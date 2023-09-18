معايير أفضل لاعب

تمثل معايير MVP، أو معايير الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، الخصائص والوظائف الأساسية التي يجب أن يفي بها الإصدار المبكر من منتج البرنامج حتى يتم اعتباره حلاً قابلاً للتطبيق وجاهزًا للسوق. أصبح مصطلح "الحد الأدنى من المنتج القابل للحياة" مفهومًا شائعًا في مجالات تطوير البرمجيات وريادة الأعمال، حيث أنه يمكّن الشركات وفرق المشاريع من التركيز على الميزات الأكثر أهمية اللازمة لإطلاق منتج ناجح مع تجنب الاستهلاك المفرط للموارد في الجوانب الأقل أهمية.

يتضمن تطوير MVP تحديد الميزات الأساسية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمستخدمين المستهدفين وتنفيذها بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من القيمة بأقل قدر من الاستثمار. تلعب معايير MVP دورًا حاسمًا في تحديد نطاق مثل هذا المشروع. وهي تعمل كأداة استراتيجية لضمان بقاء التطبيق بسيطًا ومركزًا، مما يمكّن فرق المشروع من جمع تعليقات المستخدمين وتكرار تصميمهم في الإصدارات اللاحقة.

تتضمن المكونات الأساسية لتحديد معايير MVP عادةً الخطوات التالية:

تحديد الجمهور المستهدف: تحديد مجموعات أو شرائح المستخدمين التي يجب أن يلبيها MVP، بالإضافة إلى احتياجاتهم الخاصة ونقاط الضعف.

تحديد مجموعات أو شرائح المستخدمين التي يجب أن يلبيها MVP، بالإضافة إلى احتياجاتهم الخاصة ونقاط الضعف. التحليل التنافسي: البحث عن الحلول الحالية التي تستهدف نفس الجمهور وتحليلها، وإيجاد مجالات التحسين لتمييز MVP عن منافسيه.

البحث عن الحلول الحالية التي تستهدف نفس الجمهور وتحليلها، وإيجاد مجالات التحسين لتمييز MVP عن منافسيه. تحديد أولويات الميزات: إدراج جميع الميزات المحتملة التي يمكن أن يقدمها المنتج الكامل لتلبية احتياجات المستخدمين، وترتيب أولوياتها بناءً على قيمتها بالنسبة للجمهور المستهدف والاستثمار المطلوب للتنفيذ.

إدراج جميع الميزات المحتملة التي يمكن أن يقدمها المنتج الكامل لتلبية احتياجات المستخدمين، وترتيب أولوياتها بناءً على قيمتها بالنسبة للجمهور المستهدف والاستثمار المطلوب للتنفيذ. تخصيص الموارد: تحديد الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة للمشروع وتقييم مدى توفرها.

تحديد الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة للمشروع وتقييم مدى توفرها. الجدول الزمني للتنفيذ: تحديد إطار زمني واقعي لتطوير MVP بناءً على الموارد والميزات المعنية.

بمجرد تحديد معايير MVP والموافقة عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة، يمكن لفرق المشروع استخدام منصات مثل AppMaster لتطوير منتجاتهم البرمجية ونشرها بكفاءة. تسمح منصة AppMaster no-code بالإنشاء السريع لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مع ميزات مثل تصميم العمليات التجارية وواجهة برمجة التطبيقات (API) وتكوين مخطط قاعدة البيانات، وكل ذلك مع تقليل الديون الفنية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم AppMaster لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء وأنواع المشاريع، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات في عملية التطوير السريعة.

أظهرت البيانات التجريبية التي تم جمعها من مصادر عديدة (بما في ذلك الأبحاث الداخلية ودراسات الحالة الخارجية) أن الالتزام بمعايير MVP المحددة جيدًا يمكن أن يؤدي إلى فوائد عديدة مثل تسريع وقت الوصول إلى السوق، وانخفاض تكاليف التطوير، وتحسين رضا العملاء، وزيادة الفرص. من نجاح المنتج.

على سبيل المثال، يمكن أن يشتمل تطوير تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على معايير MVP التالية:

الجمهور المستهدف: الأفراد والشركات الصغيرة الذين يبحثون عن طريقة مناسبة لإدارة شؤونهم المالية أثناء التنقل.

الأفراد والشركات الصغيرة الذين يبحثون عن طريقة مناسبة لإدارة شؤونهم المالية أثناء التنقل. التحليل التنافسي: تحديد أفضل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وميزاتها الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى مجالات التحسين المحتملة.

تحديد أفضل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وميزاتها الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى مجالات التحسين المحتملة. تحديد أولويات الميزات: التركيز على الميزات الأساسية مثل التحقق من رصيد الحساب، وتحويلات الأموال، ودفع الفواتير مع تأجيل الجوانب الثانوية مثل أدوات الميزانية والتحليلات للإصدارات المستقبلية.

التركيز على الميزات الأساسية مثل التحقق من رصيد الحساب، وتحويلات الأموال، ودفع الفواتير مع تأجيل الجوانب الثانوية مثل أدوات الميزانية والتحليلات للإصدارات المستقبلية. تخصيص الموارد: إشراك فريق متخصص من خبراء AppMaster لتطوير MVP وتخصيص بنية تحتية قوية لعملية نشر سلسة.

إشراك فريق متخصص من خبراء لتطوير MVP وتخصيص بنية تحتية قوية لعملية نشر سلسة. الجدول الزمني للتنفيذ: استهداف فترة تطوير وطرح مدتها ستة أشهر لضمان التوازن الأمثل بين وقت الوصول إلى السوق والوظائف.

من خلال استخدام منصة مثل AppMaster جنبًا إلى جنب مع معايير MVP المحددة بوضوح، يمكن للشركات تطوير وإطلاق منتجات Lean البرمجية التي تلبي احتياجات جمهورها المستهدف وتمكن من التحسين المتكرر بنجاح. يمكّن نموذج MVP المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تطوير المنتج، وتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق توافق المنتج مع السوق.