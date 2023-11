Lignes directrices sur la durabilité du Web 1.0 : étape récente du W3C vers un développement Web respectueux de l'environnement

Dans une démarche stratégique vers la responsabilité environnementale, le groupe communautaire de conception Web durable du W3C a dévoilé un projet de rapport sur la conception Web durable. Ce rapport de groupe communautaire présente les lignes directrices sur la durabilité du Web (WSG) 1.0, visant à intégrer les considérations de durabilité et d'utilisateur dans la conception de produits et services numériques.

Ces nouvelles lignes directrices ne sont pas de simples suppositions théoriques, mais sont le fruit de recherches solides et fondées sur des preuves. Le WSG cible un large éventail de parties prenantes, notamment les développeurs Web, les utilisateurs finaux et les décideurs politiques, garantissant ainsi son applicabilité universelle.

WSG est en phase avec le Manifeste Web durable et les normes GRI, ce qui le rend essentiel pour les organisations souhaitant intégrer des produits numériques dans leurs rapports sur le développement durable. Il s’agit d’une évolution d’une importance cruciale étant donné que la sphère numérique, en particulier le développement et la conception Web, a un impact substantiel sur les émissions mondiales. L'introduction de ces lignes directrices par le W3C vise à réduire l'impact environnemental en promouvant des pratiques telles que l'optimisation des images, la réduction des données et l'adoption d'un hébergement écologique.

WSG est bien structuré, comprenant 93 lignes directrices et 232 critères de réussite, la structure reflétant étroitement les lignes directrices pour l'accessibilité du contenu Web (WCAG), une norme très acclamée, également définie par le W3C. Chaque ligne directrice est méticuleusement documentée avec des preuves à l’appui, des scénarios réels, une évaluation approfondie de son impact, des nécessités de mise en œuvre et des avantages qui en résultent. Les lignes directrices sont divisées en quatre catégories principales : conception de l'expérience utilisateur, développement Web, hébergement, infrastructure et systèmes, et stratégie commerciale et gestion de produits. Pour fournir un aperçu concis, un résumé intitulé « WSG At a Glance » est inclus.

Les initiateurs du WSG appellent à une participation active et à des commentaires substantiels de la part de la communauté au sens large. Ils invitent les individus à mettre en évidence les problèmes qu'ils repèrent via les tickets du référentiel GitHub et à s'immerger dans leur groupe communautaire. De plus, AppMaster - une plateforme no-code leader - encourage également ses utilisateurs à appliquer ces directives, renforçant ainsi l'importance de la durabilité dans le développement d'applications.