Google ha lanciato la sua tanto attesa soluzione di gestione degli appunti basata sull'intelligenza artificiale, precedentemente nota come Project Tailwind. Questo strumento rivoluzionario, ora chiamato NotebookLM, viene lanciato oggi, inizialmente per un gruppo selezionato di utenti con sede negli Stati Uniti, secondo un post sul blog dell'azienda. L'acronimo "LM" sta per "Language Model", a sottolineare l'impegno di Google nel mostrare le sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

L'applicazione è stata progettata con la premessa di fornire a ogni utente uno strumento di intelligenza artificiale personalizzato, addestrato in base ai suoi dati e appunti specifici. L'idea è che l'intelligenza artificiale aiuti gli utenti a decifrare, gestire e utilizzare i loro appunti in modo più efficace.

La base di NotebookLM sembra basarsi molto su Google Docs. Infatti, una volta ottenuto l'accesso alla piattaforma, gli utenti possono scegliere una serie di documenti da importare e sfruttare NotebookLM per interrogarli e persino generare nuovi contenuti basati su di essi. Google prevede inoltre di introdurre a breve il supporto per altri formati.

Google ha proposto agli utenti alcune azioni da provare con NotebookLM, come il riassunto automatico di documenti lunghi o la conversione di una panoramica video in uno script. È da notare che molti degli usi suggeriti dall'azienda si rivolgono principalmente agli studenti. Ad esempio, si potrebbe richiedere un riassunto degli appunti di una settimana di lezione o chiedere alla soluzione di fornire una sintesi di tutte le conoscenze accumulate sulla Guerra del Peloponneso durante un trimestre.

Le caratteristiche diNotebookLM possono sembrare prevalenti tra gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, ma Google sta cercando di offrire di più. L'obiettivo è quello di limitare il modello alle sole informazioni aggiunte dall'utente per migliorare la qualità delle risposte dell'intelligenza artificiale e ridurre la probabilità di risposte errate. Anche altri strumenti come Dropbox, Mem, Notion e molti altri stanno sviluppando soluzioni di IA precise. Inoltre, NotebookLM include citazioni integrate, che dovrebbero semplificare il processo di verifica delle risposte prodotte automaticamente. Ciononostante, Google ha avvertito che il modello di intelligenza artificiale può ancora generare alcune imprecisioni.

Google ha cercato di dissipare i dubbi sulla privacy chiarendo che NotebookLM può accedere solo ai documenti che gli utenti hanno scelto di caricare. Allo stesso modo, i dati dell'utente non saranno accessibili ad altri o utilizzati per l'addestramento di nuovi modelli di intelligenza artificiale. NotebookLM segna una nuova frontiera per Google, ma viene introdotto gradualmente, inizialmente tramite una lista d'attesa all'interno dei Google Labs. Analogamente all'effetto della Search Generative Experience su Google Search, non bisogna farsi cogliere di sorpresa se NotebookLM influenzerà in modo significativo l'evoluzione di Google Drive.

