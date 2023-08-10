Kodsuz Web Sitesi Oluşturucu, teknik yeterliliklerine bakılmaksızın kullanıcılara tek bir satır kod yazmadan etkileşimli web ve mobil uygulamalar ile arka uç sistemleri tasarlama, geliştirme ve dağıtma yetkisi veren gelişmiş bir yazılım geliştirme platformudur. Karmaşık kodlama ilkelerini soyutlayarak ve görsel bir grafik kullanıcı arabirimini (GUI) benimseyen no-code web sitesi oluşturucuları, uygulama geliştirme sürecini düzene sokarak zaman, maliyet ve gerekli insan kaynaklarını azaltır. Sonuç olarak, bu platformlar şirket içi veya sözleşmeli yazılım mühendislerine güvenmeden web tabanlı çözümler oluşturmak isteyen işletme sahipleri, girişimciler, ürün yöneticileri ve diğer profesyoneller için vazgeçilmez araçlar haline geldi.

AppMaster platformu gibi No-code oluşturucular, kullanıcıların programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan son derece işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlamak için drag-and-drop UI bileşenleri ve görsel mantık oluşturucular dahil olmak üzere görsel araçlardan yararlanır. Bu yenilikçi yaklaşım, teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir bir platform sağlarken aynı zamanda deneyimli geliştiriciler için süreci basitleştirip hızlandırarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir. Forrester tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, 2024 yılına kadar no-code geliştirme platformu pazarının yıllık yaklaşık %28'lik bir büyüme oranını temsil eden 21,2 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster bağlamında, kullanıcılar görsel olarak yönlendirilen bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir. Platform, kullanıcıların arka uç uygulamaları için veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına ve görsel İş Süreci (BP) Tasarımcıları, REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints aracılığıyla iş mantığı tasarlamasına olanak tanır. Web uygulamaları için, kullanıcılar drag and drop bileşenleriyle kullanıcı arabirimi oluşturabilir ve Web BP tasarımcısındaki her bileşenin iş mantığını tanımlayarak web uygulamasını tamamen etkileşimli hale getirebilir. Platform, web uygulamaları için JS/TS'nin yanı sıra Vue3 çerçevesini kullanırken, mobil uygulamalar AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır.

AppMaster ayrıca yeteneklerini genişletmek için üçüncü taraf sistemler ve API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak müşterilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bütünsel çözümler oluşturmasına olanak tanır. Bu esneklik, AppMaster yeni başlayanlardan büyük şirketlere kadar çeşitli sektör dikeylerindeki çeşitli işletmelere hitap etmesini sağlar.

AppMaster platformunun kapsamlı doğası, tüm uygulama yaşam döngüsünü kapsayan geliştirme aşamasının ötesine geçer. Bir kullanıcı bir uygulama yayınladığında, platform kaynak kodu oluşturur, derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarını paketler (yalnızca arka uç) ve uygulamayı buluta dağıtır. Ek olarak AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturarak sorunsuz güncellemeler ve sorunsuz dağıtımlar sağlar.

En önemlisi, AppMaster uygulamaları birincil veri yönetim sistemi olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla etkileşim kurabilir. Go ile oluşturulan AppMaster uygulamaları, yüksek oranda ölçeklenebilir olacak ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını yönetmede usta olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, platformun sunucu odaklı mimarisi, müşterilerin mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemesine olanak tanır.

AppMaster tarafından kullanılan yenileyici yaklaşımın bir sonucu olarak, geleneksel yazılım geliştirmede tekrar eden bir sorun olan teknik borç neredeyse tamamen ortadan kalkar. Platform, gereksinimler her değiştirildiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak, tek bir vatandaş geliştiricinin bile bir sunucu arka ucunu, web sitesini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster gibi No-Code Web Sitesi Oluşturucu, uygulama geliştirmeyi demokratikleştiren sağlam, verimli ve erişilebilir bir platform sağlar. Kullanıcıların programlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini, oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayan no-code platformlar, her büyüklükteki işletmenin günümüzün dijital öncelikli ortamında başarılı olmasını sağlar. Bu platformlar gelişmeye devam ettikçe ve giriş engelleri daha da azaldıkça, yazılım inovasyonunun hızı yalnızca artacak ve sayısız sektörde benzeri görülmemiş bir büyüme ve dijital dönüşümü teşvik edecek.