mükemmel kodsuz uygulamalar, araç sınırlamalarına uymak zorunda kalmadan uygulamaları ve programları tam istediğiniz gibi oluşturma esnekliği ve özgürlüğü sağlar.

AppMaster: Piyasadaki en iyi kodsuz araç

AppMaster'ı piyasadaki en iyi kodsuz araç olarak önermenin dışında, kodsuz uygulamanızın ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini anlamanız için onu burada örnek olarak almak istiyoruz.

%100 Kodsuz

AppMaster yalnızca görsel düzenleme araçları sağlar. Bu, istemiyorsanız, uygulama oluşturma işleminizin herhangi bir noktasında herhangi bir kod yazmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bildiğiniz gibi, düşük kodlu ve kodsuz araçlar arasındaki en önemli fark budur: ilkinde, en azından en popüler programlama dillerini hala bilmeniz ve bunlara aşina olmanız gerekir; ikincisi, programlama dillerini bilmek kodla etkileşime girmenizi sağlar, ancak onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, yine de bu platformla uygulamalar ve web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Arka uç kodu emrinizde

Kod yazmanıza gerek olmaması, ona erişiminiz olmadığı anlamına gelmez. Düşük kodlu/kodsuz bir araçla uygulamalar oluşturduğunuzda kod otomatik olarak oluşturulur. Buna erişiminiz olması son derece önemlidir: yalnızca arka uç koduna erişerek, oluşturduğunuz dijital araçlar üzerinde tam kontrole ve uygulama oluşturma süreci üzerinde tam oluşturma özgürlüğüne sahip olursunuz.

Arka uç kod erişimi neden bu kadar önemli?

Kodsuz bir araç, arka uç koduna erişim sağladığında düşük kodlu hale gelebilir. Bildiğiniz gibi, düşük kodlu araçlar görsel arayüzler sağlar, ancak yine de bir şeyi manuel olarak programlamanız gerekir. AppMaster gibi arka uç koduna erişimi olan kodsuz bir uygulama, düşük kodlu bir uygulama olarak kullanılabilen kodsuz bir uygulamadır. Neden bunun gibi kod gerektirmeyen araçları tercih etmelisiniz?

Arka uç koduna erişmek ve onu düzenleyebilmek, bina uygulamalarınızı birçok yönden genişletmenize olanak tanır:

Tam Özelleştirme : Deneyimli programcılar arka uç kodunu düzenleyerek uygulamalarını genişletebilir ve işlevler ekleyebilir. Bu şekilde, tam olarak düşündükleri uygulamayı elde edebilirler. AppMaster gibi kod gerektirmeyen uygulamaların tam kontrol ve bina özgürlüğü sağladığını onayladığımızda kastettiğimiz şey budur.

: Deneyimli programcılar arka uç kodunu düzenleyerek uygulamalarını genişletebilir ve işlevler ekleyebilir. Bu şekilde, tam olarak düşündükleri uygulamayı elde edebilirler. AppMaster gibi kod gerektirmeyen uygulamaların tam kontrol ve bina özgürlüğü sağladığını onayladığımızda kastettiğimiz şey budur. Veritabanı otomasyonu : Arka uç koduna erişmeden, kodsuz uygulamalarla veritabanı otomasyonu mümkündür. Ancak, daha derin özelleştirme elde etmek için koda erişir ve düzenler ve sözdizimini programlama dilleriyle değiştirirsiniz.

: Arka uç koduna erişmeden, kodsuz uygulamalarla veritabanı otomasyonu mümkündür. Ancak, daha derin özelleştirme elde etmek için koda erişir ve düzenler ve sözdizimini programlama dilleriyle değiştirirsiniz. Özel tasarım : arka uç programlama, daha derin estetik özelleştirmeye de olanak tanır.

