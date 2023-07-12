谷歌推出了备受期待的人工智能笔记管理解决方案，该解决方案之前被称为Project Tailwind。根据该公司网站上的一篇博客文章，这一革命性的工具--现在被称为NotebookLM--将于今天推出，首先面向美国的部分用户。其名称中的 "LM "代表 "语言模型"，强调了谷歌致力于展示其人工智能驱动的功能。

该应用的设计前提是为每位用户提供个性化的人工智能工具，该工具根据用户的具体数据和笔记进行训练。我们的想法是，人工智能将帮助用户更有效地解读、管理和利用他们的笔记。

NotebookLM的基础似乎在很大程度上依赖于谷歌Docs。事实上，在访问该平台后，用户可以选择一系列文档进行导入，并利用NotebookLM对其进行查询，甚至在此基础上生成新内容。谷歌还计划近期推出对其他格式的支持。

谷歌还提出了一些操作供用户尝试使用NotebookLM，如自动总结冗长的文档或将视频概述转换为脚本。值得注意的是，该公司建议的许多用途主要针对学生。例如，学生可以要求对一周的课堂笔记进行总结，或者要求该解决方案提供一个学期内积累的有关伯罗奔尼撒战争的所有知识。

在人工智能工具中，NotebookLM的功能似乎很普遍，但谷歌希望提供更多。它的目标是将模型严格限制在用户添加的信息范围内，以提高人工智能回答的质量，减少错误答案的可能性。Dropbox、Mem、Notion等其他工具也在开发自己的精准人工智能解决方案。此外，NotebookLM还内置了引文，可以简化对自动生成的回答进行事实核查的过程。不过，谷歌也提醒说，人工智能模型仍可能产生一些不准确的信息。

谷歌试图通过澄清NotebookLM只能访问用户选择上传的文件来缓解对隐私的担忧。同样，您的数据也不会被他人访问或用于训练新的AI模型。NotebookLM标志着谷歌的一个新领域，但将逐步推出，最初将通过谷歌实验室的等待名单推出。与 "搜索生成体验 "对谷歌搜索的影响类似，如果NotebookLM对谷歌Drive的发展产生了重大影响，也不要猝不及防。

思想领袖预测，NotebookLM类型的人工智能和笔记管理方法有可能改变游戏规则。他们的洞察力表明，人工智能在笔记管理领域具有巨大潜力，可以使流程更简单、更高效，这有点像 "no-code"和 "low-code"平台（如AppMaster ）在更广泛的技术领域取得的进步。