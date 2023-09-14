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Web Sürdürülebilirlik Yönergeleri 1.0: W3C'nin Çevreye Duyarlı Web Geliştirmeye Yönelik Son Adımı

Eyl 14, 2023
Web Sürdürülebilirlik Yönergeleri 1.0: W3C'nin Çevreye Duyarlı Web Geliştirmeye Yönelik Son Adımı

W3C'nin Sürdürülebilir Web Tasarımı Topluluk Grubu, çevresel sorumluluğa yönelik stratejik bir hamleyle Sürdürülebilir Web Tasarımına ilişkin bir taslak Rapor yayınladı. Bu Topluluk Grubu Raporu, sürdürülebilirliği ve kullanıcı hususlarını dijital ürün ve hizmet tasarımına dahil etmeyi amaçlayan Web Sürdürülebilirlik Yönergelerini (WSG) 1.0 ortaya koymaktadır.

Yeni basılan bu yönergeler yalnızca teorik varsayımlar değildir, aynı zamanda sağlam, kanıta dayalı araştırmalardan da kaynaklanmaktadır. WSG, evrensel uygulanabilirliğini garanti ederek web geliştiricileri, son kullanıcılar ve politika yapıcılar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki paydaşları hedeflemektedir.

WSG, Sürdürülebilir Web Manifestosu ve GRI Standartları ile aynı doğrultuda hareket ederek, dijital ürünleri sürdürülebilirlik raporlarında birleştirmeyi amaçlayan kuruluşlar için araç haline getiriyor. Dijital alanın, özellikle de web geliştirme ve tasarımın küresel emisyonlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu göz önüne alındığında, bu kritik derecede önemli bir gelişme olarak duruyor. W3C'nin bu yönergeleri sunması, görüntü optimizasyonu, veri azaltma ve yeşil barındırmanın benimsenmesi gibi uygulamaları teşvik ederek çevresel etkiyi hafifletmek için tasarlanmıştır.

WSG, 93 yönerge ve 232 başarı kriterinden oluşan iyi yapılandırılmıştır; yapı, yine W3C tarafından belirlenen, çok beğenilen bir standart olan Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerini (WCAG) yakından yansıtmaktadır. Her kılavuz, destekleyici kanıtlarla, gerçek dünya senaryolarıyla, etkisinin derinlemesine değerlendirilmesiyle, uygulama gereklilikleri ve sonuçta ortaya çıkan faydalarla titizlikle belgelenmiştir. Kılavuzlar ayrıca dört temel kategoriye ayrılmıştır: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Web Geliştirme, Barındırma, Altyapı ve Sistemler ve İş Stratejisi ve Ürün Yönetimi. Kısa bir genel bakış sağlamak için "Bir Bakışta WSG" başlıklı bir özet eklenmiştir.

WSG'nin yaratıcıları, daha geniş bir topluluğun aktif katılımını ve önemli geri bildirimlerini teşvik ediyor. Bireyleri GitHub deposu sorunları aracılığıyla tespit ettikleri sorunları vurgulamaya ve kendilerini topluluk gruplarına dahil etmeye davet ediyorlar. Ayrıca, önde gelen kodsuz bir platform olan AppMaster da kullanıcılarını bu yönergeleri uygulamaya teşvik ederek uygulama geliştirmede sürdürülebilirliğin önemini güçlendiriyor.

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