: arka uç programlama, daha derin estetik özelleştirmeye de olanak tanır. Entegrasyonlar : Birazdan göreceğimiz gibi, mükemmel kodsuz uygulamalar üçüncü taraf platformlarla entegrasyon sağlayabilir (bu idealdir çünkü bu durumda iki veya daha fazla aracın işbirliği optimize edilmiştir), ancak entegrasyon sağlanmazsa yerleşik olarak veya farklı bir üçüncü taraf platformu kullanmak istiyorsanız, arka uç koduna erişim ile verileri ve özellikleri uygulamalar arasında ileri geri taşıyabilirsiniz.

Entegrasyon

Entegrasyonlar da önemlidir. Aynı proje üzerinde çalışmak için farklı araçlar kullanmanıza ve bir araçtan diğerine geçme şeklinizi optimize etmenize olanak tanırlar.

Kodsuz programcılar ne yapabilir?

Düşük kodlu/kodsuz programlamanın hiçbir sınırlaması olmadığını kanıtlamanın, size düşük kodlu/ kodsuz programcıların yapabileceği herhangi bir şeyin açıklamasını sunmaktan daha iyi bir yolu var mı?

Ekibinizi güçlendirin

Şirketinizdeki ekibin iş akışlarını optimize etmek için kullanabileceği uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmak için kod gerektirmeyen araçlar kullanılabilir. Bazı üyelerin hafta boyunca tekrar tekrar tekrarlaması gereken herhangi bir eylem varsa, o zaman bunu onlar için yapan bir uygulama programlamak üretkenliklerini %100 artırabilir!

Kodsuz araçlar, bu tür süreçleri otomatikleştirmek için profesyonel bir programcıyı işe almaktan kaçınabilir; tüm ekip, girişimci veya ekip üyeleri uygulamayı oluşturabilir ve şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Web uygulamaları ve mobil uygulamalarla işinizi geliştirin

Kesinlikle bildiğiniz gibi, eğer bir girişimciyseniz, internette yoksa şirketiniz de yok demektir. Kullanıcınızın onunla etkileşimde bulunabilmesi için bir platform sağlamanız gerektiğinde ve bunu mobil cihazlarda sağlamanız gerektiğinde, müşterileriniz için bir uygulama oluşturmak isteyebilirsiniz. Kodsuz uygulamalarla bunları kendiniz oluşturabilir, ekibinize yaptırabilir veya uygulamanızı kodlaması için birini işe alırsanız harcamanız gereken paraya kıyasla daha düşük bir fiyata kodsuz bir programcı kiralayabilirsiniz. satır satır.

Serbest çalışan bir programcı olun

Kodsuz uygulamalarla, uygulamaları daha hızlı oluşturmayı öğrenebilirsiniz. Programlama hizmetleri sunmaya başlayabilir ve kariyerinize bir programcı olarak başlayabilirsiniz. Düşük kodlu/kodsuz araçlarla, programlama sektöründeki kariyer artık pahalı kodlama okullarına veya kurslarına katılanlarla sınırlı değildir. Programlama dillerini öğrenmeden uygulama oluşturma hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, programlama dillerini öğrenebilirsiniz, ancak düşük kodlu/kodsuz araçlarla programlama hizmetlerinizi çok daha erken satmaya başlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle, düşük kodlu/kodsuz araçlar, bir programcı olarak kariyerinizi geliştirmek için fırsatlar sunar.

girişimci ol

Girişimcilerin dükkânı, fabrikası, en azından ofisi olduğu dönemler geride kaldı. Bugün, bir girişimci olabilir ve koltuğunuzdan başarılı bir işe başlayabilirsiniz. Örneğin, bir uygulamayı başlatmak, çok az yatırımla evinizden bir iş kurmanın mükemmel yoludur. Düşük kodlu/kodsuz araçlar, programlamayı daha fazla insan için daha erişilebilir hale getirdiğinden, giderek daha fazla insanın dijital işlerini başlatmasına ve girişimci olmasına olanak tanır. Bu, kod gerektirmeyen uygulamalar tarafından sağlanan bir kariyer fırsatı daha.

