أطلقت Google حل إدارة الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي طال انتظاره ، والذي كان يُعرف سابقًا باسم Project Tailwind. يتم طرح هذه الأداة الثورية - التي يطلق عليها الآن اسم NotebookLM - اليوم ، مبدئيًا لمجموعة مختارة من المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة ، وفقًا لمدونة على موقع الشركة. يرمز "LM" في لقبه إلى "نموذج اللغة" ، مما يؤكد التزام Google بعرض ميزاتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

تم تصميم التطبيق حول فرضية تزويد كل مستخدم بأداة ذكاء اصطناعي مخصصة يتم تدريبها على بياناتهم وملاحظاتهم المحددة. الفكرة هي أن الذكاء الاصطناعي سيساعد المستخدمين على فك رموز ملاحظاتهم وإدارتها والاستفادة منها بشكل أكثر فعالية.

يبدو أن قاعدة NotebookLM تعتمد بشدة على Google Docs. في الواقع ، عند الوصول إلى النظام الأساسي ، يمكن للمستخدمين اختيار مجموعة من المستندات لاستيراد NotebookLM والاستفادة منه للاستعلام عنها وحتى إنشاء محتوى جديد بناءً عليها. تخطط Google أيضًا لطرح دعم لتنسيقات إضافية قريبًا.

اقترحت Google بعض الإجراءات للمستخدمين لتجربتها مع NotebookLM ، مثل تلخيص المستندات الطويلة تلقائيًا أو تحويل نظرة عامة بالفيديو إلى نص برمجي. من الجدير بالذكر أن العديد من الاستخدامات المقترحة من الشركة تجذب الطلاب بشكل أساسي. على سبيل المثال ، يمكن للمرء أن يطلب ملخصًا لملاحظات الفصل الدراسي لمدة أسبوع أو أن يطلب الحل لتقديم تفصيل لجميع المعارف المتراكمة في الحرب البيلوبونيسية خلال الفصل الدراسي.

قد تبدو ميزات NotebookLM منتشرة بين الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، لكن Google تتطلع إلى تقديم المزيد. ويهدف إلى قصر النموذج بشكل صارم على المعلومات التي يضيفها المستخدم لتحسين جودة استجابات الذكاء الاصطناعي وتقليل احتمالية الإجابات غير الصحيحة. تعمل أدوات أخرى مثل Dropbox و Mem و Notion وغيرها الكثير على تطوير حلول ذكاء اصطناعي دقيقة خاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تضمين الاقتباسات المضمنة في NotebookLM ، والذي يجب أن يبسط عملية التحقق من صحة الردود التي يتم إنتاجها تلقائيًا. ومع ذلك ، حذرت Google من أن نموذج الذكاء الاصطناعي قد لا يزال يولد بعض الأخطاء.

سعت Google إلى تهدئة مخاوف الخصوصية من خلال توضيح أن NotebookLM يمكنه فقط الوصول إلى المستندات التي اختار المستخدمون تحميلها. وبالمثل ، لن تكون بياناتك متاحة للآخرين أو ستُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. يمثل NotebookLM حدودًا جديدة لـ Google ولكن يتم تقديمه تدريجيًا ، حيث يتم طرحه في البداية عبر قائمة انتظار داخل Google Labs. وعلى غرار تأثير Search Generative Experience على بحث Google ، لا تندهش إذا كان NotebookLM يؤثر بشكل كبير على تطور Google Drive.

يتوقع قادة الفكر أن أسلوب NotebookLM في إدارة الذكاء الاصطناعي والملاحظات لديه القدرة على تغيير قواعد اللعبة. تشير رؤاهم إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات هائلة في قطاع إدارة الملاحظات من خلال جعل العملية أبسط وأكثر كفاءة ، مما يعكس إلى حد ما الخطوات التي حققتها منصات `` no-code '' low-code '' مثل AppMaster in the broader tech sector.