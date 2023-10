Dans le contexte des bases de données relationnelles, la troisième forme normale (3NF) est un principe de conception crucial et une norme de modélisation de données qui garantit l'organisation et la normalisation efficaces des données dans une base de données. La normalisation est le processus de structuration d'une base de données en éliminant la redondance des données et en améliorant l'intégrité des données. Il existe plusieurs formes normales (NF) qui définissent différents niveaux de normalisation, la 3NF étant l'une des formes les plus largement utilisées et essentielles, offrant un bon équilibre entre minimiser la redondance et conserver la facilité d'utilisation des bases de données relationnelles.

La troisième forme normale, ou 3NF, a été introduite pour la première fois par Edgar F. Codd, le pionnier du modèle relationnel, en 1971. Cette forme normale est basée sur deux principes fondamentaux : éliminer les dépendances transitives et garantir que chaque attribut clé non primaire est pleinement fonctionnellement dépendant de la clé primaire pour chaque relation. Une table de base de données est dite en 3NF si elle répond aux trois critères suivants :

Le tableau suit la première forme normale (1NF). Le tableau suit la deuxième forme normale (2NF). Il n'y a pas de dépendances transitives entre les attributs non clés.

Pour être plus précis, la première forme normale (1NF) exige qu'un tableau contienne des valeurs atomiques, chaque attribut contenant une valeur unique plutôt qu'un ensemble ou une liste, interdisant ainsi les attributs à valeurs multiples. Cela nécessite également que chaque valeur d'attribut soit unique au sein d'une seule ligne de données. Cela garantit la cohérence des données et simplifie les requêtes, réduisant ainsi la complexité liée à l'utilisation de données sur plusieurs lignes.

La deuxième forme normale (2NF) s'appuie sur 1NF en ajoutant la contrainte selon laquelle chaque attribut non clé doit être entièrement dépendant de l'intégralité de la clé primaire d'une table. Cela répond directement aux problèmes de redondance et de dépendances partielles, minimisant le risque d'anomalies dans la base de données. Pour qu'une table soit en 2NF, elle doit répondre à deux exigences : elle est déjà en 1NF, et aucune dépendance partielle n'existe entre ses attributs.

Enfin, la troisième forme normale (3NF) va encore plus loin dans le processus de normalisation en éliminant les dépendances transitives entre les attributs non clés. Cela signifie que dans une table adhérant à 3NF, il ne doit y avoir aucun attribut non-clé dépendant d'un autre attribut non-clé, qui à son tour dépend de la clé primaire. Pour faire simple, tous les attributs de clé non primaire doivent dépendre directement de la clé primaire plutôt qu'indirectement via d'autres attributs de clé non primaire. 3NF garantit ainsi que la redondance est minimisée tout en conservant la facilité d'interrogation et en facilitant une gestion efficace des bases de données.

AppMaster, une plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, s'appuie fortement sur des bases de données relationnelles pour ses besoins de stockage et de gestion de données. L'adhésion à 3NF dans le processus de modélisation des données est extrêmement importante pour garantir l'efficacité, l'intégrité et l'évolutivité des applications développées via AppMaster. En suivant les principes 3NF, AppMaster peut fournir une plateforme performante et fiable qui permet aux utilisateurs de développer leurs applications en fonction de leurs besoins spécifiques.

Exemple:

Prenons l'exemple d'une table de base de données contenant des informations sur les employés, leurs services et l'emplacement des services :

| ID employé | Nom de l'employé | ID de département | Nom du département | DépartementEmplacement |

Dans ce tableau, la clé primaire comprend les attributs EmployeeID et DepartmentID. La table comporte plusieurs dépendances, notamment une dépendance partielle (EmployeeName dépend de EmployeeID) et des dépendances transitives (DepartmentName et DepartmentLocation dépendent de DepartmentID, qui fait partie de la clé primaire). Ce tableau n'est pas en 3NF.

Pour convertir cette table en 3NF, nous devons éliminer à la fois les dépendances partielles et transitives. Ceci peut être réalisé en divisant les données dans des tableaux distincts :

| ID employé | Nom de l'employé | ID de département |

et

| ID de département | Nom du département | DépartementEmplacement |

En adhérant à 3NF, les nouvelles tables ne contiennent aucune donnée redondante et minimisent le risque d'anomalies, améliorant ainsi l'intégrité globale des données et l'efficacité de la base de données relationnelle.

En conclusion, la troisième forme normale (3NF) est un principe de conception essentiel et une norme de modélisation de données pour les bases de données relationnelles, garantissant une organisation efficace des données, une redondance minimale et une intégrité améliorée des données. En adhérant au 3NF lors de la conception des tables de base de données, des plates-formes comme AppMaster peuvent fournir une base solide et efficace pour le développement et le déploiement de diverses applications Web, mobiles et back-end, ce qui se traduit par une productivité accrue et une réduction des coûts pour les clients de toutes tailles dans divers secteurs.