في تحرك استراتيجي نحو المسؤولية البيئية، كشفت مجموعة مجتمع تصميم الويب المستدام التابعة لـ W3C عن مسودة تقرير حول تصميم الويب المستدام. يعرض تقرير مجموعة المجتمع هذا إرشادات استدامة الويب (WSG) 1.0، التي تهدف إلى دمج الاستدامة واعتبارات المستخدم في تصميم المنتجات والخدمات الرقمية.

وهذه المبادئ التوجيهية التي تم صياغتها حديثا ليست مجرد افتراضات نظرية، بل هي نتاج لأبحاث قوية قائمة على الأدلة. تستهدف مجموعة WSG مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مطوري الويب والمستخدمين النهائيين وصانعي السياسات، مما يضمن إمكانية تطبيقها عالميًا.

تتوافق WSG مع كل من بيان الويب المستدام ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مما يجعلها مفيدة للمؤسسات التي تهدف إلى دمج المنتجات الرقمية في تقارير الاستدامة الخاصة بها. إنه يمثل تطورًا بالغ الأهمية نظرًا لأن المجال الرقمي، وخاصة تطوير وتصميم الويب، له تأثير كبير على الانبعاثات العالمية. تم تصميم مقدمة W3C لهذه الإرشادات للتخفيف من التأثير البيئي من خلال الترويج لممارسات مثل تحسين الصورة وتقليل البيانات واعتماد الاستضافة الخضراء.

تتميز WSG بأنها منظمة بشكل جيد، وتتكون من 93 دليلًا إرشاديًا و232 معيارًا للنجاح، ويعكس الهيكل بشكل وثيق إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)، وهو معيار مشهود له جيدًا، تم وضعه أيضًا بواسطة W3C. يتم توثيق كل مبدأ توجيهي بدقة مع الأدلة الداعمة، والسيناريوهات الواقعية، والتقييم المتعمق لتأثيره، وضروريات التنفيذ، والفوائد الناتجة. وتنقسم المبادئ التوجيهية أيضًا إلى أربع فئات محورية: تصميم تجربة المستخدم، وتطوير الويب، والاستضافة، والبنية التحتية والأنظمة، واستراتيجية الأعمال وإدارة المنتجات. لتقديم نظرة عامة موجزة، تم تضمين ملخص بعنوان "WSG At a Glance".

يحث منشئو WSG على المشاركة النشطة والتعليقات الموضوعية من المجتمع الأوسع. إنهم يدعون الأفراد لتسليط الضوء على أي مشكلات يكتشفونها عبر مشكلات مستودع GitHub والانغماس في مجموعة مجتمعهم. علاوة على ذلك، تشجع AppMaster - وهي منصة رائدة بدون تعليمات برمجية - مستخدميها أيضًا على تطبيق هذه الإرشادات، مما يعزز أهمية الاستدامة في تطوير التطبيقات.