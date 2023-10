Les critères MVP, ou critères minimum de produit viable, représentent les caractéristiques et fonctionnalités essentielles qu'une première version d'un produit logiciel doit remplir pour être considérée comme une solution viable et prête à être commercialisée. Le terme « produit minimum viable » est devenu un concept populaire dans les domaines du développement de logiciels et de l'entrepreneuriat, car il permet aux entreprises et aux équipes de projet de se concentrer sur les fonctionnalités les plus critiques nécessaires au lancement d'un produit réussi tout en évitant la surconsommation de ressources sur des aspects moins importants.

Le développement d'un MVP implique d'identifier les fonctionnalités de base qui répondent aux principaux besoins des utilisateurs cibles et de les mettre en œuvre efficacement pour maximiser la valeur ajoutée avec un investissement minimal. Les critères MVP jouent un rôle crucial dans la détermination de la portée d’un tel projet. Ils fonctionnent comme un outil stratégique pour garantir que l'application reste simple et ciblée, permettant aux équipes de projet de recueillir les commentaires des utilisateurs et de réitérer leur conception dans les versions ultérieures.

Les éléments fondamentaux de la définition des critères MVP impliquent généralement les étapes suivantes :

Identification du public cible : identification des groupes ou segments d'utilisateurs auxquels le MVP doit répondre, ainsi que de leurs besoins spécifiques et de leurs points faibles.

identification des groupes ou segments d'utilisateurs auxquels le MVP doit répondre, ainsi que de leurs besoins spécifiques et de leurs points faibles. Analyse concurrentielle : Rechercher et analyser les solutions existantes qui ciblent le même public, et trouver des axes d'amélioration pour distinguer le MVP de ses concurrents.

Rechercher et analyser les solutions existantes qui ciblent le même public, et trouver des axes d'amélioration pour distinguer le MVP de ses concurrents. Hiérarchisation des fonctionnalités : répertorier toutes les fonctionnalités potentielles que le produit complet pourrait offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs et les hiérarchiser en fonction de leur valeur pour le public cible et de l'investissement requis pour leur mise en œuvre.

répertorier toutes les fonctionnalités potentielles que le produit complet pourrait offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs et les hiérarchiser en fonction de leur valeur pour le public cible et de l'investissement requis pour leur mise en œuvre. Allocation des ressources : Définir les ressources humaines, technologiques et financières nécessaires au projet et évaluer leur disponibilité.

Définir les ressources humaines, technologiques et financières nécessaires au projet et évaluer leur disponibilité. Calendrier de mise en œuvre : définition d'un calendrier réaliste pour le développement du MVP en fonction des ressources et des fonctionnalités impliquées.

Une fois les critères MVP définis et acceptés par toutes les parties prenantes, les équipes de projet peuvent utiliser des plateformes telles AppMaster pour développer et déployer efficacement leurs produits logiciels. La plate no-code d'AppMaster permet la création rapide d'applications backend, Web et mobiles, avec des fonctionnalités telles que la conception de processus métier et d'API et la configuration de schémas de base de données, tout en réduisant considérablement la dette technique. De plus, AppMaster est conçu pour répondre à un large éventail de clients et de types de projets, ce qui en fait un outil polyvalent dans le processus de développement agile.

Des données empiriques collectées à partir de nombreuses sources (y compris des recherches internes et des études de cas externes) ont montré que le respect de critères MVP bien définis peut entraîner de nombreux avantages tels qu'une mise sur le marché accélérée, des coûts de développement réduits, une satisfaction client améliorée et des chances accrues. du succès du produit.

Par exemple, le développement d’une application bancaire mobile pourrait avoir les critères MVP suivants :

Public cible : Particuliers et petites entreprises à la recherche d'un moyen pratique de gérer leurs finances en déplacement.

Particuliers et petites entreprises à la recherche d'un moyen pratique de gérer leurs finances en déplacement. Analyse concurrentielle : identification des meilleures applications bancaires mobiles et de leurs fonctionnalités les plus populaires, ainsi que des domaines d'amélioration potentiels.

identification des meilleures applications bancaires mobiles et de leurs fonctionnalités les plus populaires, ainsi que des domaines d'amélioration potentiels. Hiérarchisation des fonctionnalités : se concentrer sur les fonctionnalités essentielles telles que la vérification du solde du compte, les transferts de fonds et le paiement des factures, tout en différant les aspects secondaires tels que les outils de budgétisation et les analyses pour les versions futures.

se concentrer sur les fonctionnalités essentielles telles que la vérification du solde du compte, les transferts de fonds et le paiement des factures, tout en différant les aspects secondaires tels que les outils de budgétisation et les analyses pour les versions futures. Allocation des ressources : engager une équipe dédiée d'experts AppMaster pour développer le MVP et allouer une infrastructure robuste pour un processus de déploiement fluide.

engager une équipe dédiée d'experts pour développer le MVP et allouer une infrastructure robuste pour un processus de déploiement fluide. Calendrier de mise en œuvre : cibler une période de développement et de déploiement de six mois pour garantir un équilibre optimal entre les délais de mise sur le marché et les fonctionnalités.

En utilisant une plateforme comme AppMaster en conjonction avec des critères MVP clairement définis, les entreprises peuvent développer et lancer avec succès des produits logiciels Lean qui répondent aux besoins de leur public cible et permettent une amélioration itérative. Le modèle MVP permet aux organisations de prendre des décisions éclairées sur le développement de produits, en minimisant les risques et en maximisant les chances d'atteindre une adéquation produit-marché.