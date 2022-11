Wat we met low-code/no-code helpen is de democratisering van het programmeren. Programmeren is niet langer voorbehouden aan ervaren programmeurs die jaren op een codeerschool hebben doorgebracht: met low-code/no-code tools kan tegenwoordig bijna iedereen aan de slag met het bouwen van apps, het programmeren van webapplicaties en meer.

Sommige low-code/no-code twijfelaars zijn ervan overtuigd dat low-code/no-code tools de mogelijkheden van de programmeur en het programmeerproces in het algemeen beperken; dit is echter een misvatting. Zoals we gaan ontdekken, wanneer je de juiste no-code app kiest, zijn er geen beperkingen aan je programmering en app-bouw. Laten we samen uitzoeken wat je kunt bouwen met no-code tools.

Low-code/no-code heeft een no-code app nodig

Voordat we het hebben over wat je kunt doen met low-code/no-code, is het belangrijk om te verduidelijken dat wie apps wil bouwen met de no-code aanpak, moet vertrouwen op een no-code tool. Daarom is de keuze van de no-code tool van groot belang: alleen uitstekende no-code apps bieden u de flexibiliteit en vrijheid om apps en programma's te bouwen zoals u dat wilt, zonder te moeten voldoen aan de beperkingen van de tool.

AppMaster: de beste no-code tool die er is

Behalve dat we AppMaster aanbevelen als de beste no-code tool die er is, willen we het hier als voorbeeld nemen om u te laten begrijpen wat voor functies uw no-code app van keuze moet hebben.

100% No-code

AppMaster biedt alleen visuele bewerkingstools. Dit betekent dat u, als u dat niet wilt, op geen enkel moment tijdens het bouwen van uw app code hoeft te schrijven. Zoals u wellicht weet, is dit het belangrijkste verschil tussen low-code en no-code tools: bij de eerste moet u nog steeds ten minste de populairste programmeertalen kennen en ermee vertrouwd zijn; bij de tweede kunt u met programmeertalen omgaan, maar als u er niets vanaf weet, kunt u nog steeds apps en webapplicaties bouwen met dit platform.

Backend code tot uw beschikking

Het feit dat je geen code hoeft te schrijven, betekent niet dat je er geen toegang toe hebt. De code wordt automatisch gegenereerd als je apps bouwt met een low-code/no-code tool. Het is van groot belang dat je er toegang toe hebt: alleen door toegang tot de backend-code heb je volledige controle over de digitale tools die je bouwt en volledige vrijheid van creatie over het app-bouwproces.

Waarom is toegang tot de backend-code zo belangrijk?

Een no-code tool kan low-code worden wanneer het toegang biedt tot de back-end code. Zoals u weet, bieden low-code tools visuele interfaces, maar u moet nog steeds iets handmatig programmeren. Een no-code app met toegang tot backend code zoals AppMaster is een no-code app die gebruikt kan worden als een low-code app. Waarom zou u voor dergelijke no-code tools kiezen?

Met toegang tot de backend-code en de mogelijkheid om deze te bewerken kunt u uw bouw-apps op vele manieren uitbreiden:

Volledige aanpassing : door de back-end code te bewerken, kunnen ervaren programmeurs hun app uitbreiden en functionaliteiten toevoegen. Zo krijgen ze precies de app die ze in gedachten hadden. Dit is wat we bedoelen als we zeggen dat no-code apps zoals AppMaster volledige controle en bouwvrijheid bieden.

: door de back-end code te bewerken, kunnen ervaren programmeurs hun app uitbreiden en functionaliteiten toevoegen. Zo krijgen ze precies de app die ze in gedachten hadden. Dit is wat we bedoelen als we zeggen dat no-code apps zoals AppMaster volledige controle en bouwvrijheid bieden. Databaseautomatisering : zonder toegang tot de back-endcode is databaseautomatisering met no-code apps mogelijk. U hebt echter wel toegang tot de code en kunt deze bewerken en de syntaxis aanpassen met programmeertalen om dieper maatwerk te verkrijgen.

: zonder toegang tot de back-endcode is databaseautomatisering met no-code apps mogelijk. U hebt echter wel toegang tot de code en kunt deze bewerken en de syntaxis aanpassen met programmeertalen om dieper maatwerk te verkrijgen. Aangepast ontwerp : backend programmering maakt ook diepere esthetische aanpassing mogelijk.

