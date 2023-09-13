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Веб-фреймворк

13, сент. 2023

Веб-фреймворк — это инфраструктура, состоящая из инструментов, библиотек и программных решений, которые оптимизируют и упрощают процесс разработки, поддержки и масштабирования веб-приложений. Веб-фреймворки предназначены для поддержки разработки на определенном языке программирования и установления стандартов, обеспечивающих согласованность и эффективность проектирования приложений. Предоставляя повторно используемую структуру и предварительно созданные компоненты, веб-фреймворки решают общие проблемы веб-разработки, такие как анализ HTML или обработка ввода и проверки пользователем.

Веб-фреймворки стали фундаментальной частью современной веб-разработки, позволяя разработчикам повторно использовать код и значительно повышать производительность. Популярность веб-фреймворков очевидна из того факта, что в опросе разработчиков Stack Overflow 2020 упоминается, что лучшие веб-фреймворки используются более чем 50% участвующих разработчиков. Эти фреймворки можно разделить на два типа: внешние фреймворки и внутренние фреймворки.

Интерфейсные платформы, также известные как клиентские платформы, связаны с тем, как веб-приложения выглядят и работают в браузере пользователя. Они способствуют единообразию пользовательских интерфейсов, используя повторно используемые компоненты пользовательского интерфейса, такие как кнопки, формы и панели навигации. Популярные интерфейсные веб-фреймворки включают Bootstrap, Material-UI, ReactJS, AngularJS и Vue.js, которые предлагают множество готовых компонентов пользовательского интерфейса, позволяющих разработчикам быстро и эффективно создавать адаптивные и визуально привлекательные веб-сайты.

Внутренние платформы, также известные как серверные платформы, имеют дело с логикой на стороне сервера и взаимодействием с базами данных, API и другими внешними службами. Они управляют специфичной для бизнеса логикой, обеспечивают безопасность и координируют транзакции данных – важные факторы в разработке масштабируемых, высокопроизводительных веб-приложений. Некоторые широко используемые серверные веб-фреймворки — это Express.js (Node.js) для JavaScript, Django (Python), Ruby on Rails (Ruby) и Laravel (PHP).

Немногие веб-фреймворки, такие как AppMaster не только облегчают разработку, но и поддерживают решения no-code для простого создания веб-приложений и мобильных приложений. AppMaster, мощный инструмент no-code, позволяет пользователям разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения без необходимости обширных знаний в области программирования. Клиенты могут создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS с помощью визуального конструктора BP. Для веб-приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с помощью простого интерфейса drag-and-drop, создавать бизнес-логику и реализовывать интерактивность — и все это в конструкторе Web BP.

При разработке мобильных приложений подход аналогичен веб-приложениям: пользователи используют интерфейс drag-and-drop и конструктор Mobile BP для проектирования компонентов пользовательского интерфейса и создания бизнес-логики. С помощью кнопки «Опубликовать» AppMaster генерирует исходный код, компилирует приложения, выполняет тесты и развертывает их в облаке. Мощная серверная технология Go (golang) обеспечивает высокую масштабируемость и производительность корпоративного уровня в этих приложениях.

Одним из примечательных аспектов веб-фреймворков, таких как AppMaster, является скорость и эффективность разработки. Автоматизируя многие утомительные процессы, такие как генерация исходного кода и тесты выполнения, AppMaster обеспечивает быструю итерацию и значительно сокращает время разработки, делая разработку приложений в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее. Кроме того, принцип отсутствия технической задолженности гарантирует, что приложения создаются с нуля при каждом изменении, что делает приложения более удобными в обслуживании и современными.

С точки зрения безопасности веб-платформы предназначены для защиты от распространенных уязвимостей, таких как межсайтовый скриптинг (XSS), атаки путем внедрения (SQL, LDAP или XPath) и перехват сеанса. Многие платформы включают встроенные функции безопасности и обеспечивают безопасные методы кодирования, помогая разработчикам избегать ошибок и создавать надежные приложения.

В целом, веб-фреймворк является важным компонентом современной среды веб-разработки, обеспечивающим оптимизированный процесс разработки, повышенную производительность и технологический опыт. Платформы No-code такие как AppMaster, расширяют эти преимущества для нетехнических пользователей, демократизируя процесс разработки программного обеспечения для предприятий любого размера. С растущей важностью веб-приложений и сервисов веб-фреймворки становятся все более незаменимым инструментом для разработки мощных, безопасных и хорошо масштабируемых приложений.

Изучите больше терминов:
DevOps IaaS (инфраструктура как услуга) PHP (препроцессор гипертекста) TLD (домен верхнего уровня) UX (пользовательский опыт) Веб-аналитика Веб-фреймворк Каркас Минимизация Ошибка 404 Плотность пикселей Раскрывающееся меню Распространение DNS Фавикон Файл cookie Экспресс.js

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