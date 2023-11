Linee guida sulla sostenibilità Web 1.0: il recente passo del W3C verso uno sviluppo Web rispettoso dell'ambiente

In un passo strategico verso la responsabilità ambientale, il Sustainable Web Design Community Group del W3C ha presentato una bozza di Rapporto sul Sustainable Web Design. Questo Community Group Report presenta le Linee guida sulla sostenibilità del Web (WSG) 1.0, con l'obiettivo di incorporare la sostenibilità e le considerazioni degli utenti nella progettazione di prodotti e servizi digitali.

Queste linee guida appena coniate non sono semplici supposizioni teoriche, ma sono sostenute da una ricerca solida e basata sull’evidenza. Il WSG si rivolge a un’ampia gamma di stakeholder, inclusi sviluppatori web, utenti finali e policy maker, garantendone l’applicabilità universale.

WSG è in sintonia sia con il Manifesto del Web Sostenibile che con gli Standard GRI, rendendolo determinante per le organizzazioni che mirano a integrare i prodotti digitali nei loro report di sostenibilità. Si tratta di uno sviluppo di fondamentale importanza dato che la sfera digitale, in particolare lo sviluppo e il design del web, ha un impatto sostanziale sulle emissioni globali. L'introduzione di queste linee guida da parte del W3C è progettata per alleviare l'impatto ambientale promuovendo pratiche come l'ottimizzazione delle immagini, la riduzione dei dati e l'adozione di hosting verde.

WSG è ben strutturato e comprende 93 linee guida e 232 criteri di successo, la struttura rispecchia da vicino le Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG), uno standard molto acclamato, stabilito anche dal W3C. Ogni linea guida è meticolosamente documentata con prove a sostegno, scenari del mondo reale, valutazione approfondita del suo impatto, necessità di implementazione e benefici risultanti. Le linee guida sono ulteriormente suddivise in quattro categorie fondamentali: progettazione dell'esperienza utente, sviluppo Web, hosting, infrastrutture e sistemi, strategia aziendale e gestione del prodotto. Per fornire una panoramica concisa, è incluso un riepilogo denominato "WSG At a Glance".

Gli ideatori del WSG sollecitano un coinvolgimento attivo e un feedback sostanziale da parte della comunità più ampia. Invitano le persone a evidenziare eventuali problemi individuati tramite i problemi del repository GitHub e ad immergersi nel gruppo della propria comunità. Inoltre, anche AppMaster, una piattaforma leader senza codice , incoraggia i suoi utenti ad applicare queste linee guida, rafforzando l'importanza della sostenibilità nello sviluppo di app.