Google đã ra mắt giải pháp quản lý ghi chú được hỗ trợ bởi AI rất được mong đợi, trước đây được gọi là Project Tailwind. Công cụ mang tính cách mạng này -- hiện được đặt tên là NotebookLM -- đang được tung ra ngày hôm nay, ban đầu cho một nhóm người dùng chọn lọc có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo một bài đăng blog trên trang web của công ty. 'LM' trong biệt danh của nó là viết tắt của 'Mô hình ngôn ngữ', nhấn mạnh cam kết của Google trong việc giới thiệu các tính năng do AI điều khiển.

Ứng dụng này được thiết kế dựa trên tiền đề cung cấp cho mọi người dùng một công cụ AI được cá nhân hóa, được đào tạo về dữ liệu và ghi chú cụ thể của họ. Ý tưởng là AI sẽ giúp người dùng giải mã, quản lý và khai thác các ghi chú của họ hiệu quả hơn.

Cơ sở của NotebookLM dường như dựa nhiều vào Google Docs. Thật vậy, khi có quyền truy cập vào nền tảng, người dùng có thể chọn một loạt tài liệu để nhập và tận dụng NotebookLM để truy vấn chúng và thậm chí tạo nội dung mới dựa trên chúng. Google cũng đang có kế hoạch sắp triển khai hỗ trợ cho các định dạng bổ sung.

Google đã đề xuất một số hành động để người dùng thử với NotebookLM, chẳng hạn như tự động tóm tắt các tài liệu dài hoặc chuyển đổi tổng quan video thành tập lệnh. Điều đáng chú ý là nhiều cách sử dụng được đề xuất của công ty chủ yếu thu hút sinh viên. Ví dụ: một người có thể yêu cầu tóm tắt các ghi chú của một tuần trên lớp hoặc yêu cầu giải pháp cung cấp bảng phân tích tất cả kiến ​​thức tích lũy được về Chiến tranh Peloponnesian trong một học kỳ.

Các tính năng của NotebookLM có thể xuất hiện phổ biến trong số các công cụ do AI cung cấp, nhưng Google đang tìm cách cung cấp nhiều hơn thế. Nó nhằm mục đích giới hạn mô hình một cách nghiêm ngặt đối với thông tin do người dùng thêm vào để vừa nâng cao chất lượng phản hồi của AI vừa giảm khả năng trả lời sai. Các công cụ khác như Dropbox, Mem, Notion và nhiều công cụ khác cũng đang phát triển các giải pháp AI chính xác của riêng chúng. Ngoài ra, các trích dẫn tích hợp sẵn được bao gồm trong NotebookLM, điều này sẽ hợp lý hóa quy trình kiểm tra thực tế các câu trả lời được tạo tự động. Tuy nhiên, Google đã cảnh báo rằng mô hình AI vẫn có thể tạo ra một số điểm không chính xác.

Google đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về quyền riêng tư bằng cách làm rõ rằng NotebookLM chỉ có thể truy cập các tài liệu mà người dùng đã chọn tải lên. Tương tự, người khác sẽ không thể truy cập dữ liệu của bạn hoặc sử dụng để đào tạo các mô hình AI mới. NotebookLM đánh dấu một biên giới mới cho Google nhưng đang được giới thiệu dần dần, ban đầu được triển khai thông qua danh sách chờ trong Google Labs. Và tương tự như ảnh hưởng của Trải nghiệm Sáng tạo Tìm kiếm trên Google Tìm kiếm, đừng mất cảnh giác nếu NotebookLM ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của Google Drive.

Các nhà lãnh đạo tư tưởng dự đoán rằng kiểu tiếp cận NotebookLM đối với AI và quản lý ghi chú có tiềm năng trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi. Những hiểu biết của họ cho thấy rằng AI có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực quản lý ghi chú bằng cách làm cho quy trình trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, phần nào phản ánh những bước tiến của các nền tảng ' no-code ' và ' low-code ' như AppMaster in the broader tech sector.