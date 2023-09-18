Yazılım geliştirme bağlamında MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün), erken benimseyenleri memnun edecek yeterli özelliklere sahip yeni bir ürün veya hizmetin geliştirildiği bir stratejidir. Bu ilk ürün lansmanından sonra nihai ürün, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre aşamalı olarak geliştirilir. "MVP Hedefleri", MVP geliştirme sürecinde belirlenen hedefleri tanımlamak için türetilmiş bir terimdir. Bu hedefler, paydaşları anlamak ve uyumlaştırmak, kaynakları yönetmek ve optimum kullanıcı memnuniyetiyle başarılı bir MVP sunmak için gereklidir.

MVP Hedefleri planlama aşamalarında belirlenir ve yalnızca hedeflenen özellik ve işlevleri değil aynı zamanda performans ve kullanıcı deneyimi hedeflerini de kapsar. Bu terim özellikle arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik no-code bir geliştirme aracı olan AppMaster platformuyla ilgilidir. Platform, müşterilerin veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'lerini ve WSS Uç Noktalarını görsel bir yaklaşımla oluşturmalarına yardımcı oluyor. AppMaster ayrıca web ve mobil uygulamalar için görsel bir İş Süreci (BP) tasarımcısıyla kullanıcı arayüzü tasarımı için bir sürükle drag and drop arayüzü sunarak kaynak kodu oluşturma, test etme ve devreye alma sürecini otomatikleştirir.

AppMaster platformundaki bir yazılım ürünü için belirlenen MVP Hedefleri genellikle dört temel hususu içerir: kapsam, performans, kullanıcı deneyimi ve ölçeklenebilirlik. Aşağıdaki paragraflarda bu hususların her birine ve bunların MVP Hedeflerinin tanımlanmasındaki önemine ilişkin bir genel bakış sunulmaktadır.

1. Kapsam: Bir MVP'nin kapsamı, hedef kullanıcıların birincil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak ilk sürümde bulunması gereken özellikleri ve işlevleri tanımlar. MVP geliştirmenin kullanıcı geri bildirimlerine odaklanan yinelemeli doğası nedeniyle, kapsamın tanımlanması, kaynakların yönetilmesi ve gerçekçi beklentilerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. AppMaster platformunda, etkili sürüm kontrolü ve yenileme yetenekleri sayesinde ürün kapsamı, geliştirme süreci boyunca görsel olarak tasarlanabilir ve iyileştirilebilir.

2. Performans: Performans, kullanıcı deneyimini doğrudan etkilediği için MVP Hedeflerini belirlemede bir diğer kritik faktördür. İyi performans gösteren bir uygulama, beklenen yanıt sürelerini, yükleme sürelerini ve hızı karşılayarak kullanıcılarla sorunsuz etkileşim sağlar. Bir AppMaster projesinde, yerleşik otomatik test araçlarından ve uygulama mimarisi tasarımından (Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose/ SwiftUI tabanlı) performans hedeflerini belirlemek ve sonraki yinelemelerde son ürünü geliştirmek için yararlanılabilir.

3. Kullanıcı Deneyimi (UX): İyi bir MVP, tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunmalı, kullanıcıların görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmelerine olanak sağlamalıdır. UX hedeflerini tanımlamak çok önemlidir çünkü olumsuz deneyimler, erken benimseyenlerin cesaretini kırabilir ve bu da değerli geri bildirimlerin eksikliğine neden olabilir. AppMaster platformunda, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici arayüzler oluşturmak için drag and drop arayüzü kullanılabilir; görsel BP tasarımcısı ise uygulamanın genel kullanıcı deneyimini geliştirerek etkili iş mantığı yazmaya yardımcı olur.

4. Ölçeklenebilirlik: Ölçeklenebilirlik, bir uygulamanın performanstan ödün vermeden artan iş yükünü, büyümeyi ve kullanımı yönetebilme yeteneğidir. MVP'ler genellikle küçük bir ilk benimseyen gruba hitap etse de, gelecekteki genişleme için istikrarlı bir temel sağlamak amacıyla ölçeklenebilirlik hedeflerini dikkate almak önemlidir. AppMaster uygulamaları derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç mimarisi ve Postgresql veritabanlarıyla uyumluluk sayesinde etkileyici ölçeklenebilirlik sergileyebilir. Bu, işletmelerin genişleyen bir kullanıcı tabanına veya önemli yeniden geliştirmeler olmadan artan kullanım durumlarına hitap etmesine olanak tanır.

Özetle, MVP Hedefleri, MVP geliştirme sürecinin planlama aşamalarında belirlenen temel parametrelerdir. Ürünün kapsamını, performansını, kullanıcı deneyimini ve ölçeklenebilirliğini belirlemeye yardımcı olurlar ve sonuçta geliştirme ekibine başarılı bir MVP sunma konusunda rehberlik ederler. Sonuç olarak MVP Hedefleri, yeni ürünlerin başarı oranına önemli katkı sağlıyor ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlıyor. AppMaster platformunun görsel tasarımı ve otomasyon yeteneklerinin, MVP Hedeflerini tanımlamak ve geliştirmek, geliştirme sürecini geliştirmek ve daha geniş bir müşteri yelpazesinin hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasını sağlamak için değerli araçlar olduğu kanıtlanmıştır.