: backend programmering maakt ook diepere esthetische aanpassing mogelijk. Integraties: zoals we gaan zien, kunnen uitstekende no-code apps integratie bieden met platforms van derden (dit is ideaal omdat de samenwerking van de twee of meer tools in dit geval wordt geoptimaliseerd), maar als integratie niet is ingebouwd, of als u een ander platform van derden wilt gebruiken, kunt u met de toegang tot de back-end code gegevens en functies heen en weer verplaatsen tussen toepassingen.

Integratie

Integraties zijn ook belangrijk. Ze maken het mogelijk om met verschillende tools aan hetzelfde project te werken en optimaliseren de manier waarop u van de ene tool naar de andere kunt overschakelen.

Wat kunnen no-code programmeurs doen?

Wat is een betere manier om te bewijzen dat low-code/no-code programmeren geen beperkingen kent dan u uitleg te geven over alles wat low-code/no-codeprogrammeurs kunnen doen?

Stel uw team in staat

No-code tools kunnen worden gebruikt om apps en webapplicaties te bouwen die het team binnen uw bedrijf kan gebruiken om hun workflow te optimaliseren. Als er een handeling is die sommige leden gedurende de week steeds weer moeten herhalen, dan kan het programmeren van een app die dit voor hen doet hun productiviteit met 100% verhogen!

No-code tools kunnen voorkomen dat een professionele programmeur wordt ingehuurd om dergelijke processen te automatiseren; het hele team, de ondernemer, of teamleden kunnen de app bouwen en afstemmen op de behoeften van het bedrijf.

Verbeter uw bedrijf met webapps en mobiele apps

Zoals u ongetwijfeld al weet, als u ondernemer bent, bestaat uw bedrijf niet als het niet op het internet staat. Als u een platform moet bieden zodat uw gebruiker ermee kan communiceren, en als u het op mobiele apparaten moet aanbieden, wilt u misschien een app bouwen voor uw klanten. Met no-code apps kunt u ze zelf bouwen, u kunt uw team het laten bouwen, of u kunt een no-code programmeur inhuren voor een lagere prijs in vergelijking met wat u zou moeten uitgeven als u iemand inhuurt om uw app regel voor regel te coderen.

Een freelance programmeur worden

Met no-code apps kun je sneller apps leren bouwen. Je zou kunnen beginnen met het aanbieden van programmeringsdiensten en je carrière als programmeur beginnen. Met low-code/no-code tools is een carrière in de programmeersector niet meer beperkt tot degenen die dure coderingsscholen of -cursussen hebben gevolgd. Je kunt alles leren over het bouwen van apps zonder programmeertalen te leren. Als alternatief kun je programmeertalen leren, maar met low-code/no-code tools kun je veel eerder beginnen met het verkopen van je programmeerdiensten. Met andere woorden, low-code/no-code tools bieden mogelijkheden om je carrière als programmeur te verbeteren.

Ondernemer worden

De tijden dat ondernemers een winkel, een fabriek of op zijn minst een kantoor hadden zijn voorbij. Tegenwoordig kun je ondernemer worden en vanuit je luie stoel een succesvol bedrijf starten. Een app lanceren is bijvoorbeeld de perfecte manier om vanuit je huis een bedrijf te starten met heel weinig investering. Omdat low-code/no-code tools programmeren toegankelijker maken voor meer mensen, kunnen steeds meer mensen hun digitale bedrijf starten en ondernemer worden. Dit is nog een carrièrekans die no-code apps bieden.

Is no-code een vaardigheid?

Dankzij no-code-apps wordt no-code een vaardigheid. Als we zeggen dat iedereen apps kan gaan bouwen met no-code apps, betekent dat niet dat je niet hoeft te leren hoe het moet. Het betekent dat je geen achtergrondkennis nodig hebt om te beginnen (je hoeft bijvoorbeeld geen kennis te hebben van programmeertalen of wiskunde).

Het zou echter het beste zijn als je toch een leercurve doorloopt waardoor je steeds beter wordt in het programmeren met no-code apps. No-code is dus een vaardigheid, wat betekent dat je het moet leren, en wat betekent dat een deskundige no-code programmeur sneller en beter apps kan bouwen dan iemand die voor het eerst een no-code app opent.

