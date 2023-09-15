"Whois" terimi, merkezi bir veritabanından alan adları, IP adresleri ve otonom sistemlere ilişkin ilgili tescil ettiren bilgilerini sorgulamayı ve elde etmeyi amaçlayan, yaygın olarak kullanılan bir ağ protokolünü ifade eder. Bu bilgi alışverişi protokolü, web sitesi geliştirme ve yönetiminde kritik bir rol oynar ve alan adları ve IP'ler gibi internet kaynaklarının mülkiyeti, idari iletişim, teknik özellikler ve kayıt ayrıntılarına ilişkin değerli bilgiler sağlar. Web sitesi geliştirme bağlamında, geliştiricilere ve site yöneticilerine spam gönderenleri takip etme, fikri mülkiyet haklarını uygulama veya teknik sorunları ve çatışmaları çözme gibi çeşitli görevlerde yardımcı olabileceğinden Whois protokolünü anlamak önemlidir.

Whois veritabanları, sırasıyla IP adreslerinin ve alan adlarının tahsisi ve kaydının yönetilmesinden sorumlu olan Bölgesel İnternet Kayıt Kuruluşları (RIR'ler) ve alan adı kayıtları veya kayıt şirketleri tarafından korunur. Bu kuruluşlar, alan adı tescil ettirenlerle ilgili verileri toplar ve saklar ve standart bir protokol olan Whois protokolü aracılığıyla bu verilerin sorgulanmasını ve alınmasını kolaylaştırır. Bu protokol, gerçek zamanlı, komut satırı tabanlı sorgulamaya izin verir ve genellikle TCP bağlantı noktası 43'te çalışır.

Teknik açıdan Whois protokolü, Yorum İsteği (RFC) 3912 standardına uygundur. Bir istemcinin Whois sunucusuna metinsel sorgular gönderdiği ve sunucunun ilgili bilgileri insan tarafından okunabilir metin olarak biçimlendirilmiş olarak döndürdüğü basit, metin tabanlı bir istek ve yanıt modelini kapsar. Başlangıçta alan adlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan protokol, daha sonra IPv4 ve IPv6 adreslerinin yanı sıra Otonom Sistem Numaraları (ASN'ler) dahil olmak üzere diğer tanımlayıcıları destekleyecek şekilde uyarlandı.

Birçok web sitesi ve araç, Whois arama hizmetleri sunarak kullanıcıların Whois veritabanlarında saklanan kayıtlı bilgilerine web arayüzleri veya API endpoints aracılığıyla erişmesine olanak tanır. Kullanıcılar, arama kutusuna bir alan adı, IP adresi veya ASN girerek, tescil ettirenin adı, kuruluşu, iletişim bilgileri, alan adı kaydı ve son kullanma tarihleri, ad sunucuları ve ilgili IP adresleri veya alt ağlar dahil olmak üzere değerli verilere ulaşabilir.

Ayrıca Whois bilgilerinin kullanılması, web sitesi geliştirme ve yönetiminin çeşitli yönlerinde sorun giderme sürecini kolaylaştırabilir. Örneğin bir geliştirici, alan adını yeni bir web sitesi projesi için kaydetmeden önce alan adının kullanılabilirliğini doğrulayabilir. Alternatif olarak, bir birleşme veya yeniden markalama çalışması sırasında alan adları arasında bir çıkmazla karşılaşıldığında geliştiriciler, mevcut alan sahibini belirlemek ve mülkiyet devri için potansiyel müzakereleri başlatmak için Whois veritabanını kullanabilir.

AppMaster no-code platformu bağlamında Whois, geliştirme sürecinin doğrudan bir bileşeni olmasa da, bu protokolü anlamak web sitesi geliştiricileri için önemini korumaya devam ediyor. AppMaster müşterileri, alan adı yönetimi ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar almak için Whois verilerinden yararlanabilir ve web, mobil ve arka uç uygulama geliştirme projelerinin verimliliğini daha da artırabilir.

Bununla birlikte, Whois aramaları yoluyla elde edilen bilgilerin kullanılabilirliği ve doğruluğunun, bireysel kayıt şirketlerinin ve yargı bölgelerinin veri koruma politikalarının yanı sıra kayıt yaptıranların kendi gizlilik tercihlerine de tabi olabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girmesiyle birlikte, çeşitli gizlilik sorunları veri açıklama politikalarında değişiklikler yapılmasına yol açtı. Sonuç olarak, bazı durumlarda tam ve doğru tescil ettiren verilerinin elde edilmesi giderek zorlaşabilmektedir.

Sonuç olarak Whois protokolü, web sitesi geliştiricileri ve yöneticileri için hayati bir kaynaktır; alan adları, IP adresleri ve otonom sistemler hakkında kritik bilgilerin sorgulanması ve alınması için sağlam bir çözüm sunar. Bu veriler, sahipliğin belirlenmesi, teknik sorunların ele alınması ve çeşitli web geliştirme senaryolarındaki çatışmaların çözülmesi açısından çok değerli olabilir. Bu nedenle, Whois protokolü ve bunun web sitesi geliştirme üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak, kullandıkları araç ve platformlardan bağımsız olarak geliştiriciler için çok önemlidir.