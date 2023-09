Struttura Web

Un Web Framework si riferisce a un'infrastruttura composta da strumenti, librerie e soluzioni software che ottimizzano e semplificano il processo di sviluppo, manutenzione e ridimensionamento delle applicazioni Web. I framework Web sono progettati per supportare lo sviluppo in un particolare linguaggio di programmazione e stabilire standard per garantire coerenza ed efficienza nella progettazione delle applicazioni. Fornendo una struttura riutilizzabile e componenti predefiniti, i framework web affrontano le sfide comuni nello sviluppo web, come l'analisi dell'HTML o la gestione dell'input e della convalida dell'utente.

I framework web sono diventati una parte fondamentale dello sviluppo web moderno, consentendo agli sviluppatori di riutilizzare il codice e aumentare significativamente la produttività. La popolarità dei framework web è evidente dal fatto che Stack Overflow Developer Survey 2020 afferma che i migliori framework web sono utilizzati da oltre il 50% degli sviluppatori partecipanti. Questi framework possono essere classificati in due tipi: framework front-end e framework back-end.

I framework front-end, noti anche come framework lato client, si occupano del modo in cui le applicazioni Web appaiono e funzionano all'interno del browser di un utente. Promuovono la coerenza nelle interfacce utente sfruttando componenti dell'interfaccia utente riutilizzabili, come pulsanti, moduli e barre di navigazione. I framework Web front-end più diffusi includono Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS e Vue.js, che offrono una vasta gamma di componenti dell'interfaccia utente predefiniti, consentendo agli sviluppatori di creare siti Web reattivi e visivamente accattivanti in modo rapido ed efficiente.

I framework back-end, noti anche come framework lato server, si occupano della logica lato server e dell'interazione con database, API e altri servizi esterni. Gestiscono la logica specifica del business, garantiscono la sicurezza e coordinano le transazioni dei dati: fattori essenziali nello sviluppo di applicazioni web scalabili e ad alte prestazioni. Alcuni framework web back-end ampiamente utilizzati sono Express.js (Node.js) per JavaScript, Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) e Laravel (PHP).

Pochi framework web come AppMaster non solo facilitano lo sviluppo ma supportano anche soluzioni no-code per creare facilmente applicazioni web e mobili. AppMaster, un potente strumento no-code, consente agli utenti di sviluppare applicazioni backend, web e mobili senza bisogno di conoscenze approfondite di programmazione. I clienti possono creare modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoints WSS utilizzando il visual BP Designer. Per le applicazioni Web, gli utenti possono creare un'interfaccia utente con una semplice interfaccia drag-and-drop, creare logica di business e implementare l'interattività, il tutto all'interno del Web BP Designer.

Quando si sviluppano applicazioni mobili, l'approccio è simile a quello delle applicazioni web: gli utenti utilizzano l'interfaccia drag-and-drop e Mobile BP Designer per progettare componenti dell'interfaccia utente e creare logica di business. Con il pulsante "Pubblica", AppMaster genera codice sorgente, compila applicazioni, esegue test e li distribuisce nel cloud. La potente tecnologia lato server, Go (golang), garantisce elevata scalabilità e prestazioni di livello aziendale in queste applicazioni.

Un aspetto notevole dei framework web come AppMaster è la velocità e l'efficienza dello sviluppo. Automatizzando molti processi noiosi, come la generazione del codice sorgente e i test di esecuzione, AppMaster consente un'iterazione rapida e tempi di sviluppo drasticamente ridotti, rendendo lo sviluppo delle applicazioni 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente. Inoltre, il principio dell’assenza di debito tecnico garantisce che le applicazioni vengano generate da zero in ogni modifica, rendendo le applicazioni più manutenibili e aggiornate.

Dal punto di vista della sicurezza, i framework web sono progettati per proteggere dalle vulnerabilità comuni come cross-site scripting (XSS), attacchi injection (SQL, LDAP o XPath) e dirottamento delle sessioni. Molti framework includono funzionalità di sicurezza integrate e forniscono pratiche di codifica sicure, aiutando gli sviluppatori a evitare trappole e implementare applicazioni robuste.

Nel complesso, un framework web è una componente essenziale nel moderno panorama dello sviluppo web, poiché fornisce un processo di sviluppo semplificato, maggiore produttività e competenza tecnologica. Le piattaforme No-code come AppMaster estendono questi vantaggi agli utenti non tecnici, democratizzando il processo di sviluppo software per aziende di tutte le dimensioni. Con la crescente importanza delle applicazioni e dei servizi basati sul Web, i framework Web stanno diventando uno strumento sempre più indispensabile per lo sviluppo di applicazioni potenti, sicure e altamente scalabili.