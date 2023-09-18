Minimum Uygulanabilir Ürün Metrikleri olarak da bilinen MVP Metrikleri, bir MVP yazılım uygulamasının başarısını ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir dizi temel performans göstergesidir (KPI). MVP, bir yazılım ürününün temel özelliklerini koruyan, işletmelerin ve geliştiricilerin pazara uygunluğunu test etmelerine, geri bildirim toplamalarına ve gelecekteki gelişime rehberlik etmelerine olanak tanıyan işlevsel, ayrıştırılmış bir sürümüdür. Uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster bağlamında, MVP Metrics, arka uç, web ve mobil uygulamaların uygulanabilirliğini değerlendirmede önemli bir rol oynar.

İşletmelerin ve geliştiricilerin, uygulamalarının etkinliğini ölçmelerine yardımcı olabilecek çeşitli MVP Metrikleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Dönüşüm Oranı: Kayıt olma, abone olma veya satın alma gibi istenen eylemi gerçekleştiren kullanıcıların yüzdesi. Yüksek dönüşüm oranı, güçlü pazar ilgisini gösterir ve genellikle artan gelir ve kullanıcı memnuniyetiyle ilişkilidir. Elde Tutma Oranı: Zaman içinde uygulamayı kullanmaya devam eden kullanıcıların yüzdesi. Yüksek elde tutma oranları, kullanıcı memnuniyetini, güçlü bir algılanan değer önerisini ve başarılı bir kullanıcı etkileşimi stratejisini gösterebilir. Kullanıcı Edinme Maliyeti: Yeni bir kullanıcı edinmeyle ilgili toplam maliyetin toplam yeni kullanıcı sayısına bölümü. Daha düşük kullanıcı edinme maliyetleri, pazarlama kampanyaları için daha büyük karlara, daha fazla ölçeklenebilirliğe ve daha iyi yatırım getirisine yol açabilir. Yaşam Boyu Değer (LTV): Bir müşterinin uygulamayla kullanım ömrü boyunca elde ettiği ortalama gelir miktarı. LTV, işletmenin uzun vadeli karlılığını ve sürdürülebilirliğini belirlemeye yardımcı olur. Kayıp Oranı: Belirli bir süre içinde uygulamayı kullanmayı bırakan kullanıcıların yüzdesi. Düşük bir kayıp oranı, daha iyi kullanıcı memnuniyetini, artan ürün bağlılığını ve kullanıcıları elde tutma konusunda daha güçlü bir yeteneği gösterir. Müşteri Memnuniyeti: Niteliksel geri bildirimler, anketler ve net tavsiye puanları (NPS) aracılığıyla ölçülen bu ölçüm, kullanıcıların üründen ne kadar memnun olduklarını ve ürünü başkalarına tavsiye edip etmeyeceklerini ölçer. Aktif Kullanıcılar: Genellikle günlük, haftalık veya aylık kategorilere ayrılan, uygulamayla aktif olarak ilgilenen kişi sayısı. Yüksek aktif kullanıcı sayıları, güçlü ürün-pazar uyumuna ve kullanıcı sadakatine işaret edebilir. Oturum Süresi: Bir kullanıcının tek bir ziyaret sırasında uygulama içinde geçirdiği ortalama süre. Daha uzun oturum süreleri, yüksek kullanıcı etkileşiminin ve olumlu bir kullanıcı deneyiminin sinyali olabilir.

İşletmeler ve vatandaş geliştiriciler, AppMaster ile bir MVP geliştirirken yalnızca zamandan, emekten ve kaynaklardan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda MVP Metrics sayesinde değerli bilgiler de kazanırlar. Bu KPI'lara, AppMaster görsel olarak veri modelleri oluşturmaya, iş süreçlerini tasarlamaya ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik no-code aracı aracılığıyla ulaşılabilir. AppMaster arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için sunucu odaklı çerçeveler dahil olmak üzere çeşitli platformlar için gerçek uygulamalar oluşturma yeteneği ile birleştiğinde, bu ölçümler işletmelere ve geliştiricilere yazılım çözümlerini yinelemeli olarak iyileştirme ve geliştirme konusunda güç verir.

Üstelik AppMaster, sunucu endpoints için havalı (açık API) ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi belgeleri otomatik olarak oluşturarak MVP Metriklerini anlama ve geliştirme konusunda başka bir erişilebilirlik katmanı sağlar. no-code platformun kullanım kolaylığını MVP Metrics'ten elde edilen eyleme geçirilebilir bilgilerle birleştirerek işletmeler ve geliştiriciler, yazılımlarını daha etkili bir şekilde yineleyebilir ve pazarda daha büyük başarı elde edebilir.

AppMaster kullanmanın en önemli avantajlarından biri, gereksinimler güncellendiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırabilmesidir. Bu yalnızca uygulamaların ölçeklenebilir ve uygun maliyetli kalmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda MVP Metriklerinin sürekli ölçümüne, değerlendirilmesine ve optimizasyonuna da olanak tanır. İşletmeler ve geliştiriciler, bu ölçümleri sürekli olarak geliştirerek ve geliştirerek, kullanıcı geri bildirimlerine daha çevik ve duyarlı olabilirler ve sonuçta ihtiyaçlarına daha iyi hizmet veren daha güçlü bir ürün yaratabilirler.

MVP Metrics'i veriye dayalı bir geliştirme stratejisinin parçası olarak kullanmak, günümüzün hızla gelişen teknolojik ortamında işletmeler ve geliştiriciler için çok önemlidir. AppMaster, değerli bilgiler sunarken geliştirme sürecini kolaylaştıran, müşterilerin verimli, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasını sağlayan, hepsi bir arada no-code bir platform sağlar. MVP Metrics'in gücünü AppMaster yenilikçi no-code araçları ve yetenekleriyle birlikte benimsemek, işletmelerin yalnızca pazar değişimlerine uyum sağlamasını değil, aynı zamanda rekabetin giderek arttığı bir ortamda çağın ilerisinde kalmasını da sağlar.