КомпанияGoogle представила долгожданное решение для управления заметками с помощью искусственного интеллекта, ранее известное как Project Tailwind. Как сообщается в блоге на сайте компании, этот революционный инструмент, получивший название NotebookLM, уже сегодня распространяется на избранную группу пользователей из США. Буква "LM" в названии означает "языковая модель", что подчеркивает стремление Google продемонстрировать свои возможности, основанные на искусственном интеллекте.

Приложение создано для того, чтобы предоставить каждому пользователю персональный инструмент искусственного интеллекта, обученный на основе конкретных данных и заметок. Идея заключается в том, что искусственный интеллект поможет пользователям расшифровывать, управлять и использовать свои заметки более эффективно.

В основе NotebookLM, судя по всему, лежит Google Docs. Действительно, получив доступ к платформе, пользователь может выбрать ряд документов для импорта и использовать NotebookLM для запросов и даже создания нового контента на их основе. В ближайшем будущем Google планирует развернуть поддержку дополнительных форматов.

Google предлагает пользователям опробовать несколько действий с NotebookLM, например, автоматическое резюмирование длинных документов или преобразование видеообзора в сценарий. Примечательно, что многие из предложенных компанией вариантов использования ориентированы в основном на студентов. Например, можно запросить краткое изложение недельных конспектов или попросить решение предоставить анализ всех знаний, накопленных по Пелопоннесской войне за семестр.

ФункцииNotebookLM могут показаться преобладающими среди инструментов, основанных на искусственном интеллекте, но Google стремится предложить больше. Она стремится ограничить модель только информацией, добавляемой пользователем, чтобы повысить качество ответов ИИ и снизить вероятность неправильных ответов. Другие инструменты, такие как Dropbox, Mem, Notion и многие другие, также разрабатывают свои собственные точные ИИ-решения. Кроме того, в NotebookLM встроена функция цитирования, что должно упростить процесс проверки фактов в автоматически созданных ответах. Тем не менее, Google предупреждает, что модель искусственного интеллекта все еще может давать некоторые неточности.

Google постаралась снять опасения по поводу конфиденциальности, уточнив, что NotebookLM может получить доступ только к тем документам, которые пользователи решили загрузить. Кроме того, ваши данные не будут доступны другим пользователям и не будут использоваться для обучения новых моделей искусственного интеллекта. NotebookLM открывает новые горизонты для Google, но внедряется постепенно, сначала в рамках Google Labs. И подобно тому, как Search Generative Experience повлиял на Google Search, не стоит удивляться, если NotebookLM окажет значительное влияние на эволюцию Google Drive.

По мнению ведущих специалистов, подход NotebookLM к ИИ и управлению заметками может стать переломным. По их мнению, ИИ обладает огромным потенциалом в секторе управления заметками, делая этот процесс более простым и эффективным, что в определенной степени повторяет успехи, достигнутые платформами 'no-code' и 'low-code', такими как AppMaster, в более широком технологическом секторе.