Go Language dévoile la version 1.22 avec des boucles For améliorées

Le langage de programmation estimé de Google, Go (également connu sous le nom de golang), est passé à sa dernière itération, la version 1.22. Cette mise à jour apporte des modifications aux boucles for, y compris un correctif pour un problème courant conduisant à la fuite par inadvertance de variables de boucle, renforçant ainsi la robustesse du code.

La nouvelle version, déployée le 6 février, est prête à être téléchargée par les développeurs depuis go.dev. Pour un aperçu détaillé des améliorations, les utilisateurs peuvent consulter les notes de version complètes présentées sur le site officiel du projet.

L'une des pierres angulaires de cette version est une solution à un piège commun dans les boucles for, affectueusement surnommé le « piège », qui entraînait auparavant un partage involontaire de variables entre les itérations. Avec la version 1.22, cela ne pose plus de souci puisque le langage a été affiné pour instancier de nouvelles variables à chaque itération, protégeant ainsi efficacement de ces bugs. De plus, les boucles for peuvent désormais s'étendre sur des valeurs entières.

Sous le capot, la version 1.22 comporte une optimisation d'exécution qui améliore les performances du processeur de 1 % à 3 % et réduit la surcharge de mémoire pour la majorité des programmes Go d'environ 1 %. La mise en œuvre d'un processus de dévirtualisation amélioré dans les constructions d'optimisation guidée par profil (PGO) conduit à une répartition plus statique des appels de méthodes d'interface. Au total, la plupart des programmes connaîtront des améliorations de performances comprises entre 2 % et 14 % lorsque PGO est utilisé, une fonctionnalité qui a fait ses débuts dans Go 1.21 en août dernier.

Des progrès ont également été réalisés dans la bibliothèque standard. Un nouveau package intitulé math/rand/v2 fournit une API à la fois plus cohérente et plus claire, en plus d'incorporer des algorithmes de génération pseudo-aléatoire de meilleure qualité et plus rapides. La gestion des modèles de routage HTTP par net/http.ServeMux est désormais plus performante, étendant la prise en charge des caractères génériques et des méthodes.

Les mises à jour supplémentaires dans Go 1.22 incluent :

La possibilité pour les commandes Go dans les espaces de travail d'utiliser un répertoire de fournisseurs empilé de modules dépendants.

dans les espaces de travail d'utiliser un répertoire de fournisseurs empilé de modules dépendants. Une refonte de l'interface utilisateur Web de l'outil de trace, améliorant la prise en charge du traceur nouvellement introduit et affinant la lisibilité sur les sous-pages.

Comportement mis à jour de l'outil vétérinaire en harmonie avec la sémantique révisée de la boucle for, ainsi qu'un nouveau mécanisme de reporting pour les appels non différés à time.Since (t) dans les instructions defer.

La génération automatique d'exécutables indépendants de la position par la chaîne d'outils Go sur macOS avec une architecture 64 bits.

sur macOS avec une architecture 64 bits. Un portage expérimental vers OpenBSD sur PowerPC 64 bits big-endian.

Ces améliorations visent toutes à propulser le langage Go encore plus sous les projecteurs du développement, en rationalisant les flux de travail et en améliorant les performances.