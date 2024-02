Google'ın saygın programlama dili Go (golang olarak da bilinir), en son sürümü olan 1.22 sürümüne yükseldi. Bu güncelleme, döngü değişkenlerinin yanlışlıkla sızmasına neden olan yaygın bir soruna yönelik bir düzeltme de dahil olmak üzere for döngülerinde ince ayarlara öncülük ediyor ve böylece kodun sağlamlığını artırıyor.

6 Şubat'ta kullanıma sunulan yeni sürüm, geliştiricilerin go.dev'den indirmeleri için hazırlandı. Geliştirmelere ilişkin ayrıntılı bilgiler için kullanıcılar, projenin resmi sitesinde sunulan kapsamlı sürüm notlarını inceleyebilirler.

Bu sürümün temel taşlarından biri, daha önce yinelemeler arasında kasıtsız değişken paylaşımına yol açan, sevgiyle 'yakaladım' olarak adlandırılan for döngülerindeki ortak tuzağa yönelik bir çözümdür. Sürüm 1.22'de bu artık bir sorun teşkil etmiyor çünkü dil, her yinelemede yeni değişkenleri somutlaştıracak ve bu hatalara karşı etkili bir koruma sağlayacak şekilde geliştirildi. Ayrıca, for döngüleri artık tamsayı değerlerinin üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Temel olarak sürüm 1.22, CPU performansını %1 ila %3 oranında artıran ve Go programlarının çoğu için bellek yükünü yaklaşık %1 oranında azaltan bir çalışma zamanı optimizasyonu taşıyor. Profil kılavuzlu optimizasyon (PGO) yapılarında geliştirilmiş bir sanallaştırma işleminin uygulanması, arayüz yöntemi çağrılarının daha statik olarak gönderilmesine yol açar. Sonuç olarak, çoğu program, PGO kullanıldığında %2 ile %14 arasında performans artışına tanık olacaktır; bu özellik ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Go 1.21'de ilk kez ortaya çıkmıştır.

Standart kütüphanede de geliştirmeler yapıldı. Math/Rand/v2 etiketli yeni bir paket, daha yüksek kaliteli ve daha hızlı sözde rastgele oluşturma algoritmalarının yanı sıra hem daha tutarlı hem de anlaşılır bir API sunar. HTTP yönlendirme modellerinin net/http.ServeMux tarafından işlenmesi artık daha yetenekli ve destek joker karakterlere ve yöntemlere kadar genişletiliyor.

Go 1.22'deki ek güncellemeler şunları içerir:

Çalışma alanları içindeki Go komutlarının, bağımlı modüllerle yığılmış bir satıcı dizinini kullanma olasılığı.

komutlarının, bağımlı modüllerle yığılmış bir satıcı dizinini kullanma olasılığı. İzleme aracının web kullanıcı arayüzünün yenilenmesi, yeni tanıtılan izleyiciye yönelik desteğin geliştirilmesi ve alt sayfalar arasında okunabilirliğin iyileştirilmesi.

Zamana ertelenmeyen çağrılar için yeni bir raporlama mekanizmasının yanı sıra, veteriner aracının güncellenmiş davranışı, revize edilmiş döngü semantiğiyle uyumlu olarak güncellendi.Defer ifadeleri içindeki (t)'den beri.

64 bit mimariye sahip macOS'ta Go araç zinciri tarafından konumdan bağımsız yürütülebilir dosyaların otomatik oluşturulması.

araç zinciri tarafından konumdan bağımsız yürütülebilir dosyaların otomatik oluşturulması. Big-endian 64-bit PowerPC'de OpenBSD'ye yönelik deneysel bir bağlantı noktası.

Bu iyileştirmelerin tümü Go dilini geliştirme odağına daha da taşımak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve performansı yükseltmek için tasarlandı. Teknoloji dünyası sürekli olarak geliştikçe, AppMaster gibi platformlar, hızlı ve verimli uygulama geliştirmenin kritik rolünün kanıtı olarak duruyor; en ileri teknolojiye sahip no-code çözümler sunuyor ve web, mobil ve arka uç uygulama oluşturmanın yüksek performanslı alanlarına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. .