Aan de andere kant, als we het hebben over platforms als AppMaster waarop je niet alleen eenvoudige applicaties en MVP's kunt maken, maar ook complexe, zwaar belaste systemen op bedrijfsniveau, komt een soort technische achtergrond je goed van pas. Aangezien alles in AppMaster is gebouwd op basis van standaarden die in de software-ontwikkelingsindustrie zijn geaccepteerd. Zo is de database-editor een klassiek hulpmiddel voor het maken van veld- en relatiemodellen. Als u al vertrouwd bent met echte databases, dan zult u zeker geen problemen hebben. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsproces-editor. Die is gebouwd op basis van klassieke BPMS-schema's.

Is no-code een vaardigheid die het leren waard is?

Natuurlijk! Om de redenen die we hierboven hebben opgesomd. No-code is de nieuwe grens van het programmeren:

Als u al een programmeur bent, maken no-code apps uw programmeerproces veel sneller en efficiënter; no-code apps vergroten ook de controle die u kunt hebben over de verschillende elementen en het algemene projectbeeld.

Als je geen programmeur bent, kun je met no-code apps een app bouwen zonder een professionele programmeur in te huren. U bespaart veel geld terwijl u een nieuwe vaardigheid leert.

Als je geen programmeur bent en nog geen ondernemer, kun je no-code apps gebruiken om een vaardigheid te leren die je later kunt verkopen of een digitale ondernemer kunt worden.

Zijn no-code apps nuttig voor ondernemers?

Voor alles wat we tot nu toe hebben gezegd, ligt het antwoord op de vraag - zijn no-code apps nuttig voor ondernemers - voor de hand: ja, dat zijn ze. We willen echter wat dieper gaan en analyseren hoe no-code apps nuttig zijn voor ondernemers; hoe kun je ze als ondernemer in je voordeel gebruiken?

Vermindert risico's

Ondernemers moeten, zoals u wellicht weet, leren omgaan met risico. Alles wat ze doen heeft een kleinere of grotere component van risico: een bedrijf starten is een risico, een dienst toevoegen aan hun aanbod is een risico, een productielijn toevoegen of verwijderen is een risico, enzovoort. Een app bouwen voor intern gebruik of om aan je klant te leveren is een risico. Maar met no-code tools kunt u de kosten, de timing en de stress van het bouwen van een app verminderen. Al deze factoren dragen bij tot een vermindering van het risico van de lancering van een app binnen uw bedrijf.

Wanneer u een app bouwt om op de markt te brengen - voor uw klanten of om een nieuw digitaal bedrijf te starten - komt het moment dat u moet lanceren in de grote app stores. Het gebruik van een no-code tool, wanneer deze uitstekend is, zoals AppMaster, maakt het lanceringsproces een stuk eenvoudiger en directer.

Of je de app nu zelf bouwt, of dat je je team de app laat bouwen, of dat je een no-code programmeur inhuurt. Welke opties je ook kiest, als je vasthoudt aan de low-code/no-code aanpak, heb je altijd lagere programmeer- en lanceerkosten.

Wanneer het bouwproces van de app gericht is op het bouwen van apps om processen binnen de workflow van het bedrijf te automatiseren, verhoogt no-code de productiviteit.

Als je niet kunt rekenen op no-code apps, komt het niet altijd de workflow ten goede als je je team een app ter beschikking stelt: het bouwproces van een app duurt lang, en het programmeerproces is ingewikkelder dan wanneer je dingen handmatig blijft doen. Maar kun je apps bouwen met low-code/no-code tools, dan komen app-oplossingen snel en gemakkelijk binnen, en wordt de productiviteit efficiënter.

Conclusie

In dit artikel hebben we gezien hoe low-code/no-code kan worden benut om grote voordelen te verkrijgen, of je nu een ondernemer bent, een professional, of dat wilt worden. Door te analyseren wat programmeurs kunnen doen met low-code/no-code tools, hebben we niet alleen de verschillende apps onderzocht die met deze aanpak kunnen worden gebouwd; we hebben ook alle mogelijkheden doorgenomen die no-code kan bieden aan je carrière als ondernemer of als professional.

We hebben ook gewezen op het belang van het kiezen van de juiste no-code app. Dat maakt het verschil in de wereld: u kunt de voordelen van no-code alleen benutten als u vertrouwt op een uitstekende no-code app zoals AppMaster. Probeer het en start uw unieke app-bouwproces of bedrijf!