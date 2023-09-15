Haydi Şifreleyelim

Let's Encrypt, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) şifreleme protokollerinin uygulanması yoluyla web sitelerinin güvenliğini artırmak için ücretsiz dijital sertifikalar veren, kar amacı gütmeyen bir Sertifika Yetkilisidir (CA). Web sitesi geliştiricilerine, HTTPS bağlantılarını etkinleştirerek, kullanıcı verilerini koruyarak ve web iletişiminin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak sitelerini güvence altına almaları için bir yol sağlar.

İnternet Güvenliği Araştırma Grubu (ISRG) tarafından 2014 yılında kurulan Let's Encrypt, alan adı doğrulama ve verilmesinden yenileme ve iptale kadar tüm sertifika yönetimi sürecini otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır. CA ile web sunucusu arasındaki iletişimi otomatikleştirmek, sertifika verilmesini ve yenilenmesini kolaylaştırmak, süreci basitleştirmek ve web sitesi geliştiricilerinin SSL/TLS alması ve yönetmesi için gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltmak için Otomatik Sertifika Yönetim Ortamı (ACME) protokolünü kullanır. sertifikalar. Bu yaklaşım, web trafiği için şifrelemenin yaygın şekilde benimsenmesini teşvik ederek daha güvenli bir interneti teşvik eder.

Let's Encrypt, ücretsiz dijital sertifikalar sunarak ve bunların yönetimini otomatikleştirerek, çok sayıda web sitesinin HTTP'den HTTPS'ye geçiş yapmasıyla web güvenliğinde önemli bir değişikliğe yol açtı. İstatistiklere göre Let's Encrypt, Ekim 2021 itibarıyla 1,4 milyardan fazla SSL/TLS sertifikası sunarak 260 milyondan fazla web sitesinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oldu.

Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmede önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, web güvenliğinin öneminin farkındadır ve SSL/TLS şifrelemesinin kullanılmasını önerir. Let's Encrypt sertifikalarının AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalara dahil edilmesi, veri korumasını güçlendirir, kullanıcı gizliliğini korurken istemciler ve sunucular arasında güvenli iletişim sağlar.

Let's Encrypt'in AppMaster platformuna entegrasyonu bir dizi basit adımın izlenmesiyle sorunsuz hale gelir: Certbot'un kurulumu, ortamın ve etki alanının yapılandırılması ve sertifika verilmesi ve yenilenmesinin otomatikleştirilmesi. AppMaster oluşturma ve dağıtma yaklaşımı Let's Encrypt'in otomasyon felsefesine çok iyi uyuyor çünkü her ikisi de teknik borcu azaltma, güvenliği artırma ve optimize edilmiş ve verimli bir uygulama geliştirme deneyimi sağlama nihai hedefini paylaşıyor.

Let's Encrypt, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar için avantajlı bir varlık olduğunu kanıtlıyor ve aşağıdaki gibi birçok avantaj sağlıyor:

Gelişmiş güvenlik: SSL/TLS şifrelemesi, istemciler ve sunucular arasındaki veri aktarımını güvence altına alarak kullanıcı bilgilerini, oturum açma kimlik bilgilerini ve hassas işlemleri korur. Geliştirilmiş SEO: HTTPS, Google gibi arama motorları için bir sıralama sinyalidir. Let's Encrypt sertifikalarının entegre edilmesiyle, AppMaster tarafından oluşturulan web siteleri arama sonuçlarında daha iyi konumlandırılır ve daha yüksek marka görünürlüğüne ve kullanıcı etkileşimine katkıda bulunur. Artan güven: HTTPS tabanlı web siteleri için tarayıcılar tarafından görüntülenen asma kilit simgesi, kullanıcı güvenini oluşturarak daha fazla kullanıcının güvenli ve güvenilir bir platformla etkileşime geçmesini teşvik eder. Uygun maliyetli güvenlik: Let's Encrypt'in ücretsiz SSL/TLS sertifikaları, ücretli sertifikalara bütçe dostu bir alternatif sunarak küçük ölçekli projeler için bile güvenli iletişimi mümkün kılar. Otomatik yönetim: ACME protokolü, sertifika verme ve yenileme süreçlerini basitleştirerek web sitesi geliştiricileri ve yöneticileri için SSL/TLS sertifikalarını yönetme ve sürdürme yükünü azaltır.

Let's Encrypt, hızla gelişen internet güvenliği dünyasında çok önemli bir rol oynuyor. Güvenli, şifrelenmiş bir web oluşturma misyonu, AppMaster sıfır teknik borçla hızlı ve uygun maliyetli uygulamalar geliştirme vizyonuyla uyumludur. Let's Encrypt sertifikalarının AppMaster ürün grubuna dahil edilmesi, yalnızca oluşturulan uygulamaların güvenliğini ve güvenilirliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda platformun uygulama geliştirmeye yönelik yenilikçi ve dinamik yaklaşımını da tamamlıyor.