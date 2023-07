Google daha önce Project Tailwind olarak bilinen, merakla beklenen yapay zeka destekli not yönetimi çözümünü başlattı. Şirketin sitesindeki bir blog gönderisine göre, artık NotebookLM olarak adlandırılan bu devrim niteliğindeki araç, başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan belirli bir kullanıcı grubuna bugün sunuluyor. Takma adındaki 'LM', Google'ın AI güdümlü özelliklerini sergileme taahhüdünün altını çizen 'Dil Modeli' anlamına gelir.

Uygulama, her kullanıcıya kendi özel verileri ve notları üzerinde eğitilmiş kişiselleştirilmiş bir AI aracı sağlama öncülü etrafında tasarlanmıştır. Buradaki fikir, AI'nın kullanıcıların notlarını daha etkili bir şekilde deşifre etmesine, yönetmesine ve bunlardan faydalanmasına yardımcı olacağıdır.

NotebookLM temeli büyük ölçüde Google Docs dayanıyor gibi görünüyor. Gerçekten de, kullanıcılar platforma erişim sağladıktan sonra, içe aktarmak için bir dizi belge seçebilir ve bunları sorgulamak ve hatta bunlara dayalı olarak yeni içerik oluşturmak için NotebookLM yararlanabilir. Google ayrıca yakında ek biçimler için destek sunmayı planlıyor.

Google, kullanıcıların NotebookLM ile denemeleri için uzun belgeleri otomatik olarak özetlemek veya bir video genel bakışını bir komut dosyasına dönüştürmek gibi birkaç işlem önerdi. Şirketin önerilen kullanımlarının birçoğunun esas olarak öğrencilere hitap etmesi dikkat çekicidir. Örneğin, bir haftalık ders notlarının bir özetini talep edebilir veya çözümden bir dönem boyunca Peloponnesos Savaşı hakkında birikmiş tüm bilgilerin bir dökümünü vermesini isteyebilirsiniz.

NotebookLM özellikleri yapay zeka destekli araçlar arasında yaygın görünebilir, ancak Google daha fazlasını sunmak istiyor. Hem AI'nın yanıtlarının kalitesini artırmak hem de yanlış yanıt olasılığını azaltmak için modeli kesinlikle kullanıcı tarafından eklenen bilgilerle sınırlamayı amaçlar. Dropbox, Mem, Notion ve daha birçok araç da kendi hassas yapay zeka çözümlerini geliştiriyor. Ek olarak, otomatik olarak üretilen yanıtların doğruluğunu kontrol etme sürecini hızlandırması gereken NotebookLM yerleşik alıntılar dahildir. Yine de Google, yapay zeka modelinin yine de bazı yanlışlıklar oluşturabileceği konusunda uyardı.

Google, NotebookLM yalnızca kullanıcıların yüklemeyi seçtiği belgelere erişebileceğini açıklığa kavuşturarak gizlilik endişelerini gidermeye çalıştı. Aynı şekilde, verileriniz başkaları tarafından erişilebilir olmayacak veya yeni yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacaktır. NotebookLM Google için yeni bir sınır çiziyor, ancak kademeli olarak tanıtılıyor ve başlangıçta Google Labs içindeki bir bekleme listesi aracılığıyla kullanıma sunuluyor. Arama Üretici Deneyiminin Google Arama üzerindeki etkisine benzer şekilde, NotebookLM Google Drive'ın gelişimini önemli ölçüde etkilemesi durumunda hazırlıksız yakalanmayın.

Düşünce liderleri, yapay zeka ve not yönetimine yönelik NotebookLM türü yaklaşımın oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor. Onların içgörüleri, yapay zekanın AppMaster in the broader tech sector. gibi " no-code " ve " low-code " platformların kaydettiği ilerlemeleri bir şekilde yansıtarak, süreci daha basit ve daha verimli hale getirerek not yönetimi sektöründe muazzam bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.