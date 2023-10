I criteri MVP, o criteri minimi di prodotto praticabile, rappresentano le caratteristiche e le funzionalità essenziali che una prima versione di un prodotto software deve soddisfare per essere considerata una soluzione praticabile e pronta per il mercato. Il termine "prodotto minimo vitale" è diventato un concetto popolare nei campi dello sviluppo software e dell'imprenditorialità, poiché consente alle aziende e ai team di progetto di concentrarsi sulle caratteristiche più critiche necessarie per lanciare un prodotto di successo evitando il consumo eccessivo di risorse su aspetti meno importanti.

Lo sviluppo di un MVP implica l'identificazione delle funzionalità principali che soddisfano le esigenze primarie degli utenti target e la loro implementazione in modo efficiente per massimizzare l'offerta di valore con un investimento minimo. I criteri MVP svolgono un ruolo cruciale nel determinare la portata di tale progetto. Funzionano come uno strumento strategico per garantire che l'applicazione rimanga snella e mirata, consentendo ai team di progetto di raccogliere il feedback degli utenti e di ripetere la progettazione nelle versioni successive.

I componenti fondamentali della definizione dei criteri MVP in genere comportano i seguenti passaggi:

Identificazione del pubblico target: identificazione dei gruppi o segmenti di utenti a cui l'MVP dovrebbe soddisfare, nonché delle loro esigenze specifiche e dei punti critici.

identificazione dei gruppi o segmenti di utenti a cui l'MVP dovrebbe soddisfare, nonché delle loro esigenze specifiche e dei punti critici. Analisi competitiva: ricerca e analisi di soluzioni esistenti rivolte allo stesso pubblico e individuazione di aree di miglioramento per distinguere l'MVP dai suoi concorrenti.

ricerca e analisi di soluzioni esistenti rivolte allo stesso pubblico e individuazione di aree di miglioramento per distinguere l'MVP dai suoi concorrenti. Prioritizzazione delle funzionalità: elenco di tutte le potenziali funzionalità che il prodotto completo potrebbe offrire per soddisfare le esigenze degli utenti e definizione delle priorità in base al loro valore per il pubblico di destinazione e all'investimento richiesto per l'implementazione.

elenco di tutte le potenziali funzionalità che il prodotto completo potrebbe offrire per soddisfare le esigenze degli utenti e definizione delle priorità in base al loro valore per il pubblico di destinazione e all'investimento richiesto per l'implementazione. Allocazione delle risorse: definizione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il progetto e valutazione della loro disponibilità.

definizione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il progetto e valutazione della loro disponibilità. Tempistica di implementazione: definizione di un calendario realistico per lo sviluppo dell'MVP in base alle risorse e alle funzionalità coinvolte.

Una volta definiti e concordati i criteri MVP da tutte le parti interessate, i team di progetto possono utilizzare piattaforme come AppMaster per sviluppare e distribuire i propri prodotti software in modo efficiente. La piattaforma no-code di AppMaster consente la creazione rapida di applicazioni backend, web e mobili, con funzionalità come la progettazione di processi aziendali e API e la configurazione di schemi di database, il tutto riducendo significativamente il debito tecnico. Inoltre, AppMaster è progettato per soddisfare un'ampia gamma di clienti e tipologie di progetto, rendendolo uno strumento versatile nel processo di sviluppo agile.

I dati empirici raccolti da numerose fonti (tra cui ricerche interne e casi di studio esterni) hanno dimostrato che l'adesione a criteri MVP ben definiti può comportare numerosi vantaggi come un time-to-market accelerato, minori costi di sviluppo, una migliore soddisfazione del cliente e maggiori possibilità del successo del prodotto.

Ad esempio, lo sviluppo di un'applicazione di mobile banking potrebbe avere i seguenti criteri MVP:

Destinatari: privati ​​e piccole imprese che cercano un modo conveniente per gestire le proprie finanze in movimento.

privati ​​e piccole imprese che cercano un modo conveniente per gestire le proprie finanze in movimento. Analisi competitiva: identificazione delle migliori applicazioni di mobile banking e delle loro funzionalità più apprezzate, nonché potenziali aree di miglioramento.

identificazione delle migliori applicazioni di mobile banking e delle loro funzionalità più apprezzate, nonché potenziali aree di miglioramento. Priorità delle funzionalità: concentrarsi su funzionalità essenziali come il controllo del saldo del conto, i trasferimenti di fondi e il pagamento delle fatture, rinviando aspetti secondari come gli strumenti di budget e l'analisi per le versioni future.

concentrarsi su funzionalità essenziali come il controllo del saldo del conto, i trasferimenti di fondi e il pagamento delle fatture, rinviando aspetti secondari come gli strumenti di budget e l'analisi per le versioni future. Allocazione delle risorse: coinvolgimento di un team dedicato di esperti AppMaster per sviluppare l'MVP e allocazione di un'infrastruttura solida per un processo di implementazione fluido.

coinvolgimento di un team dedicato di esperti per sviluppare l'MVP e allocazione di un'infrastruttura solida per un processo di implementazione fluido. Tempistica di implementazione: obiettivo di un periodo di sviluppo e implementazione di sei mesi per garantire un equilibrio ottimale tra time-to-market e funzionalità.

Utilizzando una piattaforma come AppMaster insieme a criteri MVP chiaramente definiti, le aziende possono sviluppare e lanciare con successo prodotti software Lean che soddisfano le esigenze del pubblico target e consentono miglioramenti iterativi. Il modello MVP consente alle organizzazioni di prendere decisioni informate sullo sviluppo del prodotto, minimizzando i rischi e massimizzando le possibilità di ottenere un adattamento del prodotto al mercato.