Kodsuz bir beceri midir?

Kodsuz uygulamalar sayesinde kodsuz bir beceri haline geliyor. Herkesin kodsuz uygulamalarla uygulama geliştirmeye başlayabileceğini söylediğimizde, bu, nasıl yapılacağını öğrenmenize gerek olmadığı anlamına gelmez. Bu, başlamak için herhangi bir arka plan bilgisine ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir (örneğin, programlama dilleri veya matematik bilmenize gerek yoktur).

Bununla birlikte, sizi kodsuz uygulamalarla programlamada daha iyi ve daha iyi hale getiren bir öğrenme eğrisinden geçmeniz en iyisi olacaktır. Bu nedenle kodsuz bir beceri, onu öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir ve kodsuz uzman bir programcının, kodsuz bir uygulamayı ilk kez açan birinden daha hızlı ve daha iyi uygulamalar oluşturabileceği anlamına gelir.

Öte yandan, AppMaster gibi sadece basit uygulamalar ve MVP'ler değil, aynı zamanda karmaşık, yüksek düzeyde yüklü kurumsal düzeyde sistemler oluşturabileceğiniz platformlardan bahsediyorsak, bir tür teknik altyapı işinize yarayacaktır. AppMaster'daki her şey, yazılım geliştirme endüstrisinde kabul edilen standartlar temelinde inşa edildiğinden. Örneğin, veritabanı düzenleyicisi, alan ve ilişki modelleri oluşturmak için klasik bir araçtır. Gerçek veritabanlarına zaten aşina iseniz, kesinlikle herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Benzer şekilde, iş süreci düzenleyicisi ile. Klasik BPMS şemaları temelinde inşa edilmiştir.

Kodsuz, öğrenmeye değer bir beceri midir?

Tabiki öyle! Yukarıda saydığımız nedenlerle. Kodsuz, programlamanın yeni sınırıdır:

Zaten bir programcıysanız, kodsuz uygulamalar programlama sürecinizi çok daha hızlı ve verimli hale getirir; kodsuz uygulamalar, farklı öğeler ve genel proje görünümü üzerinde sahip olabileceğiniz kontrolü de geliştirir.

Programcı değilseniz, kodsuz uygulamalar, profesyonel bir programcı tutmadan uygulama oluşturma sürecini başlatmanıza ve tamamlamanıza olanak tanır. Yeni bir beceri öğrenirken çok para biriktirirsiniz.

Programcı değilseniz ve henüz girişimci değilseniz, daha sonra satabileceğiniz veya dijital girişimci olabileceğiniz bir beceri öğrenmek için kodsuz uygulamaları kullanabilirsiniz.

Kodsuz uygulamalar girişimciler için faydalı mı?

Şimdiye kadar söylediğimiz her şey için, sorunun cevabı - kodsuz uygulamalar girişimciler için faydalı mı - açık: evet, öyleler. Ancak, biraz daha derine inmek ve kodsuz uygulamaların girişimciler için ne kadar yararlı olduğunu analiz etmek istiyoruz; Bir girişimci olarak bunları kendi yararınıza nasıl kullanabilirsiniz?

Riski azaltır

Bildiğiniz gibi, girişimcilerin riskle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir. Yaptıkları her şeyin daha küçük veya daha büyük bir risk bileşeni vardır: işe başlamak bir risktir, tekliflerine bir hizmet eklemek bir risktir, bir üretim hattı eklemek veya çıkarmak bir risktir vb. Dahili kullanım için veya müşterinize sağlamak için bir uygulama oluşturmak bir risktir. Ancak, kod gerektirmeyen araçlarla, uygulama oluşturmaya bağlı masrafları, zamanlamayı ve stresi azaltabilirsiniz. Tüm bu faktörler, şirketinizde bir uygulamanın başlatılmasıyla bağlantılı risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.

