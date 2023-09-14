网络可持续性指南 1.0：W3C 迈向环保网络开发的最新举措

作为履行环境责任的战略举措，W3C 的可持续网页设计社区小组公布了可持续网页设计报告草案。该社区小组报告提出了网络可持续性指南（WSG）1.0，旨在将可持续性和用户考虑因素纳入数字产品和服务设计中。

这些新制定的指导方针不仅仅是理论假设，而且是基于可靠的、基于证据的研究的结果。 WSG 针对广泛的利益相关者，包括网络开发人员、最终用户和政策制定者，保证其普遍适用性。

WSG 与可持续发展网络宣言和 GRI 标准保持同步，这对于旨在将数字产品合并到可持续发展报告中的组织来说非常有用。鉴于数字领域，特别是网络开发和设计，对全球排放产生重大影响，这是一项至关重要的发展。 W3C 引入这些准则的目的是通过促进图像优化、数据缩减和采用绿色托管等实践来减轻对环境的影响。

WSG 结构良好，包含 93 条指南和 232 条成功标准，其结构密切反映了 Web 内容可访问性指南 (WCAG)，这是一项广受好评的标准，也是由 W3C 制定的。每项指南都经过精心记录，包括支持证据、现实场景、对其影响的深入评估、实施的必要性以及由此产生的效益。该指南进一步分为四个关键类别：用户体验设计、Web 开发、托管、基础设施和系统以及业务战略和产品管理。为了提供简洁的概述，包含了名为“WSG 概览”的摘要。

WSG 发起者敦促更广泛的社区积极参与并提供实质性反馈。他们邀请个人通过 GitHub 存储库问题突出显示他们发现的任何问题，并沉浸在他们的社区小组中。此外， AppMaster - 领先的无代码平台- 还鼓励其用户应用这些指南，强调应用程序开发中可持续性的重要性。