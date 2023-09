Estrutura Web

Um Web Framework refere-se a uma infraestrutura que consiste em ferramentas, bibliotecas e soluções de software que agilizam e simplificam o processo de desenvolvimento, manutenção e dimensionamento de aplicativos da web. As estruturas da Web são projetadas para apoiar o desenvolvimento em uma linguagem de programação específica e estabelecer padrões para garantir consistência e eficiência no design de aplicativos. Ao fornecer uma estrutura reutilizável e componentes pré-construídos, os frameworks web abordam desafios comuns no desenvolvimento web, como análise de HTML ou tratamento de entrada e validação do usuário.

As estruturas da Web tornaram-se uma parte fundamental do desenvolvimento da Web moderno, permitindo aos desenvolvedores reutilizar código e aumentar significativamente a produtividade. A popularidade dos frameworks web é evidente pelo fato de Stack Overflow Developer Survey 2020 mencionar que os principais frameworks web são usados ​​por mais de 50% dos desenvolvedores participantes. Essas estruturas podem ser categorizadas em dois tipos: estruturas front-end e estruturas back-end.

As estruturas front-end, também conhecidas como estruturas do lado do cliente, preocupam-se com a forma como as aplicações web aparecem e operam no navegador do usuário. Eles promovem consistência nas interfaces de usuário explorando componentes de UI reutilizáveis, como botões, formulários e barras de navegação. Estruturas web front-end populares incluem Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS e Vue.js, que oferecem uma variedade de componentes de UI pré-construídos, permitindo que os desenvolvedores criem sites responsivos e visualmente atraentes de forma rápida e eficiente.

As estruturas de back-end, também conhecidas como estruturas do lado do servidor, lidam com a lógica do lado do servidor e a interação com bancos de dados, APIs e outros serviços externos. Eles gerenciam a lógica específica do negócio, garantem a segurança e coordenam as transações de dados – fatores essenciais no desenvolvimento de aplicações web escalonáveis ​​e de alto desempenho. Algumas estruturas web de back-end amplamente utilizadas são Express.js (Node.js) para JavaScript, Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) e Laravel (PHP).

Poucas estruturas web como AppMaster não apenas facilitam o desenvolvimento, mas também suportam soluções no-code para a criação fácil de aplicativos web e móveis. AppMaster, uma ferramenta poderosa no-code, capacita os usuários a desenvolver aplicativos back-end, web e móveis sem a necessidade de amplo conhecimento de programação. Os clientes podem criar modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS usando o BP Designer visual. Para aplicativos da web, os usuários podem criar UI com uma interface simples drag-and-drop, construir lógica de negócios e implementar interatividade, tudo dentro do web BP designer.

Ao desenvolver aplicativos móveis, a abordagem é semelhante às aplicações web: os usuários empregam a interface drag-and-drop e o designer Mobile BP para projetar componentes de UI e criar lógica de negócios. Com o botão ‘Publicar’, AppMaster gera código-fonte, compila aplicações, realiza testes e os implanta na nuvem. A poderosa tecnologia do lado do servidor, Go (golang), garante alta escalabilidade e desempenho de nível empresarial nessas aplicações.

Um aspecto notável de frameworks web como AppMaster é a velocidade e eficiência do desenvolvimento. Ao automatizar muitos processos tediosos, como a geração de código-fonte e testes de execução, AppMaster permite iteração rápida e tempos de desenvolvimento drasticamente reduzidos, tornando o desenvolvimento de aplicativos 10x mais rápido e 3x mais econômico. Além disso, o princípio de ausência de dívida técnica garante que as aplicações sejam geradas do zero em cada alteração, tornando as aplicações mais fáceis de manter e atualizadas.

Do ponto de vista da segurança, as estruturas da Web são projetadas para proteger contra vulnerabilidades comuns, como cross-site scripting (XSS), ataques de injeção (SQL, LDAP ou XPath) e sequestro de sessão. Muitas estruturas incluem recursos de segurança integrados e fornecem práticas de codificação seguras, ajudando os desenvolvedores a evitar armadilhas e a implementar aplicativos robustos.

No geral, uma estrutura web é um componente essencial no cenário moderno de desenvolvimento web, proporcionando um processo de desenvolvimento simplificado, maior produtividade e conhecimento tecnológico. Plataformas No-code como AppMaster estendem esses benefícios a usuários não técnicos, democratizando o processo de desenvolvimento de software para empresas de todos os tamanhos. Com a crescente importância dos aplicativos e serviços baseados na Web, as estruturas da Web estão se tornando uma ferramenta cada vez mais indispensável para o desenvolvimento de aplicativos poderosos, seguros e altamente escaláveis.