Bildiğiniz gibi, girişimcilerin riskle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir. Yaptıkları her şeyin daha küçük veya daha büyük bir risk bileşeni vardır: işe başlamak bir risktir, tekliflerine bir hizmet eklemek bir risktir, bir üretim hattı eklemek veya çıkarmak bir risktir vb. Dahili kullanım için veya müşterinize sağlamak için bir uygulama oluşturmak bir risktir. Ancak, kod gerektirmeyen araçlarla, uygulama oluşturmaya bağlı masrafları, zamanlamayı ve stresi azaltabilirsiniz. Tüm bu faktörler, şirketinizde bir uygulamanın başlatılmasıyla bağlantılı risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. Daha kolay başlatma

Müşterileriniz için veya yeni bir dijital iş kurmak için piyasaya sürülmek üzere bir uygulama oluşturduğunuzda, büyük uygulama mağazalarında lansman yapmanız gereken an gelir. AppMaster gibi kodsuz bir araç mükemmel olduğunda, kodsuz bir araç kullanmak, başlatma sürecini çok daha kolay ve daha hızlı hale getirir.

Müşterileriniz için veya yeni bir dijital iş kurmak için piyasaya sürülmek üzere bir uygulama oluşturduğunuzda, büyük uygulama mağazalarında lansman yapmanız gereken an gelir. AppMaster gibi kodsuz bir araç mükemmel olduğunda, kodsuz bir araç kullanmak, başlatma sürecini çok daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Maliyetleri azaltın

İster uygulamayı kendiniz oluşturun, ister ekibinize uygulamayı yaptırın, ister kodsuz bir programcı kiralayın. Seçtiğiniz seçenekler ne olursa olsun, düşük kodlu/kodsuz yaklaşımına bağlı kalırsanız, her zaman daha düşük programlama ve başlatma maliyetlerine sahip olursunuz.

İster uygulamayı kendiniz oluşturun, ister ekibinize uygulamayı yaptırın, ister kodsuz bir programcı kiralayın. Seçtiğiniz seçenekler ne olursa olsun, düşük kodlu/kodsuz yaklaşımına bağlı kalırsanız, her zaman daha düşük programlama ve başlatma maliyetlerine sahip olursunuz. Verimliliği artırır

Uygulama oluşturma süreci, şirketin iş akışındaki süreçleri otomatikleştirmek için uygulamalar oluşturmaya ayrıldığında, kodsuz üretkenlik artar.

Kodsuz uygulamalara güvenemediğinizde, ekibinize bir uygulama sağlamak her zaman iş akışını iyileştirmez: uygulama oluşturma süreci uzundur ve programlama süreci, işleri manuel olarak yapmaya devam etmekten daha karmaşıktır. Ancak, düşük kodlu/kodsuz araçlarla uygulamalar oluşturabilirsiniz, ardından uygulama çözümleri hızlı ve kolay bir şekilde gelir ve üretkenlik daha verimli hale gelir.

Çözüm

Bu makalede, ister girişimci, ister profesyonel, ister girişimci olun, büyük avantajlar elde etmek için düşük kodlu/kodsuzdan nasıl yararlanılabileceğini gördük. Programcıların düşük kodlu/kodsuz araçlarla neler yapabileceğini analiz ederek, yalnızca bu yaklaşımla oluşturulabilecek çeşitli uygulamaları keşfetmekle kalmadık; Ayrıca, bir girişimci veya profesyonel olarak kariyerinize no-code'un sağlayamayacağı tüm olasılıkları da gözden geçirdik.

Ayrıca, doğru kodsuz uygulamayı seçmenin önemini vurguladık. Dünyadaki tüm farkı yaratır: Yalnızca AppMaster gibi mükemmel bir kodsuz uygulamaya güveniyorsanız, kodsuz avantajlardan yararlanabilirsiniz. İndirin Deneyin ve benzersiz uygulama oluşturma sürecinizi veya işinizi başlatın!