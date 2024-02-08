تكشف Go Language عن الإصدار 1.22 الذي يتميز بحلقات محسّنة

لقد صعدت لغة برمجة Google المرموقة، Go (المعروفة أيضًا باسم golang)، إلى أحدث إصدار لها، الإصدار 1.22. يقدم هذا التحديث تعديلات على الحلقات، بما في ذلك إصلاح مشكلة شائعة تؤدي إلى تسرب غير مقصود لمتغيرات الحلقة، وبالتالي تعزيز قوة التعليمات البرمجية.

الإصدار الجديد، الذي تم طرحه في السادس من فبراير، جاهز للمطورين للتنزيل من go.dev. للحصول على رؤى تفصيلية حول التحسينات، يمكن للمستفيدين الاطلاع على ملاحظات الإصدار الشاملة المقدمة على الموقع الرسمي للمشروع.

أحد الأركان الأساسية لهذا الإصدار هو حل للفخ الشائع في الحلقات، والذي يطلق عليه اسم "مسكتك"، والذي أدى سابقًا إلى مشاركة متغيرات غير مقصودة عبر التكرارات. مع الإصدار 1.22، لم يعد هذا يشكل مصدر قلق حيث تم تحسين اللغة لإنشاء متغيرات جديدة مع كل تكرار، مما يوفر حماية فعالة ضد هذه الأخطاء. علاوة على ذلك، تم الآن تمكين حلقات for للنطاق فوق قيم الأعداد الصحيحة.

تحت الغطاء، يحمل الإصدار 1.22 تحسينًا لوقت التشغيل يعمل على تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 1% إلى 3% وتقليل الحمل الزائد للذاكرة بالنسبة لغالبية برامج Go بنسبة 1% تقريبًا. يؤدي تنفيذ عملية المحاكاة الافتراضية المحسنة في تصميمات التحسين الموجه بالملف الشخصي (PGO) إلى إرسال أكثر ثباتًا لاستدعاءات أسلوب الواجهة. أخيرًا، ستشهد معظم البرامج تحسينات في الأداء تتراوح بين 2% و14% عند استخدام PGO، وهي الميزة التي ظهرت لأول مرة في Go 1.21 في أغسطس الماضي.

كما تم إحراز تقدم في المكتبة القياسية. توفر الحزمة الجديدة المسماة math/rand/v2 واجهة برمجة تطبيقات أكثر اتساقًا ووضوحًا، بالإضافة إلى دمج خوارزميات إنشاء عشوائية زائفة ذات جودة أعلى وأسرع. أصبح الآن التعامل مع أنماط توجيه HTTP بواسطة net/http.ServeMux أكثر قدرة، مما يوفر الدعم لأحرف البدل والأساليب.

تتضمن التحديثات الإضافية في Go 1.22 ما يلي:

إمكانية استخدام أوامر Go داخل مساحات العمل لدليل البائع المكدس بوحدات تابعة.

داخل مساحات العمل لدليل البائع المكدس بوحدات تابعة. تجديد واجهة مستخدم الويب الخاصة بأداة التتبع، مما يعزز دعم أداة التتبع التي تم تقديمها حديثًا وتحسين إمكانية القراءة عبر الصفحات الفرعية.

السلوك المحدث لأداة الطبيب البيطري يتناغم مع دلالات الحلقة المنقحة، إلى جانب آلية الإبلاغ الجديدة للمكالمات غير المؤجلة إلى الوقت. منذ (t) ضمن عبارات التأجيل.

الإنشاء التلقائي للملفات التنفيذية المستقلة عن الموضع بواسطة سلسلة أدوات Go على نظام التشغيل macOS ببنية 64 بت.

على نظام التشغيل macOS ببنية 64 بت. منفذ تجريبي لـ OpenBSD على PowerPC ذو النهاية الكبيرة 64 بت.

تم إعداد جميع هذه التحسينات لدفع لغة Go إلى دائرة الضوء في مجال التطوير، وتبسيط سير العمل ورفع الأداء. مع التطور المستمر لعالم التكنولوجيا، تقف منصات مثل AppMaster بمثابة شهادة على الدور الحاسم لتطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة، وتقديم حلول متطورة no-code والمساهمة بشكل كبير في مجالات الأداء العالي للويب والهاتف المحمول وإنشاء التطبيقات الخلفية. .