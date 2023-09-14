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Рекомендации по устойчивому использованию Интернета 1.0: недавний шаг W3C на пути к экологически сознательной веб-разработке

14, сент. 2023
Рекомендации по устойчивому использованию Интернета 1.0: недавний шаг W3C на пути к экологически сознательной веб-разработке

В рамках стратегического шага к экологической ответственности группа сообщества устойчивого веб-дизайна W3C представила проект отчета об устойчивом веб-дизайне. В этом отчете группы сообщества изложены Рекомендации по устойчивому использованию Интернета (WSG) 1.0, целью которых является учет вопросов устойчивости и пользователей при разработке цифровых продуктов и услуг.

Эти недавно разработанные рекомендации являются не просто теоретическими предположениями, они основаны на серьезных исследованиях, основанных на фактических данных. WSG ориентирован на широкий круг заинтересованных сторон, включая веб-разработчиков, конечных пользователей и политиков, что гарантирует его универсальную применимость.

WSG соответствует как Манифесту устойчивого развития Интернета, так и стандартам GRI, что делает его полезным для организаций, стремящихся объединить цифровые продукты в свои отчеты об устойчивом развитии. Это является чрезвычайно важным событием, учитывая, что цифровая сфера, особенно веб-разработка и дизайн, оказывает существенное влияние на глобальные выбросы. Введение этих рекомендаций W3C призвано смягчить воздействие на окружающую среду путем продвижения таких методов, как оптимизация изображений, сокращение объема данных и внедрение экологически чистого хостинга.

WSG хорошо структурирован и включает в себя 93 руководства и 232 критерия успеха. Структура полностью соответствует Руководству по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), широко известному стандарту, также установленному W3C. Каждое руководство тщательно документировано с подтверждающими доказательствами, реальными сценариями, углубленной оценкой его воздействия, необходимости внедрения и вытекающих из этого преимуществ. Рекомендации далее разделены на четыре основные категории: дизайн пользовательского опыта, веб-разработка, хостинг, инфраструктура и системы, а также бизнес-стратегия и управление продуктами. Чтобы обеспечить краткий обзор, включено резюме, получившее название «Краткий обзор WSG».

Инициаторы WSG призывают к активному участию и существенной обратной связи со стороны более широкого сообщества. Они приглашают людей освещать любые проблемы, которые они обнаруживают в репозитории GitHub, и погружаться в свою группу сообщества. Кроме того, AppMaster — ведущая платформа без программирования — также призывает своих пользователей применять эти рекомендации, подчеркивая важность устойчивости при разработке приложений.

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