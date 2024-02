Go Language przedstawia wersję 1.22 zawierającą ulepszone pętle For

Ceniony język programowania Google, Go (znany również jako golang), doczekał się najnowszej wersji 1.22. Ta aktualizacja wprowadza poprawki do pętli for, w tym naprawę powszechnego problemu prowadzącego do niezamierzonego wycieku zmiennych pętli, zwiększając w ten sposób niezawodność kodu.

Nowa wersja, wypuszczona 6 lutego, jest już przygotowana do pobrania przez programistów z go.dev. Aby uzyskać szczegółowy wgląd w ulepszenia, klienci mogą zapoznać się z obszernymi informacjami o wydaniu przedstawionymi na oficjalnej stronie projektu.

Jednym z kamieni węgielnych tej wersji jest rozwiązanie popularnej pułapki w pętlach for, pieszczotliwie nazywanej „gotcha”, która wcześniej skutkowała niezamierzonym współdzieleniem zmiennych w iteracjach. W wersji 1.22 nie stanowi to już problemu, ponieważ język został udoskonalony, aby przy każdej iteracji tworzyć instancje nowych zmiennych, skutecznie chroniąc przed tymi błędami. Co więcej, pętle for mogą teraz obejmować wartości całkowite.

Pod maską wersja 1.22 zawiera optymalizację środowiska wykonawczego, która zwiększa wydajność procesora o 1% do 3% i zmniejsza obciążenie pamięci dla większości programów Go o około 1%. Wdrożenie ulepszonego procesu dewirtualizacji w kompilacjach optymalizacji opartej na profilach (PGO) prowadzi do bardziej statycznego wysyłania wywołań metod interfejsu. Podsumowując, większość programów odczuje poprawę wydajności od 2% do 14%, gdy używane jest PGO, czyli funkcja, która pierwotnie zadebiutowała w Go 1.21 w sierpniu poprzedniego roku.

Udoskonalenia poczyniono także w bibliotece standardowej. Nowy pakiet oznaczony math/rand/v2 zapewnia interfejs API, który jest zarówno bardziej spójny, jak i przejrzysty, a ponadto zawiera wyższą jakość i szybsze algorytmy generowania pseudolosowego. Obsługa wzorców routingu HTTP przez net/http.ServeMux jest teraz bardziej wydajna, rozszerzając obsługę symboli wieloznacznych i metod.

Dodatkowe aktualizacje w Go 1.22 obejmują:

Możliwość poleceń Go w obszarach roboczych w celu wykorzystania katalogu dostawców zawierającego zależne moduły.

w obszarach roboczych w celu wykorzystania katalogu dostawców zawierającego zależne moduły. Modernizacja internetowego interfejsu użytkownika narzędzia śledzenia, zwiększająca obsługę nowo wprowadzonego modułu śledzącego i poprawiająca czytelność na podstronach.

Zaktualizowane zachowanie narzędzia weterynarza w harmonii ze zmienioną semantyką pętli for, wraz z nowym mechanizmem raportowania nieodroczonych wywołań do time.Since (t) w instrukcjach odroczenia.

Automatyczne generowanie plików wykonywalnych niezależnych od pozycji przez zestaw narzędzi Go na macOS z architekturą 64-bitową.

na macOS z architekturą 64-bitową. Eksperymentalny port do OpenBSD na 64-bitowym PowerPC typu big-endian.

Wszystkie te ulepszenia mają sprawić, że język Go znajdzie się dalej w centrum uwagi programistów, usprawniając przepływy pracy i podnosząc wydajność.