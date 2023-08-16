Yapay Zeka (AI), genellikle insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesini ifade eder. AI, makinelerin deneyimlerden öğrenmesine, yeni girdilere uyum sağlamasına ve problem çözme, örüntü tanıma, dili anlama ve karar verme gibi insanın bilişsel işlevlerini taklit eden görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir dizi teknoloji ve tekniği kapsar. AI, AppMaster gibi no-code uygulama geliştirme platformları bağlamında birçok uygulamaya ve avantaja sahiptir.

AI güdümlü no-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan gelişmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, kod yazmak yerine veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak ayarlayarak kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan, böylesine güçlü bir no-code araçtır. Platform, uygulama geliştirmenin belirli yönlerini otomatikleştirmek, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve teknik borcu azaltmak için çeşitli AI algoritmaları ve teknolojileri kullanır.

AppMaster gibi kodsuz platformlarda AI'nın temel unsurlarından biri makine öğrenimidir. Makine öğrenimi algoritmaları, bilgisayarların açıkça programlanmadan verilerden öğrenmelerini ve performanslarını geliştirmelerini sağlar. Makine öğreniminden yararlanan no-code platformlar, yazılım geliştirme sürecinde üretilen büyük hacimli verileri analiz edebilir ve geliştiricilerin uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olacak içgörüler sağlayabilir. Örneğin, yapay zeka destekli performans analitiği, uygulamadaki darboğazları belirlemeye yardımcı olabilir ve bunları çözmenin yollarını önerebilir.

no-code geliştirme platformlarında yapay zekanın bir başka temel bileşeni de doğal dil işlemedir (NLP). NLP, bilgisayarların insan dilini anlamasını ve yorumlamasını sağlayarak, kullanıcıların basit metin komutlarını kullanarak veya yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla konuşarak uygulamalar tasarlamasına olanak tanır. Bu, programlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişilerin uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar ve böylece uygulama geliştirmenin demokratikleşmesini sağlar.

Ayrıca AI, akıllı kod üretimi için no-code platformlarda kullanılabilir. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların kendileri herhangi bir kod yazmadan son derece özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bunun yerine yapay zeka güdümlü platform, kullanıcının girdilerine ve gereksinimlerine göre gerekli kod bölümlerini üretir. Bu, zamandan ve kaynaklardan tasarruf edilmesine yardımcı olur ve oluşturulan kodun optimize edilmesini ve tutarlı olmasını sağlayarak daha bakım yapılabilir ve hatalara daha az eğilimli olmasını sağlar.

AppMaster bağlamında platform, Go (golang) kullanan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS içeren web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar için otomatik olarak kod üretir. Sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemesine olanak tanır. Küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için süreci 10 kata kadar daha hızlı ve üç kata kadar daha uygun maliyetli hale getirerek uygulama geliştirmenin hızını ve verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Ayrıca AI, AppMaster gibi no-code platformlarda geliştirilen uygulamaların ölçeklenebilirliğini ve performansını sağlamada kritik öneme sahiptir. Yapay zeka güdümlü performans analizi ve optimizasyonu ile uygulamalar, artan kullanıcı taleplerini karşılamak için yüksek iş yüklerini ve ölçeklendirmeyi etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu, iş kullanım durumları için yüksek düzeyde optimize edilmiş ve ölçeklenebilir çözümlere ihtiyaç duyan kuruluşlar için özellikle önemlidir.

Son olarak yapay zeka, no-code platformlarda geliştirilen uygulamaların güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamaya yardımcı olabilir. Veri erişim kalıplarını, trafiği ve kullanıcı davranışını sürekli izleyerek, AI güdümlü güvenlik özellikleri, yetkisiz erişimi veya kötü amaçlı etkinlikleri algılayıp önleyebilir, kritik iş verilerini koruyabilir ve yasal uyumluluk sağlayabilir.

Yapay Zeka, AppMaster gibi no-code platformların yeteneklerini geliştirmede, uygulama geliştirmeyi birçok kullanıcı için daha erişilebilir, verimli ve ölçeklenebilir hale getirmede çok önemlidir. Makine öğrenimi, doğal dil işleme ve akıllı kod oluşturma gibi yapay zeka teknolojilerinden yararlanan bu platformlar, özel uygulamalar oluşturmak için gereken zamanı, kaynakları ve teknik uzmanlığı önemli ölçüde azaltır ve gereksinimleri karşılayabilecek yüksek kaliteli, bakımı yapılabilir ve güvenli çözümler sağlar. modern dijital ortamın sürekli gelişen talepleri.