Struktura internetowa

Framework sieciowy odnosi się do infrastruktury składającej się z narzędzi, bibliotek i rozwiązań programowych, które usprawniają i upraszczają proces tworzenia, utrzymywania i skalowania aplikacji internetowych. Frameworki internetowe mają na celu wspieranie rozwoju w określonym języku programowania i ustanawianie standardów zapewniających spójność i wydajność w projektowaniu aplikacji. Zapewniając strukturę wielokrotnego użytku i gotowe komponenty, frameworki internetowe rozwiązują typowe wyzwania związane z tworzeniem stron internetowych, takie jak analizowanie kodu HTML lub obsługa danych wprowadzanych przez użytkownika i sprawdzanie poprawności.

Frameworki internetowe stały się fundamentalną częścią współczesnego tworzenia stron internetowych, umożliwiając programistom ponowne wykorzystanie kodu i znaczne zwiększenie produktywności. O popularności frameworków internetowych świadczy fakt, że w Stack Overflow Developer Survey 2020 wskazano, że z najlepszych frameworków internetowych korzysta ponad 50% uczestniczących w badaniu programistów. Frameworki te można podzielić na dwa typy: frameworki front-end i frameworki back-end.

Frameworki front-endowe, znane również jako frameworki po stronie klienta, dotyczą wyglądu i działania aplikacji internetowych w przeglądarce użytkownika. Promują spójność interfejsów użytkownika, wykorzystując elementy interfejsu użytkownika wielokrotnego użytku, takie jak przyciski, formularze i paski nawigacyjne. Popularne front-endowe frameworki internetowe obejmują Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS i Vue.js, które oferują bogactwo gotowych komponentów interfejsu użytkownika, umożliwiając programistom szybkie i wydajne tworzenie responsywnych i atrakcyjnych wizualnie witryn internetowych.

Struktury zaplecza, znane również jako struktury po stronie serwera, zajmują się logiką po stronie serwera i interakcją z bazami danych, interfejsami API i innymi usługami zewnętrznymi. Zarządzają logiką specyficzną dla firmy, zapewniają bezpieczeństwo i koordynują transakcje danymi – czynniki niezbędne przy tworzeniu skalowalnych, wydajnych aplikacji internetowych. Niektóre powszechnie używane platformy internetowe zaplecza to Express.js (Node.js) dla JavaScript, Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) i Laravel (PHP).

Niewiele frameworków internetowych, takich jak AppMaster, nie tylko ułatwia programowanie, ale także obsługuje rozwiązania no-code, umożliwiające łatwe tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych. AppMaster, potężne narzędzie no-code, umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej. Klienci mogą tworzyć modele danych, logikę biznesową, interfejs API REST i endpoints WSS za pomocą wizualnego narzędzia BP Designer. W przypadku aplikacji internetowych użytkownicy mogą tworzyć interfejs użytkownika za pomocą prostego interfejsu drag-and-drop, budować logikę biznesową i wdrażać interaktywność, a wszystko to w kreatorze Web BP.

Podczas tworzenia aplikacji mobilnych podejście jest podobne do aplikacji internetowych: użytkownicy wykorzystują interfejs drag-and-drop oraz projektanta Mobile BP do projektowania komponentów interfejsu użytkownika i tworzenia logiki biznesowej. Za pomocą przycisku „Publikuj” AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, przeprowadza testy i wdraża je w chmurze. Potężna technologia po stronie serwera Go (golang) zapewnia w tych aplikacjach wysoką skalowalność i wydajność na poziomie przedsiębiorstwa.

Jednym z godnych uwagi aspektów frameworków internetowych, takich jak AppMaster, jest szybkość i wydajność programowania. Automatyzując wiele żmudnych procesów, takich jak generowanie kodu źródłowego i testy wykonawcze, AppMaster pozwala na szybką iterację i radykalnie skraca czas programowania, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest 10 razy szybsze i 3 razy bardziej opłacalne. Co więcej, zasada braku długu technicznego zapewnia, że ​​aplikacje są generowane od zera przy każdej zmianie, dzięki czemu aplikacje są łatwiejsze w utrzymaniu i aktualne.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa platformy internetowe są zaprojektowane tak, aby chronić przed typowymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak skrypty między witrynami (XSS), ataki polegające na wstrzykiwaniu (SQL, LDAP lub XPath) i przejmowanie sesji. Wiele frameworków zawiera wbudowane funkcje zabezpieczeń i zapewnia bezpieczne praktyki kodowania, pomagając programistom unikać pułapek i wdrażać niezawodne aplikacje.

Ogólnie rzecz biorąc, framework sieciowy jest istotnym elementem współczesnego krajobrazu tworzenia stron internetowych, zapewniającym usprawniony proces programowania, zwiększoną produktywność i wiedzę technologiczną. Platformy No-code takie jak AppMaster, udostępniają te korzyści użytkownikom nietechnicznym, demokratyzując proces tworzenia oprogramowania dla firm każdej wielkości. Wraz ze wzrostem znaczenia aplikacji i usług internetowych, frameworki internetowe stają się coraz bardziej niezbędnym narzędziem do tworzenia wydajnych, bezpiecznych i wysoce skalowalnych aplikacji.