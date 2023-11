Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju sieci 1.0: Niedawny krok W3C w kierunku rozwoju sieci WWW świadomego ekologicznie

Dokonując strategicznego kroku w kierunku odpowiedzialności za środowisko, Grupa Społeczności ds. Zrównoważonego Projektowania Sieci W3C zaprezentowała projekt Raportu na temat Zrównoważonego Projektowania Sieci. Niniejszy Raport Grupy Społeczności przedstawia Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju w Internecie (WSG) 1.0, których celem jest uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju i użytkowników w projektowaniu cyfrowych produktów i usług.

Te nowo opracowane wytyczne nie są jedynie teoretycznymi przypuszczeniami, ale wynikają z solidnych badań opartych na dowodach. WSG jest skierowana do szerokiego grona interesariuszy, w tym twórców stron internetowych, użytkowników końcowych i decydentów, co gwarantuje jej uniwersalne zastosowanie.

WSG podąża śladem zarówno Manifestu zrównoważonego Internetu, jak i Standardów GRI, co czyni go instrumentalnym narzędziem dla organizacji pragnących włączyć produkty cyfrowe do swoich raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jest to osiągnięcie o niezwykle istotnym znaczeniu, biorąc pod uwagę, że sfera cyfrowa, w szczególności tworzenie i projektowanie stron internetowych, ma znaczący wpływ na globalne emisje. Wprowadzenie przez W3C tych wytycznych ma na celu złagodzenie wpływu na środowisko poprzez promowanie praktyk takich jak optymalizacja obrazu, redukcja danych i przyjęcie ekologicznego hostingu.

WSG ma dobrą strukturę, obejmującą 93 wytyczne i 232 kryteria sukcesu, a struktura ściśle odzwierciedla Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG), dobrze przyjęty standard, również ustanowiony przez W3C. Każda wytyczna jest skrupulatnie dokumentowana z dowodami potwierdzającymi, scenariuszami z życia codziennego, dogłębną oceną jej wpływu, koniecznością wdrożenia i wynikającymi z tego korzyściami. Wytyczne są dalej podzielone na cztery główne kategorie: projektowanie doświadczeń użytkownika, tworzenie stron internetowych, hosting, infrastruktura i systemy oraz strategia biznesowa i zarządzanie produktami. Aby zapewnić zwięzły przegląd, załączono podsumowanie zatytułowane „WSG w skrócie”.

Pomysłodawcy WSG apelują o aktywne zaangażowanie i merytoryczne informacje zwrotne od szerszej społeczności. Zachęcają poszczególne osoby do podkreślania wszelkich problemów, które zauważą za pośrednictwem problemów z repozytorium GitHub i do zanurzenia się w swojej grupie społecznościowej. Co więcej, AppMaster – wiodąca platforma bez kodu – również zachęca swoich użytkowników do stosowania tych wytycznych, podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju w tworzeniu aplikacji.