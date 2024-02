Go Language onthult versie 1.22 met verbeterde For Loops

De gewaardeerde programmeertaal van Google, Go (ook bekend als golang), is opgestegen naar de nieuwste versie, versie 1.22. Deze update luidt aanpassingen in voor for-loops, inclusief een oplossing voor een veelvoorkomend probleem dat leidt tot het onbedoeld lekken van lusvariabelen, waardoor de robuustheid van de code wordt versterkt.

De nieuwe release, uitgerold op 6 februari, is klaar voor ontwikkelaars om te downloaden van go.dev. Voor gedetailleerd inzicht in de verbeteringen kunnen klanten de uitgebreide release-opmerkingen lezen die op de officiële site van het project worden gepresenteerd.

Een van de hoekstenen van deze release is een oplossing voor een veel voorkomende strik in for loops, liefkozend de 'gotcha' genoemd, die voorheen resulteerde in het onbedoeld delen van variabelen over verschillende iteraties heen. Met versie 1.22 is dit geen probleem meer, omdat de taal is verfijnd om bij elke iteratie nieuwe variabelen te instantiëren, waardoor deze bugs effectief worden beschermd. Bovendien kunnen for-lussen nu gehele waarden overschrijden.

Onder de motorkap bevat versie 1.22 een runtime-optimalisatie die de CPU-prestaties met 1% tot 3% verbetert en de geheugenoverhead voor de meeste Go programma's met ongeveer 1% verkleint. De implementatie van een verbeterd devirtualisatieproces bij profielgeleide optimalisatie (PGO) builds leidt tot een meer statische verzending van interfacemethode-aanroepen. Alles bij elkaar zullen de meeste programma's prestatieverbeteringen zien tussen 2% en 14% wanneer PGO in gebruik is, een functie die oorspronkelijk zijn debuut maakte in Go 1.21 in augustus vorig jaar.

Er zijn ook vorderingen gemaakt in de standaardbibliotheek. Een nieuw pakket met de naam math/rand/v2 levert een API die zowel consistenter als helderder is, naast het integreren van hogere kwaliteit en snellere pseudo-willekeurige generatie-algoritmen. De afhandeling van HTTP-routeringspatronen door net/http.ServeMux is nu beter in staat, waardoor de ondersteuning wordt uitgebreid naar wildcards en methoden.

Aanvullende updates in Go 1.22 zijn onder meer:

De mogelijkheid voor Go opdrachten binnen werkruimten om een ​​leveranciersmap te gebruiken die is gestapeld met afhankelijke modules.

opdrachten binnen werkruimten om een ​​leveranciersmap te gebruiken die is gestapeld met afhankelijke modules. Een vernieuwing van de webinterface van de traceertool, waardoor de ondersteuning voor de nieuw geïntroduceerde tracer wordt verbeterd en de leesbaarheid op subpagina's wordt verfijnd.

Bijgewerkt gedrag van de vet-tool in harmonie met de herziene for-lus-semantiek, naast een nieuw rapportagemechanisme voor niet-uitgestelde oproepen naar time.Since (t) binnen uitstelverklaringen.

Het automatisch genereren van positie-onafhankelijke uitvoerbare bestanden door de Go toolchain op macOS met 64-bits architectuur.

toolchain op macOS met 64-bits architectuur. Een experimentele port naar OpenBSD op big-endian 64-bit PowerPC.

Deze verbeteringen zijn er allemaal op gericht om Go taal verder in de ontwikkelingsschijnwerpers te plaatsen, de workflows te stroomlijnen en de prestaties te verbeteren. Terwijl de technische wereld voortdurend evolueert, vormen platforms als AppMaster het bewijs van de cruciale rol van snelle en efficiënte applicatieontwikkeling. Ze bieden geavanceerde oplossingen no-code en dragen aanzienlijk bij aan de krachtige domeinen van het creëren van web-, mobiele en backend-applicaties. .