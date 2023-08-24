Kodsuz ITSM (BT Hizmet Yönetimi)

No-Code ITSM (BT Hizmet Yönetimi), geleneksel kod yazmaya gerek kalmadan bir kuruluştaki BT hizmetlerini uygulamak, yönetmek ve optimize etmek için AppMaster gibi no-code platformların kullanılmasını ifade eder. Bu yeni yaklaşım, iş analistleri, paydaşlar ve BT uzmanları gibi teknik olmayan kullanıcılara, kuruluşlarının özel gereksinimlerine ve hedeflerine uygun özel BT hizmet yönetimi çözümleri tasarlama, geliştirme ve dağıtma yetkisi veriyor.

Geleneksel ITSM çözümleri genellikle karmaşık uygulama ve bakım gerektirir; özelleştirme ve entegrasyon çabaları büyük ölçüde uzmanlaşmış kodlama dilleri ve teknoloji uzmanlığına dayanır. Bu, BT departmanlarına ve geliştirme ekiplerine daha fazla güvenilmesine yol açarak hizmet yönetimi çözümlerinin uygulanması için daha yüksek maliyetlere ve daha uzun geliştirme sürelerine yol açar.

Bununla birlikte, AppMaster gibi No-Code ITSM platformları, olay yönetimi, hizmet talebi yönetimi, varlık yönetimi gibi farklı BT hizmet yönetimi alanlarına hitap eden görsel geliştirme araçlarından ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak BT hizmet yönetimi çözümleri oluşturma sürecini dönüştürür. , ve dahası. Sonuç, özel kodlama ve özel geliştirme becerilerine olan ihtiyacı en aza indiren, ITSM hizmetlerini uygulamanın kolaylaştırılmış, verimli ve aynı zamanda uyarlanabilir bir yoludur.

Örneğin AppMaster, çeşitli BT hizmet yönetimi görevleri için özel olarak no-code uygulama geliştirmeye yönelik gelişmiş özellikler sunar. Güçlü arka uç oluşturucusu, görsel veri modelleme araçları ve iş süreci tasarımcısı, kullanıcıların çeşitli BT hizmet yönetimi alanlarına hitap edebilecek yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve dayanıklı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Web uygulamaları için Vue3 çerçevesinden ve Android için Kotlin & Jetpack Compose yanı sıra iOS için SwiftUI yararlanan AppMaster, birden fazla platformda sorunsuz bir şekilde dağıtılabilen gerçek uygulamalar oluşturarak cihazlar arasında tutarlı bir deneyim sağlar.

Ayrıca, AppMaster platformu açık API standartlarını destekler ve Postgresql uyumlu veritabanını kullanarak diğer kurumsal sistemlerle kusursuz entegrasyonu kolaylaştırır ve mevcut BT ortamlarıyla uyumluluk sağlar. Sunucu odaklı mimarisi aynı zamanda müşterilerin, App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü ve mantığını güncellemesine olanak tanıyarak, devam eden uygulama bakımı ve yönetimi ile ilgili maliyet ve çabayı azaltır.

AppMaster No-Code ITSM çözümleri, uygulamaları sıfırdan oluşturmak gibi uygulama geliştirmedeki yenilikçi yaklaşımları sayesinde, teknik borç riskini etkili bir şekilde azaltarak uygulamaların ölçeklenebilir, genişletilebilir ve gelişen iş gereksinimleriyle uyumlu kalmasını sağlar. Platformun kaynak kodu oluşturma ve uygulamaları şirket içinde barındırma yeteneği, işletmelerin BT altyapıları ve verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlarken modern, çevik bir geliştirme metodolojisinden yararlanmalarını sağlar.

AppMaster ve diğer benzer platformlar tarafından etkinleştirilen No-Code ITSM, vatandaş geliştiricilerden BT profesyonellerine kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine BT hizmet yönetimi operasyonlarının sorumluluğunu alma yetkisi vererek onların yüksek kaliteli BT tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Kuruluşlarının benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış hizmet yönetimi çözümleri. AppMaster gibi No-Code ITSM platformları, geleneksel ITSM uygulamalarına kullanıcı dostu, erişilebilir ve uygun maliyetli bir alternatif sunarak kuruluşların yalnızca BT hizmet yönetimi süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda dijital dönüşüm ve inovasyon için yeni fırsatların kilidini açmasına da olanak tanır.

Genel olarak No-Code ITSM, BT hizmet yönetimi araçlarının tasarlanma, geliştirilme ve dağıtılma biçiminde bir paradigma değişimini temsil ederek kuruluşların operasyonel verimliliği artırmasına, hizmet kalitesini artırmasına ve BT hizmet yönetimi çözümlerinin pazara çıkış süresini kısaltmasına olanak tanır. Kuruluşlar, AppMaster gelişmiş özelliklerinden, esnek mimarisinden ve yerleşik entegrasyon yeteneklerinden yararlanarak, gerçek dünyada iş değeri sağlayan ve kullanıcılara güç veren kapsamlı, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir BT hizmet yönetimi uygulamaları oluşturmak için No-Code teknolojilerin gücünden yararlanabilirler. Modern BT ekosistemlerinin karmaşıklıklarında gezinmek için.