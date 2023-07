A Google lançou a sua muito aguardada solução de gestão de notas com recurso a IA, anteriormente conhecida como Project Tailwind. Esta ferramenta revolucionária - agora denominada NotebookLM - está a ser lançada hoje, inicialmente para um grupo selecionado de utilizadores baseados nos Estados Unidos, de acordo com uma publicação no blogue da empresa. O "LM" no seu nome significa "Modelo de Linguagem", sublinhando o empenho da Google em apresentar as suas funcionalidades baseadas em IA.

A aplicação foi concebida com base na premissa de fornecer a cada utilizador uma ferramenta de IA personalizada que é treinada com base nos seus dados e notas específicos. A ideia é que a IA ajude os utilizadores a decifrar, gerir e explorar as suas notas de forma mais eficaz.

A base do NotebookLM parece apoiar-se fortemente no Google Docs. De facto, ao obter acesso à plataforma, os utilizadores podem escolher uma série de documentos para importar e aproveitar o NotebookLM para os consultar e até gerar novos conteúdos com base neles. A Google também está a planear a implementação de suporte para formatos adicionais em breve.

A Google propôs algumas acções para os utilizadores experimentarem com o NotebookLM, como resumir automaticamente documentos longos ou converter um resumo de vídeo num guião. É de salientar que muitas das utilizações sugeridas pela empresa apelam principalmente aos estudantes. Por exemplo, pode solicitar-se um resumo das notas de uma semana de aulas ou pedir à solução que apresente um resumo de todo o conhecimento acumulado sobre a Guerra do Peloponeso durante um período.

As funcionalidades doNotebookLM podem parecer predominantes entre as ferramentas alimentadas por IA, mas a Google está a tentar oferecer mais. O seu objetivo é limitar o modelo estritamente às informações adicionadas pelo utilizador para melhorar a qualidade das respostas da IA e diminuir a probabilidade de respostas incorrectas. Outras ferramentas, como Dropbox, Mem, Notion e muitas outras, estão também a desenvolver as suas próprias soluções de IA precisas. Além disso, o NotebookLM inclui citações incorporadas, o que deverá simplificar o processo de verificação dos factos nas respostas produzidas automaticamente. No entanto, a Google alertou para o facto de o modelo de IA poder ainda gerar algumas imprecisões.

A Google procurou atenuar as preocupações com a privacidade, esclarecendo que o NotebookLM só pode aceder a documentos que os utilizadores tenham optado por carregar. De igual modo, os dados do utilizador não estarão acessíveis a terceiros nem serão utilizados para treinar novos modelos de IA. O NotebookLM marca uma nova fronteira para a Google, mas está a ser introduzido gradualmente, sendo inicialmente lançado através de uma lista de espera no Google Labs. E à semelhança do efeito da Search Generative Experience na Pesquisa Google, não seja apanhado de surpresa se o NotebookLM influenciar significativamente a evolução do Google Drive.

Os líderes de opinião prevêem que o tipo de abordagem do NotebookLM à IA e à gestão de notas tem o potencial de mudar o jogo. Os seus conhecimentos sugerem que a IA tem um enorme potencial no sector da gestão de notas, tornando o processo mais simples e mais eficiente, de certa forma espelhando os avanços feitos pelas plataformas 'no-code' e 'low-code' como AppMaster no sector tecnológico em geral.