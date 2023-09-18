MVP Kriterleri veya Minimum Geçerli Ürün Kriterleri, bir yazılım ürününün erken sürümünün uygulanabilir ve pazara hazır bir çözüm olarak kabul edilmesi için karşılaması gereken temel özellikleri ve işlevleri temsil eder. 'Minimum Uygulanabilir Ürün' terimi, yazılım geliştirme ve girişimcilik alanlarında popüler bir kavram haline geldi; çünkü işletmelerin ve proje ekiplerinin başarılı bir ürünü piyasaya sürmek için gereken en kritik özelliklere odaklanmasını sağlarken daha az önemli yönlerde aşırı kaynak tüketiminden kaçınılmasını sağlıyor.

Bir MVP geliştirmek, hedef kullanıcıların birincil ihtiyaçlarını karşılayan temel özellikleri tanımlamayı ve minimum yatırımla değer dağıtımını en üst düzeye çıkarmak için bunları verimli bir şekilde uygulamayı içerir. MVP Kriterleri böyle bir projenin kapsamının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Uygulamanın yalın ve odaklanmış kalmasını sağlamak için stratejik bir araç olarak işlev görürler ve proje ekiplerinin kullanıcı geri bildirimlerini toplamasına ve sonraki sürümlerde tasarımlarını yinelemelerine olanak tanırlar.

MVP Kriterlerini tanımlamanın temel bileşenleri genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Hedef kitlenin belirlenmesi: MVP'nin hitap etmesi gereken kullanıcı gruplarının veya segmentlerinin yanı sıra onların özel ihtiyaçlarının ve sorunlu noktalarının belirlenmesi.

MVP'nin hitap etmesi gereken kullanıcı gruplarının veya segmentlerinin yanı sıra onların özel ihtiyaçlarının ve sorunlu noktalarının belirlenmesi. Rekabet analizi: Aynı hedef kitleyi hedefleyen mevcut çözümlerin araştırılması, analiz edilmesi ve MVP'yi rakiplerinden ayıracak iyileştirme alanlarının bulunması.

Aynı hedef kitleyi hedefleyen mevcut çözümlerin araştırılması, analiz edilmesi ve MVP'yi rakiplerinden ayıracak iyileştirme alanlarının bulunması. Özellik önceliklendirme: Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tam ürünün sunabileceği tüm potansiyel özelliklerin listelenmesi ve bunların hedef kitle için değerlerine ve uygulanması için gereken yatırıma göre önceliklendirilmesi.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tam ürünün sunabileceği tüm potansiyel özelliklerin listelenmesi ve bunların hedef kitle için değerlerine ve uygulanması için gereken yatırıma göre önceliklendirilmesi. Kaynak tahsisi: Proje için gerekli olan insani, teknolojik ve finansal kaynakların tanımlanması ve bunların kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi.

Proje için gerekli olan insani, teknolojik ve finansal kaynakların tanımlanması ve bunların kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Uygulama zaman çizelgesi: İlgili kaynaklara ve özelliklere dayalı olarak MVP'nin geliştirilmesi için gerçekçi bir zaman çerçevesi belirlemek.

MVP Kriterleri tüm paydaşlar tarafından tanımlanıp kabul edildikten sonra proje ekipleri, yazılım ürünlerini verimli bir şekilde geliştirmek ve dağıtmak için AppMaster gibi platformları kullanabilir. AppMaster'ın no-code platformu, İş Süreci ve API tasarımı ve veritabanı şeması yapılandırması gibi özelliklerle arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanırken teknik borcu da önemli ölçüde azaltır. Ek olarak AppMaster, çok çeşitli müşterilere ve proje türlerine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu çevik geliştirme sürecinde çok yönlü bir araç haline getirir.

Çok sayıda kaynaktan (dahili araştırma ve harici vaka çalışmaları dahil) toplanan ampirik veriler, iyi tanımlanmış MVP Kriterlerine bağlı kalmanın, pazara sunma süresinin hızlandırılması, geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artması ve şansların artması gibi çok sayıda faydaya yol açabileceğini göstermiştir. ürün başarısı.

Örneğin, bir mobil bankacılık uygulamasının geliştirilmesi aşağıdaki MVP Kriterlerine sahip olabilir:

Hedef kitle: Hareket halindeyken mali durumlarını yönetmenin uygun bir yolunu arayan bireyler ve küçük işletmeler.

Hareket halindeyken mali durumlarını yönetmenin uygun bir yolunu arayan bireyler ve küçük işletmeler. Rekabet analizi: En iyi mobil bankacılık uygulamalarının ve bunların en popüler özelliklerinin yanı sıra potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesi.

En iyi mobil bankacılık uygulamalarının ve bunların en popüler özelliklerinin yanı sıra potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesi. Özellik önceliklendirmesi: Hesap bakiyesi kontrolü, fon transferleri ve fatura ödemeleri gibi temel özelliklere odaklanırken bütçeleme araçları ve analizler gibi ikincil özellikleri gelecekteki sürümler için erteliyoruz.

Hesap bakiyesi kontrolü, fon transferleri ve fatura ödemeleri gibi temel özelliklere odaklanırken bütçeleme araçları ve analizler gibi ikincil özellikleri gelecekteki sürümler için erteliyoruz. Kaynak tahsisi: MVP'yi geliştirmek için AppMaster uzmanlarından oluşan özel bir ekibin görevlendirilmesi ve sorunsuz bir dağıtım süreci için sağlam bir altyapı tahsis edilmesi.

MVP'yi geliştirmek için uzmanlarından oluşan özel bir ekibin görevlendirilmesi ve sorunsuz bir dağıtım süreci için sağlam bir altyapı tahsis edilmesi. Uygulama zaman çizelgesi: Pazara çıkış süresi ile işlevsellik arasında en uygun dengeyi sağlamak için altı aylık bir geliştirme ve kullanıma sunma döneminin hedeflenmesi.

İşletmeler, açıkça tanımlanmış MVP Kriterleri ile birlikte AppMaster gibi bir platform kullanarak, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılayan ve yinelemeli iyileştirmeyi mümkün kılan Yalın yazılım ürünlerini başarılı bir şekilde geliştirebilir ve piyasaya sürebilir. MVP modeli, kuruluşlara ürün geliştirme konusunda bilinçli kararlar alma, riskleri en aza indirme ve ürün-pazar uyumu sağlama şansını en üst düzeye çıkarma yetkisi verir.