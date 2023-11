Diretrizes de Sustentabilidade da Web 1.0: O recente passo do W3C em direção ao desenvolvimento da Web com consciência ambiental

Num movimento estratégico em direcção à responsabilidade ambiental, o Grupo Comunitário de Web Design Sustentável do W3C revelou um projecto de Relatório sobre Web Design Sustentável. Este Relatório do Grupo Comunitário apresenta as Diretrizes de Sustentabilidade da Web (WSG) 1.0, com o objetivo de incorporar a sustentabilidade e as considerações do usuário no design de produtos e serviços digitais.

Estas diretrizes recém-criadas não são apenas suposições teóricas, mas são sustentadas por pesquisas sólidas e baseadas em evidências. O WSG tem como alvo uma ampla gama de partes interessadas, incluindo desenvolvedores web, usuários finais e formuladores de políticas, garantindo sua aplicabilidade universal.

O WSG está em sintonia com o Manifesto da Web Sustentável e com os Padrões GRI, tornando-o fundamental para organizações que desejam amalgamar produtos digitais em seus relatórios de sustentabilidade. É um desenvolvimento extremamente significativo, dado que a esfera digital, especialmente o desenvolvimento e o design da Web, tem um impacto substancial nas emissões globais. A introdução destas diretrizes pelo W3C visa aliviar o impacto ambiental, promovendo práticas como otimização de imagens, redução de dados e adoção de hospedagem verde.

O WSG é bem estruturado, compreendendo 93 diretrizes e 232 critérios de sucesso, e a estrutura reflete de perto as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG), um padrão aclamado, também definido pelo W3C. Cada diretriz é meticulosamente documentada com evidências de apoio, cenários do mundo real, avaliação aprofundada de seu impacto, necessidades de implementação e benefícios resultantes. As diretrizes são divididas em quatro categorias principais: Design de Experiência do Usuário, Desenvolvimento Web, Hospedagem, Infraestrutura e Sistemas, e Estratégia de Negócios e Gestão de Produtos. Para fornecer uma visão geral concisa, foi incluído um resumo denominado "WSG At a Glance".

Os criadores do WSG apelam ao envolvimento activo e ao feedback substantivo da comunidade em geral. Eles convidam os indivíduos a destacar quaisquer problemas que detectem por meio dos problemas do repositório GitHub e a mergulhar em seu grupo comunitário. Além disso, AppMaster – uma plataforma sem código líder – também incentiva seus usuários a aplicar essas diretrizes, reforçando a importância da sustentabilidade no desenvolvimento de aplicativos.