Ein Web Framework bezieht sich auf eine Infrastruktur bestehend aus Tools, Bibliotheken und Softwarelösungen, die den Prozess der Entwicklung, Wartung und Skalierung von Webanwendungen rationalisieren und vereinfachen. Web-Frameworks sollen die Entwicklung in einer bestimmten Programmiersprache unterstützen und Standards festlegen, um Konsistenz und Effizienz beim Anwendungsdesign sicherzustellen. Durch die Bereitstellung einer wiederverwendbaren Struktur und vorgefertigter Komponenten bewältigen Web-Frameworks häufige Herausforderungen bei der Webentwicklung, wie z. B. das Parsen von HTML oder die Handhabung von Benutzereingaben und -validierungen.

Web-Frameworks sind zu einem grundlegenden Bestandteil der modernen Webentwicklung geworden und ermöglichen es Entwicklern, Code wiederzuverwenden und die Produktivität erheblich zu steigern. Die Beliebtheit von Web-Frameworks zeigt sich daran, dass in der Stack Overflow Developer Survey 2020 erwähnt wird, dass die Top-Web-Frameworks von mehr als 50 % der teilnehmenden Entwickler verwendet werden. Diese Frameworks können in zwei Typen eingeteilt werden: Front-End-Frameworks und Back-End-Frameworks.

Frontend-Frameworks, auch als clientseitige Frameworks bekannt, befassen sich damit, wie Webanwendungen im Browser eines Benutzers angezeigt werden und funktionieren. Sie fördern die Konsistenz von Benutzeroberflächen, indem sie wiederverwendbare UI-Komponenten wie Schaltflächen, Formulare und Navigationsleisten nutzen. Zu den beliebten Front-End-Web-Frameworks gehören Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS und Vue.js, die eine Fülle vorgefertigter UI-Komponenten bieten und es Entwicklern ermöglichen, schnell und effizient reaktionsfähige und optisch ansprechende Websites zu erstellen.

Back-End-Frameworks, auch serverseitige Frameworks genannt, befassen sich mit der serverseitigen Logik und der Interaktion mit Datenbanken, APIs und anderen externen Diensten. Sie verwalten geschäftsspezifische Logik, sorgen für Sicherheit und koordinieren Datentransaktionen – wesentliche Faktoren bei der Entwicklung skalierbarer, leistungsstarker Webanwendungen. Einige weit verbreitete Back-End-Web-Frameworks sind Express.js (Node.js) für JavaScript, Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) und Laravel (PHP).

Nur wenige Web-Frameworks wie AppMaster erleichtern nicht nur die Entwicklung, sondern unterstützen auch no-code Lösungen für die einfache Erstellung von Web- und Mobilanwendungen. AppMaster, ein leistungsstarkes no-code Tool, ermöglicht Benutzern die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Kunden können mit dem visuellen BP Designer Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS- endpoints erstellen. Für Webanwendungen können Benutzer Benutzeroberflächen mit einer einfachen drag-and-drop Oberfläche erstellen, Geschäftslogik erstellen und Interaktivität implementieren – alles innerhalb des Web BP-Designers.

Bei der Entwicklung mobiler Anwendungen ähnelt der Ansatz Webanwendungen: Benutzer verwenden die drag-and-drop Oberfläche und den Mobile BP-Designer, um UI-Komponenten zu entwerfen und Geschäftslogik zu erstellen. Mit der Schaltfläche „Veröffentlichen“ generiert AppMaster Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch und stellt sie in der Cloud bereit. Die leistungsstarke serverseitige Technologie Go (golang) gewährleistet eine hohe Skalierbarkeit und Leistung auf Unternehmensniveau in diesen Anwendungen.

Ein bemerkenswerter Aspekt von Web-Frameworks wie AppMaster ist die Geschwindigkeit und Effizienz der Entwicklung. Durch die Automatisierung vieler langwieriger Prozesse wie der Generierung von Quellcode und Ausführungstests ermöglicht AppMaster eine schnelle Iteration und drastisch verkürzte Entwicklungszeiten, wodurch die Anwendungsentwicklung zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger wird. Darüber hinaus stellt das No-Technical-Debt-Prinzip sicher, dass Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu generiert werden, wodurch die Anwendungen wartbarer und aktueller werden.

Aus Sicherheitsgründen sind Web-Frameworks darauf ausgelegt, vor häufigen Schwachstellen wie Cross-Site-Scripting (XSS), Injektionsangriffen (SQL, LDAP oder XPath) und Session-Hijacking zu schützen. Viele Frameworks verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen und bieten sichere Codierungspraktiken, die Entwicklern helfen, Fallstricke zu vermeiden und robuste Anwendungen zu implementieren.

Insgesamt ist ein Webframework eine wesentliche Komponente in der modernen Webentwicklungslandschaft und bietet einen optimierten Entwicklungsprozess, erhöhte Produktivität und technologisches Fachwissen. No-code Plattformen wie AppMaster erweitern diese Vorteile auf technisch nicht versierte Benutzer und demokratisieren den Softwareentwicklungsprozess für Unternehmen jeder Größe. Mit der wachsenden Bedeutung webbasierter Anwendungen und Dienste werden Web-Frameworks zu einem immer unverzichtbareren Werkzeug für die Entwicklung leistungsstarker, sicherer und hoch skalierbarer Anwendungen.