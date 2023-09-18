Третья нормальная форма (3НФ)

В контексте реляционных баз данных Третья нормальная форма (3NF) является важнейшим принципом проектирования и стандартом моделирования данных, который обеспечивает эффективную организацию и нормализацию данных в базе данных. Нормализация — это процесс структурирования базы данных путем устранения избыточности данных и улучшения целостности данных. Существует несколько нормальных форм (NF), которые определяют разные уровни нормализации, причем 3NF является одной из наиболее широко используемых и важных форм, обеспечивающей хороший баланс между минимизацией избыточности и сохранением простоты использования реляционных баз данных.

Третья нормальная форма, или 3НФ, была впервые введена Эдгаром Ф. Коддом, пионером реляционной модели, в 1971 году. Эта нормальная форма основана на двух основополагающих принципах: устранении транзитивных зависимостей и обеспечении полного соответствия каждого непервичного ключевого атрибута. функционально зависит от первичного ключа для каждого отношения. Говорят, что таблица базы данных находится в 3NF, если она соответствует следующим трем критериям:

Таблица соответствует первой нормальной форме (1NF). Таблица соответствует второй нормальной форме (2NF). Между неключевыми атрибутами нет транзитивных зависимостей.

Более подробно, Первая нормальная форма (1NF) требует, чтобы таблица содержала атомарные значения, при этом каждый атрибут содержит одно значение, а не набор или список, тем самым запрещая многозначные атрибуты. Также требуется, чтобы каждое значение атрибута было уникальным в пределах одной строки данных. Это обеспечивает согласованность данных и упрощает выполнение запросов, уменьшая сложность работы с данными в нескольких строках.

Вторая нормальная форма (2НФ) основывается на 1НФ путем добавления ограничения, согласно которому каждый неключевой атрибут должен полностью зависеть от всего первичного ключа в таблице. Это напрямую решает проблемы избыточности и частичных зависимостей, сводя к минимуму риск возникновения аномалий в базе данных. Чтобы таблица находилась во 2НФ, она должна отвечать двум требованиям: она уже находится в 1НФ и между ее атрибутами не существует частичных зависимостей.

Наконец, Третья нормальная форма (3NF) продвигает процесс нормализации на один шаг вперед, устраняя транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами. Это означает, что в таблице, придерживающейся 3NF, не должно быть ни одного неключевого атрибута, зависящего от другого неключевого атрибута, который, в свою очередь, зависит от первичного ключа. Проще говоря, все атрибуты непервичного ключа должны напрямую зависеть от первичного ключа, а не косвенно через другие атрибуты непервичного ключа. Таким образом, 3NF гарантирует минимизацию избыточности, сохраняя при этом простоту выполнения запросов и эффективное управление базой данных.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, в значительной степени полагается на реляционные базы данных для хранения данных и управления ими. Соблюдение 3NF в процессе моделирования данных чрезвычайно важно для обеспечения эффективности, целостности и масштабируемости приложений, разрабатываемых с помощью AppMaster. Следуя принципам 3NF, AppMaster может предоставить высокопроизводительную и надежную платформу, которая позволяет пользователям разрабатывать свои приложения в соответствии со своими конкретными потребностями.

Пример:

Рассмотрим таблицу базы данных, содержащую информацию о сотрудниках, их отделах и местонахождении отделов:

| ID сотрудника | Имя Сотрудника | ID отдела | Название отдела | ОтделРасположение |

В этой таблице первичный ключ состоит из атрибутов «EmployeeID» и «DepartmentID». Таблица имеет несколько зависимостей, включая частичную зависимость (EmployeeName зависит от идентификатора сотрудника) и транзитивные зависимости (имя_департамента и расположение_отдела зависит от_идентификатора_отдела, который является частью первичного ключа). Этой таблицы нет в 3NF.

Чтобы преобразовать эту таблицу в 3NF, мы должны устранить как частичные, так и транзитивные зависимости. Этого можно добиться, разбив данные на отдельные таблицы:

| ID сотрудника | Имя Сотрудника | ID отдела |

и

| ID отдела | Название отдела | ОтделРасположение |

Благодаря соблюдению 3NF новые таблицы не содержат избыточных данных и минимизируют риск аномалий, улучшая общую целостность данных и эффективность реляционной базы данных.

В заключение, Третья нормальная форма (3NF) — это важный принцип проектирования и стандарт моделирования данных для реляционных баз данных, обеспечивающий эффективную организацию данных, минимальную избыточность и улучшенную целостность данных. Придерживаясь 3NF при проектировании таблиц базы данных, такие платформы, как AppMaster, могут обеспечить надежную и эффективную основу для разработки и развертывания различных веб-, мобильных и серверных приложений, что приводит к повышению производительности и снижению затрат для клиентов любого размера в различных отраслях.