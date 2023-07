Google heeft zijn langverwachte AI-gebaseerde notitiebeheeroplossing gelanceerd, voorheen bekend als Project Tailwind. Deze revolutionaire tool - die nu NotebookLM heet - wordt vandaag gelanceerd, in eerste instantie voor een selecte groep gebruikers in de Verenigde Staten, aldus een blogbericht op de site van het bedrijf. De 'LM' in de naam staat voor 'Language Model', wat Google's toewijding onderstreept om zijn AI-gestuurde functies te laten zien.

De app is ontworpen rond het uitgangspunt om elke gebruiker te voorzien van een gepersonaliseerde AI-tool die is getraind op hun specifieke gegevens en notities. Het idee is dat de AI gebruikers zal helpen hun notities beter te ontcijferen, beheren en gebruiken.

De basis van NotebookLM lijkt zwaar te leunen op Google Docs. Zodra gebruikers toegang krijgen tot het platform, kunnen ze een reeks documenten kiezen om te importeren en NotebookLM gebruiken om deze documenten te doorzoeken en zelfs nieuwe inhoud op basis van deze documenten te genereren. Google is ook van plan om binnenkort ondersteuning voor andere formaten uit te rollen.

Google heeft een aantal acties voorgesteld die gebruikers met NotebookLM kunnen uitproberen, zoals het automatisch samenvatten van lange documenten of het omzetten van een video-overzicht in een script. Opvallend is dat veel van de voorgestelde gebruiksmogelijkheden vooral studenten aanspreken. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een samenvatting van de lesnotities van een week of de oplossing vragen om een overzicht te maken van alle kennis over de Peloponnesische Oorlog tijdens een semester.

De functies vanNotebookLM lijken misschien veel voor te komen onder de AI-tools, maar Google wil meer bieden. Google wil het model beperken tot informatie die door de gebruiker is toegevoegd om de kwaliteit van de antwoorden van de AI te verbeteren en de kans op foutieve antwoorden te verkleinen. Andere tools zoals Dropbox, Mem, Notion en nog veel meer ontwikkelen zelf ook nauwkeurige AI-oplossingen. Bovendien bevat NotebookLM ingebouwde citaten, wat het proces van het controleren van automatisch geproduceerde antwoorden op feiten zou moeten stroomlijnen. Google heeft echter gewaarschuwd dat het AI-model nog steeds enkele onnauwkeurigheden kan genereren.

Google heeft geprobeerd de bezorgdheid over privacy weg te nemen door te verduidelijken dat NotebookLM alleen toegang heeft tot documenten die gebruikers zelf hebben geüpload. Ook zullen je gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen of gebruikt worden bij het trainen van nieuwe AI-modellen. NotebookLM markeert een nieuwe grens voor Google, maar wordt geleidelijk geïntroduceerd, in eerste instantie via een wachtlijst binnen Google Labs. En net als het effect van de Search Generative Experience op Google Search, moet je niet raar opkijken als NotebookLM de evolutie van Google Drive aanzienlijk beïnvloedt.

Denkers voorspellen dat de NotebookLM-benadering van AI en notitiebeheer de potentie heeft om een game-changer te worden. Hun inzichten suggereren dat AI een enorm potentieel heeft in de sector voor notitiebeheer door het proces eenvoudiger en efficiënter te maken, wat enigszins overeenkomt met de vooruitgang die is geboekt door 'no-code' en 'low-code' platforms zoals AppMaster in de bredere technologiesector.