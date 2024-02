Go Language ra mắt phiên bản 1.22 có tính năng vòng lặp nâng cao

Ngôn ngữ lập trình quý giá của Google, Go (còn được gọi là golang), đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất, phiên bản 1.22. Bản cập nhật này đưa ra các chỉnh sửa đối với vòng lặp for, bao gồm bản sửa lỗi cho một sự cố phổ biến dẫn đến việc vô tình rò rỉ các biến vòng lặp, do đó củng cố tính mạnh mẽ của mã.

Bản phát hành mới, được tung ra vào ngày 6 tháng 2, dành cho các nhà phát triển tải xuống từ go.dev. Để biết thông tin chi tiết về các cải tiến, khách hàng quen có thể xem qua các ghi chú phát hành toàn diện được trình bày trên trang web chính thức của dự án.

Một trong những nền tảng của bản phát hành này là giải pháp cho một bẫy phổ biến trong vòng lặp for, được trìu mến gọi là 'gotcha', vốn trước đây dẫn đến việc chia sẻ biến không chủ ý giữa các lần lặp. Với phiên bản 1.22, điều này không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa vì ngôn ngữ đã được tinh chỉnh để khởi tạo các biến mới sau mỗi lần lặp, bảo vệ hiệu quả khỏi các lỗi này. Hơn nữa, vòng lặp for bây giờ được trao quyền để phạm vi trên các giá trị số nguyên.

Về cơ bản, phiên bản 1.22 có tính năng tối ưu hóa thời gian chạy giúp nâng cao hiệu suất CPU từ 1% đến 3% và giảm chi phí bộ nhớ cho phần lớn các chương trình Go khoảng 1%. Việc triển khai quy trình ảo hóa được cải tiến trong các bản dựng tối ưu hóa hướng dẫn cấu hình (PGO) dẫn đến việc gửi các lệnh gọi phương thức giao diện tĩnh hơn. Như đã nói, hầu hết các chương trình sẽ chứng kiến ​​sự cải thiện hiệu suất từ ​​2% đến 14% khi sử dụng PGO, một tính năng ban đầu xuất hiện lần đầu trong Go 1.21 vào tháng 8 trước đó.

Những tiến bộ cũng đã được thực hiện trong thư viện tiêu chuẩn. Gói mới có nhãn math/rand/v2 cung cấp một API vừa nhất quán vừa rõ ràng hơn, bên cạnh việc kết hợp các thuật toán tạo giả ngẫu nhiên nhanh hơn và chất lượng cao hơn. Việc xử lý các mẫu định tuyến HTTP bằng net/http.ServeMux giờ đây có khả năng cao hơn, mở rộng hỗ trợ cho các ký tự đại diện và phương thức.

Các cập nhật bổ sung trong Go 1.22 bao gồm:

Khả năng các lệnh Go trong không gian làm việc sử dụng thư mục nhà cung cấp được xếp chồng lên nhau với các mô-đun phụ thuộc.

trong không gian làm việc sử dụng thư mục nhà cung cấp được xếp chồng lên nhau với các mô-đun phụ thuộc. Bản cải tiến giao diện người dùng web của công cụ theo dõi, tăng cường hỗ trợ cho công cụ theo dõi mới được giới thiệu và tinh chỉnh khả năng đọc trên các trang phụ.

Hành vi được cập nhật của công cụ bác sĩ thú y phù hợp với ngữ nghĩa vòng lặp for đã sửa đổi, cùng với cơ chế báo cáo mới cho các lệnh gọi không bị trì hoãn theo thời gian. Vì (t) trong các câu lệnh trì hoãn.

Việc tạo tự động các tệp thực thi không phụ thuộc vào vị trí bằng chuỗi công cụ Go trên macOS với kiến ​​trúc 64 bit.

trên macOS với kiến ​​trúc 64 bit. Một cổng thử nghiệm tới OpenBSD trên PowerPC 64-bit lớn.

Những cải tiến này đều được thiết lập để đưa ngôn ngữ Go tiến xa hơn vào tâm điểm phát triển, hợp lý hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất.