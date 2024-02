Go Language lança versão 1.22 com loops For aprimorados

A estimada linguagem de programação do Google, Go (também conhecida como golang), ascendeu à sua última iteração, a versão 1.22. Esta atualização introduz ajustes nos loops for, incluindo uma correção para um problema predominante que leva ao vazamento inadvertido de variáveis ​​de loop, reforçando assim a robustez do código.

A nova versão, lançada em 6 de fevereiro, está preparada para download pelos desenvolvedores em go.dev. Para obter informações detalhadas sobre as melhorias, os usuários podem ler as notas de lançamento abrangentes apresentadas no site oficial do projeto.

Um dos pilares deste lançamento é uma solução para uma armadilha comum em loops for, carinhosamente apelidada de 'pegadinha', que anteriormente resultava no compartilhamento não intencional de variáveis ​​entre iterações. Com a versão 1.22, isso não representa mais uma preocupação, pois a linguagem foi refinada para instanciar novas variáveis ​​a cada iteração, protegendo efetivamente contra esses bugs. Além disso, os loops for agora podem variar entre valores inteiros.

Internamente, a versão 1.22 traz uma otimização de tempo de execução que melhora o desempenho da CPU em 1% a 3% e reduz a sobrecarga de memória para a maioria dos programas Go em aproximadamente 1%. A implementação de um processo de desvirtualização aprimorado em compilações de otimização guiada por perfil (PGO) leva a um envio mais estático de chamadas de métodos de interface. Ao todo, a maioria dos programas testemunhará melhorias de desempenho entre 2% e 14% quando o PGO estiver em uso, um recurso que estreou originalmente no Go 1.21 em agosto anterior.

Avanços também foram feitos na biblioteca padrão. Um novo pacote denominado math/rand/v2 oferece uma API que é mais consistente e lúcida, além de incorporar algoritmos de geração pseudo-aleatória mais rápidos e de maior qualidade. O tratamento de padrões de roteamento HTTP por net/http.ServeMux agora é mais capaz, estendendo o suporte a curingas e métodos.

Atualizações adicionais no Go 1.22 incluem:

A possibilidade de comandos Go em espaços de trabalho utilizarem um diretório de fornecedores empilhado com módulos dependentes.

em espaços de trabalho utilizarem um diretório de fornecedores empilhado com módulos dependentes. Uma reformulação da UI da web da ferramenta de rastreamento, aprimorando o suporte para o rastreador recém-introduzido e refinando a legibilidade em subpáginas.

Comportamento atualizado da ferramenta vet em harmonia com a semântica revisada do loop for, juntamente com um novo mecanismo de relatório para chamadas não adiadas para time.Since (t) dentro de declarações defer.

A geração automática de executáveis ​​independentes de posição pelo conjunto de ferramentas Go no macOS com arquitetura de 64 bits.

no macOS com arquitetura de 64 bits. Uma porta experimental para OpenBSD em PowerPC big endian de 64 bits.

Todas essas melhorias estão prontas para impulsionar a linguagem Go ainda mais para o centro das atenções do desenvolvimento, simplificando os fluxos de trabalho e elevando o desempenho. À medida que o mundo da tecnologia evolui continuamente, plataformas como o AppMaster são um testemunho do papel crítico do desenvolvimento rápido e eficiente de aplicativos, oferecendo soluções de ponta no-code e contribuindo significativamente para os domínios de alto desempenho da criação de aplicativos web, móveis e de back-end. .