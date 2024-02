Go Language presenta la versione 1.22 con cicli For migliorati

Lo stimato linguaggio di programmazione di Google, Go (noto anche come golang), è arrivato alla sua ultima iterazione, la versione 1.22. Questo aggiornamento introduce modifiche ai cicli for, inclusa la correzione di un problema prevalente che portava alla perdita involontaria di variabili del ciclo, rafforzando così la robustezza del codice.

La nuova versione, lanciata il 6 febbraio, è pronta per essere scaricata dagli sviluppatori da go.dev. Per approfondimenti dettagliati sui miglioramenti, gli utenti possono consultare le note di rilascio complete presentate sul sito ufficiale del progetto.

Uno dei capisaldi di questa versione è una soluzione a un comune intrappolamento nei loop for, affettuosamente soprannominato "gotcha", che in precedenza provocava una condivisione involontaria di variabili tra le iterazioni. Con la versione 1.22, questo non rappresenta più un problema poiché il linguaggio è stato perfezionato per istanziare nuove variabili ad ogni iterazione, proteggendo efficacemente da questi bug. Inoltre, i cicli for ora possono variare su valori interi.

Dietro le quinte, la versione 1.22 porta con sé un'ottimizzazione del runtime che migliora le prestazioni della CPU dall'1% al 3% e riduce l'overhead di memoria per la maggior parte dei programmi Go di circa l'1%. L'implementazione di un processo di devirtualizzazione migliorato nelle build di ottimizzazione guidata dal profilo (PGO) porta a un invio più statico delle chiamate ai metodi di interfaccia. Tutto sommato, la maggior parte dei programmi vedrà miglioramenti delle prestazioni tra il 2% e il 14% quando è in uso PGO, una funzionalità che originariamente aveva fatto il suo debutto in Go 1.21 nell'agosto precedente.

Sono stati fatti progressi anche nella libreria standard. Un nuovo pacchetto denominato math/rand/v2 fornisce un'API più coerente e chiara, oltre a incorporare algoritmi di generazione pseudo-casuale di qualità superiore e più rapidi. La gestione dei modelli di routing HTTP da parte di net/http.ServeMux è ora più capace, estendendo il supporto a caratteri jolly e metodi.

Ulteriori aggiornamenti in Go 1.22 includono:

La possibilità per i comandi Go all'interno degli spazi di lavoro di utilizzare una directory del fornitore con moduli dipendenti.

all'interno degli spazi di lavoro di utilizzare una directory del fornitore con moduli dipendenti. Un rinnovamento dell'interfaccia utente web dello strumento di traccia, migliorando il supporto per il tracciante appena introdotto e perfezionando la leggibilità tra le pagine secondarie.

Comportamento aggiornato dello strumento veterinario in armonia con la semantica rivista del ciclo for, insieme a un nuovo meccanismo di reporting per le chiamate non differite a time.Since (t) all'interno delle istruzioni di defer.

La generazione automatica di eseguibili indipendenti dalla posizione da parte della toolchain Go su macOS con architettura a 64 bit.

su macOS con architettura a 64 bit. Un port sperimentale per OpenBSD su PowerPC big-endian a 64 bit.

Questi miglioramenti sono tutti destinati a spingere il linguaggio Go sempre più sotto i riflettori dello sviluppo, semplificando i flussi di lavoro e migliorando le prestazioni.