Google a lancé sa très attendue solution de gestion de notes basée sur l'IA, précédemment connue sous le nom de Project Tailwind. Cet outil révolutionnaire, désormais baptisé NotebookLM, est déployé aujourd'hui, dans un premier temps auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs basés aux États-Unis, selon un billet de blog publié sur le site de l'entreprise. Le terme "LM" signifie "Language Model" (modèle de langage), ce qui souligne l'engagement de Google à mettre en avant ses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

L'application est conçue de manière à fournir à chaque utilisateur un outil d'IA personnalisé, formé à partir de ses données et de ses notes spécifiques. L'idée est que l'IA aide les utilisateurs à déchiffrer, gérer et exploiter leurs notes plus efficacement.

La base de NotebookLM semble s'appuyer fortement sur Google Docs. En effet, en accédant à la plateforme, les utilisateurs peuvent choisir une série de documents à importer et utiliser NotebookLM pour les interroger et même générer du nouveau contenu à partir de ces documents. Google prévoit également de prendre en charge d'autres formats dans un avenir proche.

Google a proposé quelques actions que les utilisateurs peuvent essayer avec NotebookLM, comme le résumé automatique de longs documents ou la conversion d'une vidéo en un script. Il est à noter que la plupart des utilisations suggérées par l'entreprise s'adressent principalement aux étudiants. Par exemple, on pourrait demander un résumé des notes de cours d'une semaine ou demander à la solution de fournir une ventilation de toutes les connaissances accumulées sur la guerre du Péloponnèse au cours d'un trimestre.

Les fonctionnalités deNotebookLM peuvent sembler courantes parmi les outils alimentés par l'IA, mais Google cherche à en offrir davantage. L'objectif est de limiter le modèle aux informations ajoutées par l'utilisateur afin d'améliorer la qualité des réponses de l'IA et de réduire la probabilité de réponses incorrectes. D'autres outils tels que Dropbox, Mem, Notion et bien d'autres développent également leurs propres solutions d'intelligence artificielle. En outre, NotebookLM intègre des citations, ce qui devrait simplifier le processus de vérification des faits dans les réponses produites automatiquement. Néanmoins, Google a averti que le modèle d'IA pouvait encore générer certaines inexactitudes.

Google a cherché à apaiser les craintes relatives à la protection de la vie privée en précisant que NotebookLM ne peut accéder qu'aux documents que les utilisateurs ont choisi de télécharger. De même, vos données ne seront pas accessibles à d'autres personnes et ne seront pas utilisées pour former de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. NotebookLM constitue une nouvelle frontière pour Google, mais il sera introduit progressivement, d'abord via une liste d'attente au sein de Google Labs. À l'instar de l'effet de la Search Generative Experience sur Google Search, ne soyez pas pris au dépourvu si NotebookLM influence de manière significative l'évolution de Google Drive.

Les leaders d'opinion prédisent que l'approche de l'IA et de la gestion des notes de type NotebookLM pourrait changer la donne. Ils estiment que l'IA a un potentiel énorme dans le secteur de la gestion des notes en simplifiant le processus et en le rendant plus efficace, un peu à l'image des progrès réalisés par les plateformes "no-code" et "low-code" comme AppMaster dans le secteur technologique au sens large.