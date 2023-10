En el contexto de las bases de datos relacionales, la Tercera Forma Normal (3NF) es un principio de diseño crucial y un estándar de modelado de datos que garantiza la organización eficiente y la normalización de los datos en una base de datos. La normalización es el proceso de estructurar una base de datos eliminando la redundancia de datos y mejorando la integridad de los datos. Existen varias formas normales (NF) que definen diferentes niveles de normalización, siendo 3NF una de las formas esenciales y más utilizadas, que proporciona un buen equilibrio entre minimizar la redundancia y mantener la facilidad de uso para las bases de datos relacionales.

La tercera forma normal, o 3NF, fue introducida por primera vez por Edgar F. Codd, el pionero del modelo relacional, en 1971. Esta forma normal se basa en dos principios fundamentales: eliminar las dependencias transitivas y garantizar que cada atributo de clave no primaria sea completamente funcionalmente dependiente de la clave primaria para cada relación. Se dice que una tabla de base de datos está en 3NF si cumple con los tres criterios siguientes:

La tabla sigue la Primera Forma Normal (1NF). La tabla sigue la Segunda Forma Normal (2NF). No existen dependencias transitivas entre atributos que no son clave.

Para profundizar, la Primera Forma Normal (1NF) exige que una tabla contenga valores atómicos, y que cada atributo contenga un valor único en lugar de un conjunto o lista, prohibiendo así los atributos con múltiples valores. También requiere que cada valor de atributo sea único dentro de una sola fila de datos. Esto garantiza la coherencia de los datos y simplifica las consultas, lo que reduce la complejidad de trabajar con datos en varias filas.

La segunda forma normal (2NF) se basa en 1NF agregando la restricción de que cada atributo que no sea clave debe depender completamente de toda la clave primaria en una tabla. Esto aborda directamente los problemas de redundancia y dependencias parciales, minimizando el riesgo de anomalías en la base de datos. Para que una tabla esté en 2NF, debe cumplir dos requisitos: ya está en 1NF y no existen dependencias parciales entre sus atributos.

Finalmente, la Tercera Forma Normal (3NF) lleva el proceso de normalización un paso más allá al eliminar las dependencias transitivas entre atributos no clave. Esto significa que en una tabla que se adhiere a 3NF, no debe haber ningún atributo que no sea clave que dependa de otro atributo que no sea clave, que a su vez dependa de la clave principal. En pocas palabras, todos los atributos de clave no principal deben depender directamente de la clave principal en lugar de indirectamente a través de otros atributos de clave no principal. Por lo tanto, 3NF garantiza que se minimice la redundancia al tiempo que mantiene la facilidad de consulta y facilita la gestión eficiente de la base de datos.

AppMaster, una plataforma no-code para crear aplicaciones backend, web y móviles, depende en gran medida de bases de datos relacionales para sus necesidades de gestión y almacenamiento de datos. Adherirse a 3NF en el proceso de modelado de datos es extremadamente importante para garantizar la eficiencia, integridad y escalabilidad de las aplicaciones desarrolladas a través de AppMaster. Siguiendo los principios de 3NF, AppMaster puede proporcionar una plataforma confiable y de alto rendimiento que permite a los usuarios desarrollar sus aplicaciones de acuerdo con sus necesidades específicas.

Ejemplo:

Considere una tabla de base de datos que contiene información sobre los empleados, sus departamentos y las ubicaciones de los departamentos:

| ID de empleado | Nombre del empleado | ID de departamento | NombreDepartamento | DepartamentoUbicación |

En esta tabla, la clave principal consta de los atributos EmployeeID y DepartmentID. La tabla tiene varias dependencias, incluida una dependencia parcial (EmployeeName depende de EmployeeID) y dependencias transitivas (DepartmentName y DepartmentLocation dependen de DepartmentID, que es parte de la clave principal). Esta tabla no está en 3NF.

Para convertir esta tabla a 3NF, debemos eliminar las dependencias parciales y transitivas. Esto se puede lograr dividiendo los datos en tablas separadas:

| ID de empleado | Nombre del empleado | ID de departamento |

y

| ID de departamento | NombreDepartamento | DepartamentoUbicación |

Al adherirse a 3NF, las nuevas tablas no contienen datos redundantes y minimizan el riesgo de anomalías, mejorando la integridad general de los datos y la eficiencia de la base de datos relacional.

En conclusión, la Tercera Forma Normal (3NF) es un principio de diseño esencial y un estándar de modelado de datos para bases de datos relacionales, que garantiza una organización de datos eficiente, una redundancia mínima y una integridad de datos mejorada. Al adherirse a 3NF al diseñar tablas de bases de datos, plataformas como AppMaster pueden proporcionar una base sólida y eficiente para el desarrollo e implementación de diversas aplicaciones web, móviles y backend, lo que resulta en una mayor productividad y costos reducidos para clientes de todos los tamaños en diversas industrias.