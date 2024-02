Go Language presenta la versión 1.22 con bucles For mejorados

El estimado lenguaje de programación de Google, Go (también conocido como golang), ha ascendido a su última versión, la versión 1.22. Esta actualización introduce ajustes en los bucles for, incluida una solución para un problema frecuente que provoca la fuga involuntaria de variables de bucle, reforzando así la solidez del código.

La nueva versión, lanzada el 6 de febrero, está preparada para que los desarrolladores la descarguen desde go.dev. Para obtener información detallada sobre las mejoras, los patrocinadores pueden leer las notas de la versión completas presentadas en el sitio oficial del proyecto.

Una de las piedras angulares de esta versión es una solución a un problema común en los bucles for, cariñosamente denominado "gotcha", que anteriormente resultaba en el intercambio involuntario de variables entre iteraciones. Con la versión 1.22, esto ya no representa una preocupación ya que el lenguaje se ha refinado para crear instancias de nuevas variables con cada iteración, protegiendo efectivamente contra estos errores. Además, los bucles for ahora pueden abarcar valores enteros.

Debajo del capó, la versión 1.22 incluye una optimización del tiempo de ejecución que mejora el rendimiento de la CPU entre un 1% y un 3% y reduce la sobrecarga de memoria para la mayoría de los programas Go en aproximadamente un 1%. La implementación de un proceso de desvirtualización mejorado en las compilaciones de optimización guiada por perfiles (PGO) conduce a un envío más estático de llamadas a métodos de interfaz. En total, la mayoría de los programas experimentarán mejoras de rendimiento de entre el 2 % y el 14 % cuando PGO esté en uso, una característica que originalmente hizo su debut en Go 1.21 en agosto anterior.

También se han realizado avances en la biblioteca estándar. Un nuevo paquete denominado math/rand/v2 ofrece una API que es más consistente y lúcida, además de incorporar algoritmos de generación pseudoaleatoria más rápidos y de mayor calidad. El manejo de patrones de enrutamiento HTTP por parte de net/http.ServeMux ahora es más capaz, ampliando el soporte a comodines y métodos.

Las actualizaciones adicionales en Go 1.22 incluyen:

La posibilidad de que los comandos Go dentro de los espacios de trabajo utilicen un directorio de proveedores repleto de módulos dependientes.

dentro de los espacios de trabajo utilicen un directorio de proveedores repleto de módulos dependientes. Una renovación de la interfaz de usuario web de la herramienta de rastreo, que mejora la compatibilidad con el rastreador recientemente introducido y refina la legibilidad en las subpáginas.

Comportamiento actualizado de la herramienta vet en armonía con la semántica del bucle for revisada, junto con un nuevo mecanismo de informes para llamadas no diferidas al tiempo. Desde (t) dentro de declaraciones diferidas.

La generación automática de ejecutables independientes de la posición mediante la cadena de herramientas Go en macOS con arquitectura de 64 bits.

en macOS con arquitectura de 64 bits. Un puerto experimental para OpenBSD en PowerPC big-endian de 64 bits.

Todas estas mejoras están preparadas para impulsar el lenguaje Go aún más en el centro de atención del desarrollo, optimizando los flujos de trabajo y elevando el rendimiento.